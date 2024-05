La 4 ani de la deces, o vedetă din România încă își plânge soțul! Mărturisiri tulburătoare

O vedetă din România suferă cumplit la 4 ani de la moartea soțului, deși de doi ani și-a refăcut viața cu un cetățean german cu care are o relație deschisă.

La 4 ani de la moartea soțului, o cunoscută vedetă plânge, fără oprire, de dor

Este vorba despre Florin Marin, românul care a scandalizat nu doar România, ci și presa din UK, cel care a avut o relație cu un preot englez pe nume

ADVERTISEMENT

Povestea de iubire dintre tinerelul român și mai vârstnicul fost soț a produs dezbateri intense în spațiul public, legătura lor fiind analizată din toate punctele de vedere, mai ales că parteneriatele civile între persoane de același sex nu sunt permise în România.

La fix patru ani de când fostul preot a murit, Florin a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că a aprins o lumânare cu gândul la el și că oricât de bine i-ar merge acum, pentru că nu are ce să îi reproșeze iubitului neamț, dorul de bărbatul care i-a schimbat viața îl macină pe interior.

ADVERTISEMENT

„Îmi e dor de el, încă nu am ajuns unde i-am aruncat cenușa că nu m-am vindecat nici acum după moartea lui. Am relația pe care o am cu un bărbat din Germania de doi ani, însă durerea din sufletul meu și gândurile pe care le am față de fostul meu soț nu le va putea șterge nimeni”, a declarat Marin, pentru FANATIK, la patru ani de la moartea lui Philip.

Florin s-a ales cu o pensie de urmaș de 2.000 de euro, cu un apartament, dar și cu ceasuri și bijuterii în urma căsniciei cu Philip. De curând, tot pentru FANATIK, un cu care s-a confruntat. A vrut să își ia viața, iar persoana care l-a salvat este iubitul său din Germania.

ADVERTISEMENT

Florin Marin și-a refăcut viața cu un neamț

„După moartea lui Philip, a intervenit o problemă de sănătate, de depresie și anxietate foarte mare, cu stări de suicid. Depresia e o boală cam grea și am trecut și eu prin chestia asta. Am făcut multe terapie la psiholog. Și la ora actuală mai fac terapie, pentru că mai am anxietate. Lipsa fostului soț, după moartea lui, nu a banilor, pentru că am rămas cu o avere bunicică.

După un an, a apărut cineva în viața mea, care l-a înlocuit pe fostul meu bărbat, de 52 de ani din Germania, un om de afaceri, că nu puteam să îmi iau un oricare om. Trebuia cineva să înlocuiască pe fostul meu soț ca bani, ca distracție, ca plimbări, ca tot ce aveam eu nevoie mai tot timpul”, a declarat cunoscuta vedetă, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Florin ne-a spus și cum l-a cunoscut pe noul bărbat din viața sa. Dragostea lor a prins scântei după câteva discuții avute pe o aplicație de profil, pentru persoanele care fac parte din comunitatea gay.

„Am vorbit câteva zile, apoi ne-am întâlnit la el acasă, în Germania. M-am mutat la el. Are o firmă de mașini, una foarte mare în Germania. E ok din punctul meu de vedere. Am aflat mai târziu, pentru că am văzut că îmi face foarte multe cadouri. Mă întâmpina la aeroport cu trandafiri albi.

Eu încă eram în perioada de anxietate și după moartea tatălui meu anul trecut, chiar înainte de ziua mea. E un om de nota 100. Mi-a cumpărat mașină. Bine, eu nu aveam mari pretenții. E un BMW. Mi-am adus-o în România. Aveam nevoie în România de o mașină. De când sunt cu el, sunt mai mult pe avioane”, ne-a relatat Florin.