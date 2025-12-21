La 4 ani de la retragerea din activitate, Ana Maria Brânză face un anunț neașteptat. Cum se simte acum, de fapt ”Am început să caut ajutor”

ADVERTISEMENT

Ana Maria Brânză s-a retras din activitate la finalul anului 2021. Timp de mai bine de 20 de ani, sportiva a bifat performanțe deosebite în sala de scrimă. Iată însă că a venit și momentul în care aceasta a fost nevoită să facă o schimbare.

Cu ce se ocupă în prezent Ana Maria Brânză

Ana Maria Brânză are în prezent 41 de ani. De-a lungul activității sale, aceasta a câștigat 3 medalii olimpice, inclusiv medalia de aur de la Rio De Janeiro în 2016. Totodată, aceasta a mai câștigat 7 mondiale, dar și 13 europene.

ADVERTISEMENT

În prezent fosta campioană ocupă funcția de consilier al președintelui COSR, Mihai Covaliu. Aceasta recunoaște însă că viața ei s-a schimbat complet în ultimii patru ani de zile.

Mai exact, pentru Ana Maria Brânză, retragerea a adus schimbări majore. Fosta campioană a fost practic nevoită să înceapă o ”nouă viață”, după cum o spune chiar ea. Iar lucrurile nu au fost deloc ușoare.

ADVERTISEMENT

Cum s-a schimbat viața fostei campioane

A avut nevoie de timp pentru a face tranziția de la sport Totodată, fosta sportivă recunoaște că a avut nevoie de sprijin pentru a înțelege cum să gestioneze această situație.

ADVERTISEMENT

„A fost o perioadă dificilă, tranziția din cariera sportivă este, cred, una dintre cele mai consumatoare experiențe pentru orice sportiv. Indiferent de nivelul la care ai performanță, în momentul în care te retragi îți pierzi reperele.

Este un moment delicat, în care ai nevoie de sprijin, dar mai ales de timp ca să înțelegi cine ești dincolo de sală, de teren, de competiție„, a declarat Ana Maria Brânză, pentru .

ADVERTISEMENT

Ana Maria Brânză recunoaște că s-a simțit singură

După retragere, fosta mare campioană spune că s-a simțit singură. Mai mult de atât, a avut nevoie de ajutor. A vorbit cu oameni despre ceea ce simte și totodată s-a bazat pe apropiații săi.

Ana Maria Brânză a găsit în final echilibrul de care avea nevoie iar acum se simte bine. Pe de altă parte, fosta sportivă recunoaște că a traversat etape cât se poate de complicate.

„În clipa în care am realizat că îmi este greu să mă ajut singură, am început să caut ajutor. Da, poate pentru unii sună ciudat, dar am simțit că nu am resursele și instrumentele necesare pentru a depăși singură acea etapă.

Așa că am început să vorbesc despre ce simțeam. Cu timpul, am înțeles mai multe despre această perioadă de tranziție și am început să acționez în consecință. La trei ani distanță pot spune că sunt într-un echilibru acum, însă, da, a fost o etapă extrem de provocatoare”, a mai adăugat fosta sportivă.

Retragerea a venit însă și cu o serie de avantaje. În prezent, Ana Maria Brânză călătorește cât se poate de des. Aceasta profită din plin de fiecare ”evadare”, având în vedere că nu mai are un program strict. Și chiar se bucură de aceste momente din plin.

Menționăm faptul că nu doar marea campioană a traversat momente complicate după retragere. Inclusiv