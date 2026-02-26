Sport

La 4 ani de când s-a despărțit de Pique, Shakira a luat o decizie surprinzătoare

Shakira a decis să facă o schimbare majoră, la aproximativ 4 ani de când s-a separat de fotbalistul Gerard Pique. Ce urmează să facă celebra cântăreață.
Alexa Serdan
26.02.2026 | 23:15
La 4 ani de cand sa despartit de Pique Shakira a luat o decizie surprinzatoare
Decizia luată de artista Shakira. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

În vara lui 2022 Shakira decidea să pună punct relației cu partenerul de viață. La aproape 4 ani de când  s-a despărțit de Gerard Pique, artista a luat o decizie surprinzătoare. Ce vrea să facă, de fapt, în perioada următoare.

Schimbarea făcută de Shakira, la 4 ani de la separarea de Gerard Pique

Artista de origine columbiană a făcut un gest uimitor la mai bine de 3 ani de la separarea de tatăl băieților săi. Shakira, ajunsă la vârsta de 49 de ani, a ajuns la un numitor comun cu Gerard Pique, care nu a fost fidel în timpul relației sentimentale.

ADVERTISEMENT

Renumita cântăreață a locuit în ultima vreme la Miami, unde a căutat liniștea. După despărțirea de fotbalist a vrut să se concentreze pe carieră și pe creșterea celor doi copii, iar acum este gata pentru o nouă schimbare.

Vedeta a decis să lase în urmă trecutul, după ce a fost scoasă la vânzare insula spectaculoasă pe care a deținut-o. În plus, face încă în pas important după ce ani la rând a locuit în SUA. Potrivit mundodeportivo.com, se întoarce în Spania.

ADVERTISEMENT
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins...
Digi24.ro
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan

Urmează să se stabilească la Madrid, perioada aceasta fiind în căutarea unei locuințe. Mutarea se va produce cel mai probabil în toamna acestui an. Shakira are programate câteva concerte în această țară care îi este foarte dragă.

ADVERTISEMENT
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro!...
Digisport.ro
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027

Are un proiect muzical major, care o va propulsa, cu siguranță, în carieră. E una dintre cele mai iubite și apreciate artiste, așa că nu este de mirare că mereu se reinventează și dă totul atunci când apare pe scenă, în fața a milioane de fani.

De ce a plecat Shakira din Spania

Shakira a plecat din Spania în urma conflictului cu Gerard Pique. A vrut să păstreze distanța după despărțirea de sportivul cu care a devenit mamă de două ori. Un alt motiv pentru care a făcut acest pas are legătura cu viața privată.

ADVERTISEMENT

În urmă cu 3 ani a fost condamnată la închisoare cu suspendare pentru neplata taxelor. Judecătorii spanioli i-au dat o pedeapsă de 3 ani, în ciuda faptului că acuzarea ceruse 8 ani și două luni de închisoare și achitarea unei amenzi de 23,5 milioane de euro.

În cele din urmă vedeta a ajuns să plătească o amendă de 7,3 milioane de euro. Mai mult, Shakira a fost obligată să restituie suma cu care a prejudiciat statul spaniol. Totodată, artista a plătit o amendă suplimentară de 430.000 de euro.

„Trebuie să-mi aleg bătăliile și cea mai importantă acum este să fac totul în așa fel încât copiii mei să trăiască o viață plină și să se concentreze pe ceea ce este cu adevărat important. 

Vreau să-i văd crescând și să petrec timp cu ei, fără a-i supune suferinței de a-și vedea mama într-un proces penal, cu uzura pe care o implic”, a spus vedeta la acea vreme, scrie El Pais.

Situație critică pentru Blănuță la Dinamo Kiev! Ce scrie presa din Ucraina despre...
Fanatik
Situație critică pentru Blănuță la Dinamo Kiev! Ce scrie presa din Ucraina despre atacantul român
Live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Fiorentina, calificare...
Fanatik
Live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Fiorentina, calificare dramatică după 3-0 în tur. Acum se joacă 4 meciuri
Gigi Becali a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Denis Alibec,...
Fanatik
Gigi Becali a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Denis Alibec, după ce atacantul l-a „înțepat”. Update
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Gică Hagi a sărit în ajutorul colegului din Generația de Aur: 'Ceva atipic'
iamsport.ro
Gică Hagi a sărit în ajutorul colegului din Generația de Aur: 'Ceva atipic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!