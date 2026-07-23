La 38 de ani, cea mai bună prietenă din tenis a Soranei Cîrstea a apărut în cele mai spectaculoase ipostaze

ADVERTISEMENT

De când s-a retras din activitatea competițională cea mai bună prietenă din tenis a Soranei Cîrstea s-a dedicat vieții de familie. E mama a trei copii, dar tot reușește să aibă grijă de felul în care arată și cum se simte la interior.

Ce a făcut pentru a atrage atenția asupra sa Ana Ivanovic

(36 ani)? Ei bine, este vorba de fosta jucătoare Ana Ivanovic (38 ani), care la finalul anului trecut a trecut printr-o schimbare majoră. Aceasta a divorțat de bărbatul cu care a avut un mariaj de 9 ani și alături de care a adus pe lume 3 copii.

ADVERTISEMENT

O altă transformare care s-a produs în viața frumoasei șatene este că și-a găsit jumătatea după separarea de fostul fotbalist german Bastian Schweinsteiger. Drumurile lor s-au separat pentru că bărbatul și-a găsit o amantă. În prezent, vedeta a trecut peste despărțire și este mai fericită ca niciodată. pe care o ferește de lumina reflectoarelor.

De când este o femeie singură a început să strălucească și să iasă în evidență. Ipostazele în care apare pe rețelele de socializare îi aduc numeroase aprecieri și cele mai speciale comentarii. De curând a făcut furori cu o filmare în care s-a afișat în mai multe ținute mulate, colorate și create pentru a te simți bine în pielea ta.

ADVERTISEMENT

Toate sunt ideale pentru serile de vară, după cum a mărturisit chiar Ana Ivanovic. Reel-ul care o are în prim-plan a fost realizat în lift, schimbările de outfit având loc când ușile se deschid. „Serile mele de vară se potrivesc”, a notat fosta tenismenă de origine sârbă, pe contul oficial de Instagram. Pe această pagină este urmărită de 1,5 milioane de fani.

ADVERTISEMENT

„Minunată”, „Wow”, „Frumoasa Ana” sau „Model”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de șatenă, pe social media. Ce-i drept, vedeta are forme fizice de invidiat, silueta sa trasă din inel fiind întreținută cu ajutorul unor obiceiuri sănătoase și bine puse la punct. Fosta sportivă are o rutină de la care nu se abate.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Cum arată viața fostei sportive

Ana Ivanovic nu a renunțat definitiv la sport, chiar dacă nu mai joacă tenis de un deceniu. Fosta jucătoare consideră că sănătatea trebuie să fie prioritară, motiv pentru care se bazează mereu pe activitate fizică, echilibru, mentalitate pozitivă și o nutriție de înaltă calitate. Consumă alimente proaspete și cu etichetă curată.

În plus, șatena nu este adepta dietele restrictive, preferând să nu elimine nimic din planul alimentar. Prietena Soranei Cîrstea adoră mesele ușoare, cum ar fi supa de legume și pui sau cu tăieței de casă. De asemenea, gustările sale includ nuci, iar atunci când călătorește apelează la batoane proteice, potrivit .

ADVERTISEMENT

Fosta tenismenă petrece foarte mult timp în bucătărie. Vrea să știe ce pune în mâncare, fiind o adevărată profesionistă la acest capitol. Produsul său preferat constă în avocado, un superaliment delicios cu numeroase grăsimi mononesaturate sănătoase. Fructul este consumat împreună cu pâine prăjită, ouă poșate și o porție de somon afumat sau spanac.

„Dacă mă grăbesc, fac un smoothie proteic cu banane, migdale sau lapte de cocos (în funcție de ce am), pudră proteică și pudră de matcha sau scorțișoară, puține semințe de in și unt de migdale. De asemenea, îmi plac sucurile și smoothie-urile. Caut mereu pe Google «unde este cel mai apropiat loc de produse cu sucuri sau smoothie-uri».

Îmi place foarte mult peștele, așa că voi alege mereu între acesta și carne, dar trebuie să am proteine. Nu pot supraviețui fără ele. Îmi doresc ca organismul meu să se odihnească de când m-am retras, așa că acum încerc cu adevărat să mențin un stil de viață sănătos”, a explicat Ana Ivanovic, mai arată sursa citată mai sus.