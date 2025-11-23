La 37 de ani, Cristina Neagu primește cele mai dure acuzații: „Toată lumea vede asta. Salariu prea mare”

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu a fost criticată aspru de Mayssa Pessoa, una dintre jucătoarele care au adus Liga Campionilor la București în 2016. Aceasta din urmă a avut niște replici nu tocmai plăcute despre sportivă.

Cristina Neagu, criticată de Mayssa Pessoa

Mai exact, Cristina Neagu ar fi fost motivul pentru care atât Bella Gullden, dar și alte mari jucătoare au plecat de la CSM Bucureşti după venirea interului stânga. Jucătoarea spune că Neagu ar fi influențat mai multe decizii luate de conducerea clubului.

Mai mult de atât, Mayssa Pessoa a precizat că deși Cristina Neagu este una dintre cele mai mari jucătoare din lume, nu ar fi știut niciodată ce înseamnă ”echipa”. Iar asta a reprezentat mereu o mare problemă.

Printre altele, jucătoarea a adus în discuție și salariul încasat de Neagu. Aceasta consideră că există tratamente diferite în sport, iar unele persoane ajung să fie mult prea bine plătite pentru ceea ce oferă.

“Pentru mine, e una dintre cele mai mari jucătoare din lume, nu încape discuţie. Era foarte bună la nivel individual, dar nu era jucătoare de echipă. Toată lumea vede asta. Ca echipă, nu a fost bună pentru CSM. Nu e vorba doar de Gullden, la CSM a fost întotdeauna cum a vrut Neagu.

Şi asta este o mare problemă la CSM Bucureşti. Nu poţi face ce vrea un jucător anume. De-a lungul anilor, CSM Bucureşti a avut cele mai bune jucătoare. În România, handbalul e individual, nu de echipă. Asta este problema. În handbalul din România, unele jucătoare au salarii prea mari. Sunt tratate jucătoarele diferit.”, a spus Pessoa, pentru .

Cum se simte Cristina Neagu după retragerea din handbal

Amintim faptul că în decembrie 2023, Cristina Neagu . Anunțul a fost făcut la revenirea lotului de la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia şi Suedia.

Și iată că la aproape doi ani distanță de la decizia luată, sportiva nu regretă nimic. Aceasta a iubit handbalul întreaga sa carieră.Pe de altă parte, acum a ales să pună mai mult preț pe familie și pe timpul personal.

„Nu îmi lipseşte deloc handbalul. Pe cât de mult iubesc handbalul, chiar nu-mi lipseşte deloc. În perioada asta am putut să petrec mai mult timp cu familia şi, pur şi simplu, să nu mai fiu la program”, dezvăluia ea.

Cum arată o zi din viața sportivei după retragere

. De asemenea, sportiva merge la sală și spune că și iubește actuala viață, pe care o controlează după bunul plac.

Totodată, ea a mai catalogat întreaga sa carieră ca fiind una ”de vis”. A reușit mai multe decât și-ar fi propus și e mulțumită de toată această perioadă. Iată însă că a venit momentul să meargă și ea mai departe.

„Să pot să mă trezesc şi să mă gândesc ce vreau să fac astăzi, fără să trebuiască să fiu la o anumită oră undeva. Să merg la sală, să mă apuc iarăşi de bandajele alea, iarăşi dureri, încălzeşte-te, ş.a.m.d. Sigur că le-am făcut cu plăcere.

Am iubit handbalul foarte mult şi încă îl iubesc, dar iubesc şi viaţa de după handbal. Iubesc să nu mai fiu la program, să iau decizii de moment. Îmi place şi viaţa fără sport, deşi mai merg uneori la sală şi, cu siguranţă, o să continui să fac mişcare. Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie.

Am avut o carieră de vis. Poate nici nu visam la aşa ceva, când eram mică şi îmi propuneam lucruri mari”, a declarat Cristina Neagu, într-un interviu acordat pentru Antena Sport.