La 4 ani de când s-a despărțit de Pique, Shakira a luat o decizie surprinzătoare

În vara lui 2022 Shakira decidea să pună punct relației cu partenerul de viață. La aproape 4 ani de când s-a despărțit de Gerard Pique, artista a luat o decizie surprinzătoare. Ce vrea să facă, de fapt, în perioada următoare.

Schimbarea făcută de Shakira, la 4 ani de la separarea de Gerard Pique

Artista de origine columbiană . Shakira, ajunsă la vârsta de 49 de ani, a ajuns la un numitor comun cu Gerard Pique, care nu a fost fidel în timpul relației sentimentale.

Renumita cântăreață a locuit în ultima vreme la Miami, unde a căutat liniștea. După despărțirea de fotbalist a vrut să se concentreze pe carieră și pe creșterea celor doi copii, iar acum este gata pentru o nouă schimbare.

Vedeta a decis să lase în urmă trecutul, după ce . În plus, face încă în pas important după ce ani la rând a locuit în SUA. Potrivit , se întoarce în Spania.

Urmează să se stabilească la Madrid, perioada aceasta fiind în căutarea unei locuințe. Mutarea se va produce cel mai probabil în toamna acestui an. Shakira are programate câteva concerte în această țară care îi este foarte dragă.

Are un proiect muzical major, care o va propulsa, cu siguranță, în carieră. E una dintre cele mai iubite și apreciate artiste, așa că nu este de mirare că mereu se reinventează și dă totul atunci când apare pe scenă, în fața a milioane de fani.

De ce a plecat Shakira din Spania

Shakira a plecat din Spania în urma conflictului cu Gerard Pique. A vrut să păstreze distanța după despărțirea de sportivul cu care a devenit mamă de două ori. Un alt motiv pentru care a făcut acest pas are legătura cu viața privată.

În urmă cu 3 ani a fost condamnată la închisoare cu suspendare pentru neplata taxelor. Judecătorii spanioli i-au dat o pedeapsă de 3 ani, în ciuda faptului că acuzarea ceruse 8 ani și două luni de închisoare și achitarea unei amenzi de 23,5 milioane de euro.

În cele din urmă vedeta a ajuns să plătească o amendă de 7,3 milioane de euro. Mai mult, Shakira a fost obligată să restituie suma cu care a prejudiciat statul spaniol. Totodată, artista a plătit o amendă suplimentară de 430.000 de euro.

„Trebuie să-mi aleg bătăliile și cea mai importantă acum este să fac totul în așa fel încât copiii mei să trăiască o viață plină și să se concentreze pe ceea ce este cu adevărat important.

Vreau să-i văd crescând și să petrec timp cu ei, fără a-i supune suferinței de a-și vedea mama într-un proces penal, cu uzura pe care o implic”, a spus vedeta la acea vreme, scrie .