La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român

Sorana Cîrstea radiază de fericire, iar asta e mai vizibil ca niciodată. Recent, jucătoarea de tenis a postat o imagine așa cum rar le este dat fanilor să vadă. Tocmai de aceea, aprecierile nu au întârziat să apară.

Sorana Cîrstea, mesaj special pentru iubitul ei

Sorana Cîrstea se înscrie pe lista . Sportivei nu îi merge bine doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. Deși este destul de discretă atunci când vine vorba de viața sa sentimentală, de data asta, tenismena a făcut o excepție.

Sorana Cîrstea a postat mai multe imagini cu iubitul ei, Ion Alexandru Țiriac. Ocazia a fost una cu totul și cu totul specială, fiul cel mare al lui Ion Țiriac împlinind frumoasa vârstă de 49 de ani. Cum Sorana Cîrstea postează rar astfel de imagini, cu siguranță aceasta a fost o surpriză și pentru iubitul ei.

Cum o alintă fiul lui Ion Țiriac pe iubita lui, Sorana Cîrstea

Ion Alexandru Țiriac a vrut să-i mulțumească iubitei sale în mod public pentru gestul ei frumos. Cu această ocazie, le-a și dezvăluit tuturor cum o alintă pe faimoasa tenismenă: „dulceață”.

formează un cuplu de multă vreme. Deși amândoi sunt nume cunoscute în spațiul public, au reușit să aibă apariții discrete în materie de cuplu. Drept dovadă, fanii i-au văzut destul de rar împreună.

Abia la finalul anului trecut Sorana Cîrstea a abordat discret acest subiect. Tenismena a evitat să dea prea mult din casă, preferând să își țină relația cât mai departe de ochii curioșilor, care nu sunt deloc puțini la număr.

„Având în vedere ultimii ani, că sunt într-o relație cu băiatul dânsului, petrec destul de mult timp cu domnul Țiriac.”, declara în 2024 Sorana Cîrstea, pentru .

Ion Alexandru Țiriac a fost căsătorit cu Maria Marinescu

Alexandru Ion Țiriac a avut un mariaj de scurtă durată cu Maria Marinescu. Cei doi s-au căsătorit în 2007, deși se cunoșteau de multă vreme prin prisma prietenilor comuni. Ambii proveneau din familii bogate, iar acest punct comun nu i-a ținut prea multă vreme împreună.

După ce s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac, Maria Marinescu a declarat că mariajul a fost o glumă. Acum, 18 ani mai târziu, Maria Marinescu privește cu ochi diferiți întreaga situație, după cum a declarat chiar ea.

„Nu a fost o glumă, a fost mai mult o aroganță. Eu întotdeauna am avut un talent să-mi atrag ură și invidie, dar nu m-a interesat. (…) Niște perioade de trecere de la o relație importantă la alta. A fost o conjunctură, eram într-o gașcă, efectiv nu pot să spun ce a fost, dar ne-am distrat.”, a spus Maria Marinescu, la

De asemenea, Maria Marinescu a recunoscut că nici ea și nici Ion Alexandru Țiriac nu au crezut că acest mariaj va rezista. Se pare că aceeași părere o avea și miliardarul Ion Țiriac.

„Știindu-l de la 10 ani, cred că și-a dat seama că nu o să dureze foarte mult. Asta știam și eu, și Ion, dar dacă așa a fost să fie, dacă așa am simțit să facem.”, a mai spus Maria, în cadrul emisiunii menționate.

Cu cine s-a iubit Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea a fost mereu discretă și a preferat să nu vorbească despre relațiile ei. Totuși, înainte de a forma un cuplu cu Ion Alexandru Țiriac, fiul miliardarului Ion Țiriac, Sorana Cîrstea a recunoscut că a avut o relație cu Santiago Giraldo.

Sorana Cirstea și columbianul Santiago Giraldo au format un cuplu din 2014 până în 2027. După despărțire, Santiago Giraldo s-a retras jumătate de an din lumea tenisului, special pentru a-și vindeca rănile sufletești.

Tot în 2017, Ion Alexandru Țiriac a divorțat de Ileana Lazariuc, femeia care i-a fost soție vreme de 10 ani. Ulterior, fiul lui Ion Țiriac și celebra tenismena Sorana Cîrstea au început să formeze un cuplu discret.