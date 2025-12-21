Sport

La 4 ani de la retragerea din activitate, Ana Maria Brânză face un anunț neașteptat. Cum se simte acum, de fapt ”Am început să caut ajutor”

Ana Maria Brânză face dezvăluiri neașteptate la patru ani de la retragerea din activitate. Fosta campioană recunoaște că nu a fost deloc ușoară decizia luată.
Valentina Vladoi
21.12.2025 | 10:00
La 4 ani de la retragerea din activitate Ana Maria Branza face un anunt neasteptat Cum se simte acum de fapt Am inceput sa caut ajutor
Ana Maria Brânză, dezvăluiri despre noua sa viață, după retragere. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ana Maria Brânză s-a retras din activitate la finalul anului 2021. Timp de mai bine de 20 de ani, sportiva a bifat performanțe deosebite în sala de scrimă. Iată însă că a venit și momentul în care aceasta a fost nevoită să facă o schimbare.

Cu ce se ocupă în prezent Ana Maria Brânză

Ana Maria Brânză are în prezent 41 de ani. De-a lungul activității sale, aceasta a câștigat 3 medalii olimpice, inclusiv medalia de aur de la Rio De Janeiro în 2016. Totodată, aceasta a mai câștigat 7 mondiale, dar și 13 europene.

ADVERTISEMENT

În prezent fosta campioană ocupă funcția de consilier al președintelui COSR, Mihai Covaliu. Aceasta recunoaște însă că viața ei s-a schimbat complet în ultimii patru ani de zile.

Mai exact, pentru Ana Maria Brânză, retragerea a adus schimbări majore. Fosta campioană a fost practic nevoită să înceapă o ”nouă viață”, după cum o spune chiar ea. Iar lucrurile nu au fost deloc ușoare.

ADVERTISEMENT
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Digi24.ro
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO

Cum s-a schimbat viața fostei campioane

A avut nevoie de timp pentru a face tranziția de la sport la o viață normală. Totodată, fosta sportivă recunoaște că a avut nevoie de sprijin pentru a înțelege cum să gestioneze această situație.

ADVERTISEMENT
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după...
Digisport.ro
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii

„A fost o perioadă dificilă, tranziția din cariera sportivă este, cred, una dintre cele mai consumatoare experiențe pentru orice sportiv. Indiferent de nivelul la care ai performanță, în momentul în care te retragi îți pierzi reperele.

Este un moment delicat, în care ai nevoie de sprijin, dar mai ales de timp ca să înțelegi cine ești dincolo de sală, de teren, de competiție„, a declarat Ana Maria Brânză, pentru I AM SPORT Magazine.

ADVERTISEMENT

Ana Maria Brânză recunoaște că s-a simțit singură

După retragere, fosta mare campioană spune că s-a simțit singură. Mai mult de atât, a avut nevoie de ajutor. A vorbit cu oameni despre ceea ce simte și totodată s-a bazat pe apropiații săi.

Ana Maria Brânză a găsit în final echilibrul de care avea nevoie iar acum se simte bine. Pe de altă parte, fosta sportivă recunoaște că a traversat etape cât se poate de complicate.

„În clipa în care am realizat că îmi este greu să mă ajut singură, am început să caut ajutor. Da, poate pentru unii sună ciudat, dar am simțit că nu am resursele și instrumentele necesare pentru a depăși singură acea etapă.

Așa că am început să vorbesc despre ce simțeam. Cu timpul, am înțeles mai multe despre această perioadă de tranziție și am început să acționez în consecință. La trei ani distanță pot spune că sunt într-un echilibru acum, însă, da, a fost o etapă extrem de provocatoare”, a mai adăugat fosta sportivă.

Retragerea a venit însă și cu o serie de avantaje. În prezent, Ana Maria Brânză călătorește cât se poate de des. Aceasta profită din plin de fiecare ”evadare”, având în vedere că nu mai are un program strict. Și chiar se bucură de aceste momente din plin.

Menționăm faptul că nu doar marea campioană a traversat momente complicate după retragere. Inclusiv Simona Halep a dezvăluit la un moment dat că a avut nevoie de timp pentru a se acomoda la noua ei viață. 

Victor Pițurcă a dat verdictul înainte de FCSB – Rapid: „Are prima șansă”
Fanatik
Victor Pițurcă a dat verdictul înainte de FCSB – Rapid: „Are prima șansă”
Nicolae Stanciu, transfer de top la Rapid?! Giovanni Becali dezvăluie cum se poate...
Fanatik
Nicolae Stanciu, transfer de top la Rapid?! Giovanni Becali dezvăluie cum se poate face mutarea iernii: „Nu contează că e cu FCSB”
Bijuteria din Dâmbovița e aproape gata! Cum arată stadionul în care s-au investit...
Fanatik
Bijuteria din Dâmbovița e aproape gata! Cum arată stadionul în care s-au investit peste 85 de milioane de euro
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Gigi Becali s-a dus peste jucătorii de la FCSB și a distrus un...
iamsport.ro
Gigi Becali s-a dus peste jucătorii de la FCSB și a distrus un fotbalist de față cu toți colegii: 'Atât poți! Te rog eu frumos, lasă mingea să intre, nu o mai scoate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!