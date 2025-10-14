La 40 de ani, Cristiano Ronaldo a bătut un nou record! De câte goluri mai are nevoie până la borna 1000 după „dubla” din Portugalia – Ungaria

Cristiano Ronaldo bifează record după record. Superstarul portughez a atins o nouă bornă în meciul pe care naționala sa l-a jucat pe teren propriu, în preliminariile Campionatului Mondial, în fața Ungariei. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 2-2, iar sărbătoarea calificării la Mondial s-a amânat până în noiembrie.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo, de neoprit! A mai bătut un record

rămâne o piesă cheie în naționala Portugaliei. Dacă va fi ocrotit de accidentări, Cristiano Ronaldo aproape 100% va fi prezent la Campionatul Mondial de anul viitor și va ajunge la nu mai puțin de șase ediții ale turneului final.

În meciul jucat marți seara împotriva Ungariei, Cristiano Ronaldo a marcat de două ori și a ajuns la 41 de goluri în 51 de meciuri în calificările pentru Cupa Mondială, devenind cel mai bun la acest capitol. Portughezul l-a depășit pe guatemalezul Carlos Ruiz. Lionel Messi este pe locul trei în acest top. Până la finalul primei părți, a mai punctat o dată.

ADVERTISEMENT

Reușitele semnate în partida cu Ungaria, din preliminariile Campionatului Mondial, îl duc la cota 948, și, dacă își va menține ritmul, ar putea marca încă 52 de goluri și ar duce la bun sfârșit acest obiectiv măreț.

Cristiano Ronaldo a vorbit despre retragere! „E deja timpul”

CR7 nu dă semne că are în plan să se retragă prea curând. Atacantul a vorbit recent despre viitorul său și a dat garanții că își dorește din tot sufletul să-și reprezinte țara la Campionatul Mondial din America de Nord.

ADVERTISEMENT

„Apropiații, în principal din familia mea, spun: ‘E deja timpul să te retragi. Ai făcut totul. De ce vrei să marchezi o mie de goluri? Ai deja peste 900, ce diferență ar fi?’. Eu nu gândesc așa.

ADVERTISEMENT

Cred că încă produc lucruri bune, îmi ajut clubul și echipa națională și de ce să nu continui? Sunt sigur că, atunci când voi termina, voi pleca împlinit, pentru că am dat totul din mine.

Știu că nu mai am mulți ani de jucat, dar puținul pe care îl am, încerc să-l savurez la maximum… Dacă aș putea, aș juca fotbal doar pentru echipa națională, nu aș juca pentru niciun alt club”, spunea Cristiano Ronaldo.