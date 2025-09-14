La 37 de ani, Cristina Neagu a făcut un anunț neașteptat: ”Ar fi absurd să nu spun David Popovici”

S-a retras din sport la , dar asta nu înseamnă că nu mai are contact cu această lume. Cristina Neagu a făcut un anunț neașteptat care îl privește direct pe David Popovici. Tânărul este unul dintre cei mai buni înotători din lume.

Ce părere are Cristina Neagu despre David Popovici

Cea mai titrată jucătoare de handbal din lume, Cristina Neagu, a împlinit recent 37 de ani. S-a retras din sport în urmă cu un an, după o carieră îndelungată, însă urmărește în continuare tot ce se petrece în sport.

Recunoaște că unul dintre sportivii pe care-i admiră și îi urmărește este David Popovici. Are o părere extraordinar de bună despre înotătorul român, care se gândește nu doar la binele propriu, ci și al celorlalți.

Pe lista vedetei se află și reprezentantele României de la US Open 2025. Printre jucătoarele pe care le-a urmărit în timpul meciurilor de pe teren se numără Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.

„Ar fi absurd să nu spun David Popovici, dar să ştii că m-am uitat şi la tenis. E acum turneul de la US Open, le-am urmărit şi pe fete”, a dezvăluit în urmă cu puțin timp Cristina Neagru pentru .

Ce planuri are Cristina Neagu după retragerea din handbal

Cristina Neagu profită din plin de timpul liber pe care-l are odată cu retragerea din handbal. La cei 37 de ani ai săi a ajuns să se bucure de faptul că nu are un program stabilit, așa cum se întâmplă în cazul sportivilor de performanță.

De asemenea, plănuiește să plece pentru Ocean, unde are de gând să vadă mai multe obiective turistice. Orașul New York este una dintre destinațiile pe care nu le va rata în următoarea sa călătorie în Statele Unite ale Americii.

„O să plec în Statele Unite în curând şi am acolo mai multe obiective de vizitat. O să merg la Marele Canion. Şi apropo de sport, cu siguranţă o să fac acolo multă mişcare. Am o prietenă acolo si aşa m-am hotărât.

Dar am fost în State de multe ori, doar că am fost la New York. Am multe lucruri de vizitat acolo”, a completat Cristina Neagu, mai arată sursa menționată mai devreme. Sportiva iubește viața fără sport.

Într-un interviu anterior a subliniat că va continua să facă mișcare, dar moment nu știe ce va face. Până atunci este recunoscătoare pentru cariera de vis care s-a întins pe parcursul a aproape 3 decenii. A fost numită de 4 ori „cea mai bună handbalistă a lumii”.

Cu toate acestea, nu are niciun regret privind în urma sa. Handbalista consideră că a luat cea mai bună decizie, Cristina Neagu precizând că nici nu visa să ajungă atât de departe în domeniul sportului pe care l-a practicat.

Cristina Neagu, o carieră greu de egalat

Cristina Neagu a jucat timp de 17 ani pentru echipa națională a României. În această perioadă a obținut două medalii de bronz, la „Mondialul” din 2015 (Danemarca) și la „Europeanul” din 2010 (Danemarca și Norvegia).

Sportiva a evoluat în 213 meciuri în tricoul echipei naționale și a marcat 936 de goluri. Pe parcursul carierei sale greu de egalat a fost desemnată cel mai bun marcator din toate timpurile la „Europene”, atât la feminin, cât și la masculin, cu 303 goluri.

În plus, a participat la șapte ediții ale „Mondialelor”, unde a jucat în 48 de meciuri și a marcat 250 de goluri. La nivel național, a fost aleasă cea mai bună handbalistă română în mai mulți ani, cum ar fi 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 și 2018.

De ce a renunțat Cristina Neagu la handbal

Cristina Neagu a anunțat în anul 2024 că se retrage din handbal. Vestea a fost făcută publică într-un interviu acordat jurnalistei Andreea Esca, la Pro TV. Atunci a explicat că este o decizie pe care a cântărit-o mult în ultima vreme.

Renumita sportivă a subliniat că nu este vorba de un singur motiv, ci de mai multe. Din păcate, consumul psihic a fost extrem de mare și a simțit nevoia să ia o pauză de la antrenamente. Pe de altă parte, a spus că nu se vede antrenoare pentru că nu are răbdare.

„Am un mesaj important pentru iubitorii handbalului și mai ales pentru oamenii care m-au susținut și m-au urmărit de-a lungul carierei mele. Am decis ca la finalul acestui sezon să mă retrag din activitatea de handbalistă.

Am decis asta de ceva timp, nu a fost peste noapte, m-am tot gândit la momentul potrivit, dar acesta nu e niciodată. Am hotărât că acesta va fi ultimul meu sezon pe terenul de handbal.

Nu ştiu dacă e un singur motiv, cred că momentul acesta vine în cariera oricărui sportiv, dar nu vreau să fie o veste tristă, ci să ne bucurăm cu toţii”, a spus Cristina Neagu, conform .