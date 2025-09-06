La 37 de ani, Cristina Neagu a făcut marele anunț. „Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie”

Cristina Neagu are 37 de ani și s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut. A cucerit un alt titlu și o altă cupă a României cu CSM București, însă chiar și așa a decis să lase cariera din handbal deoparte.

Când s-a retras Cristina Neagu

Cristina Neagu a anunțat în luna decembrie 2023 . Anunțul a fost făcut la revenirea lotului de la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia şi Suedia.

Și se pare că asta s-a și întâmplat câteva luni mai târziu. De altfel sportiva era hotărâtă să nu dea pentru niciun moment înapoi. Totodată, ea povestea la acea vreme că s-a gândit o bună perioadă de timp la acest subiect.

Tot atunci, ea povestea că nu are un anume motiv pentru care ia o astfel de decizie. Pe de altă parte, era conștientă de faptul că un astfel de moment o să vină mai devreme sau mai târziu în viața oricărui sportiv.

„Am decis ca la finalul acestui sezon să mă retrag din activitatea de handbalistă, am decis asta de ceva timp, nu a fost peste noapte, m-am tot gândit la momentul potrivit, dar acesta nu e niciodată.

Am hotărât că acesta va fi ultimul meu sezon pe terenul de handbal. Nu ştiu dacă e un singur motiv, cred că momentul acesta vine în cariera oricărui sportiv, dar nu vreau să fie o veste tristă, ci să ne bucurăm cu toţii”, .

Cum se simte sportiva după retragere

A trecut ceva timp de la această decizie și se pare că sportiva nu regretă nimic. Cristina Neagu recunoaște că se uită în continuare la meciuri de handbal. Pe de altă parte, viața fără un program impus e una mult mai frumoasă.

Aceasta nu duce lipsa handbalului. Mai mult de atât, se bucură de faptul că are timp suficient să stea cu familia și cu cei dragi. Se trezește la ce oră vrea, nu trebuie să respecte niciun orar și face mișcare când simte nevoia.

Iar deși a iubit enorm handbalul și viața fără sport e frumoasă, adaugă ea. Nu are niciun regret, a luat o decizie bună și se bucură de faptul că a reușit să aibă o carieră de vis ani întregi.

„Nu îmi lipseşte deloc handbalul. Pe cât de mult iubesc handbalul, chiar nu-mi lipseşte deloc. În perioada asta am putut să petrec mai mult timp cu familia şi, pur şi simplu, să nu mai fiu la program. Să pot să mă trezesc şi să mă gândesc ce vreau să fac astăzi, fără să trebuiască să fiu la o anumită oră undeva.

Să merg la sală, să mă apuc iarăşi de bandajele alea, iarăşi dureri, încălzeşte-te, ş.a.m.d. Sigur că le-am făcut cu plăcere. Am iubit handbalul foarte mult şi încă îl iubesc, dar iubesc şi viaţa de după handbal. Iubesc să nu mai fiu la program, să iau decizii de moment. Îmi place şi viaţa fără sport, deşi mai merg uneori la sală şi, cu siguranţă, o să continui să fac mişcare. Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie.

Am avut o carieră de vis. Poate nici nu visam la aşa ceva, când eram mică şi îmi propuneam lucruri mari”, a declarat Cristina Neagu, într-un interviu acordat pentru .

Ce reușite a bifat Cristina Neagu

Deși s-a retras, numele său va fi cu siguranță amintit în viitor. Cristina Neagu a fost declarată de patru ori cea mai bună jucătoare de handbal din lume. S-a întâmplat în 2010, 2015, 2016, dar și în 2018.

Totodată în luna februarie a anului trecut, sportiva a reușit să depășească borna de 1.100 de goluri marcate în Liga Campionilor la handbal feminin. De altfel ea a fost devansată în acest clasament all-time doar de jucătoarea muntenegreană Jovanka Radicevic.

Evident, performanța în sport nu vine singură. Astfel, aceasta a reușit să adune și o adevărată avere din handbal. Drept urmare, în prezent poate duce o viață liniștită și fără să mai fie prezentă pe teren.