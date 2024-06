La 40 de ani, Cristina Șișcanu vorbește despre traumele care au marcat-o: “Sufeream îngrozitor”

Cristina Șișcanu, cunoscuta jurnalistă, ne vorbește în exclusivitate despre cum a ajuns de la Chișinău la București. Despre cât de mult a muncit în copilărie și ne spune de ce nu a avut niciodată emoții la tv.

Cristina Șișcanu dezvăluie cel mai greu moment din viață

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Cristina Șișcanu ne dezvăluie secretul relației cu Mădălin Ionescu. Împreună de 14 ani, celebra jurnalistă recunoaște că iubirea și chimia sunt primele care contează. Cristina Șișcanu își aduce aminte de cel mai greu moment din viață și ce i-a marcat, cu adevărat, existența. Aflăm ce-i place să facă alături de Petra și Filip, copiii ei, și unde vor pleca cu toții în vacanță vara aceasta.

ADVERTISEMENT

“De foarte mică eu am prezentat toate serbările”

Ești una dintre cele mai asumate femei din showbiz. De unde ai naturalețea asta?

-Îmi amintesc că așa am fost dintotdeauna, încă de la grădiniță. Nu eram intimidată de cei din jur. Eram foarte relaxată și cred că e ceva înnăscut, așa eram de mică.

De ce televiziune? Ce te-a atras spre acest domeniu?

-O să merg iar în copilărie, tot la grădiniță. De foarte mică eu am prezentat toate serbările, foarte multe evenimente. Primul meu eveniment a fost în grupa mare, Festivalul toamnei se numea. Din acel moment am fost prezentatoarea multor evenimente.

ADVERTISEMENT

La școală am prezentat și la nivel municipal, în orașul meu natal, Ungheni din Republica Moldova. Deja făceam lucrul acesta foarte des în liceu și am înființat și un ziar, Junior se numea.

Făceam parte din consiliul local al tinerilor, aveam o primărie a copiilor, susținută de un ONG. Activitatea jurnalistică am început-o de foarte devreme. Am lucrat și la revista liceului, am fost corespondent netitular la Radio Moldova.

ADVERTISEMENT

Îți mai aduci aminte prima întâlnire cu camera? Emoțiile, bâlbele?

-O să-ți spun ceva: niciodată nu am avut emoții la Tv. Nici la început sau după aceea. Bâlbe au fost, este inevitabil. Nu-mi aduc aminte ceva memorabil acum. Știu foarte clar, însă, că au fost momente când producătorul îmi vorbea în cască, eu vorbeam în același timp și atunci, cu siguranță, s-au produs bâlbe. Este foarte greu să fii coerent în exprimare când asculți ce îți spune producătorul.

Cristina Șișcanu a început devreme: “Am muncit foarte mult în copilărie”

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

-Eu am avut o copilărie foarte frumoasă. Sunt singură la părinți, nu am frați și surori. Părinții mi-au creat toate condițiile pentru a avea o copilărie minunată. Nu am avut lipsuri și m-au susținut mereu.

ADVERTISEMENT

Am fost un copil serios și mi-am văzut de treabă fără ca ai mei să-mi impună lucrul acesta. Ei au fost destul de relaxați în raport cu mine. Mi-a plăcut să învăț bine, să mă implic în activități extrașcolare foarte multe, eram o elevă foarte activă.

Îmi amintesc cu drag de toate activitățile, luam premii, mergeam la olimpiade. Am muncit foarte mult în copilărie, dar a fost o muncă superbă. Mă distrăm alături de prieteni și de colegi. A fost cea mai frumoasă perioadă pentru că făceam lucrurile cu drag, fără presiunea descoperită ulterior.

Cristina Șișcanu vorbește despre experiența liceului: “M-a marcat pentru totdeauna, sufeream îngrozitor”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau cel mai rebelă?

-Nu am fost niciodată timidă, dar nici cu tupeu. Am fost un copil curajos. Sensibilă în același timp, mă durea enorm nedreptatea, iar situațiile nedrepte în care m-a pus viața au fost destul de dramatice pentru mine.

Îmi amintesc ceva care m-a marcat pentru totdeauna, relația cu profa de română. Am avut o relație de iubire și ura, din clasa a 5-a până într-a 11-a. Din cauza ei m-am mutat in clasa a 12-a, ca să-i demonstrez niște lucruri.

Din clasa a 5-a îmi dădea numai nota 9. Spunea că sunt cea mai bună, dar avea și câteva eleve mai puțin talentate cărora le dădea 10. Am întrebat de ce și ea îmi spunea că vrea să mă motiveze. Doar la teze luam 10, căci în comisie erau mai mulți profesori. Sufeream îngrozitor.

Te-ai ambiționat și mai tare?

-Da, lucrul asta m-a ambiționat atât de tare încât, în clasa a 9-a, am participat la Olimpiadă, am luat locul întâi pe liceu, la toate etapele. A fost o performanță uriașă având în vedere că eu n-am făcut niciodată meditații. Nu am mers la școală trei săptămâni înainte de etapă națională, am stat acasă și am studiat singură.

Am exersat atât de multe genuri literare, am mers la bibliotecă, am scris atât de mult de mâna încât a trebuit să-mi imobilizez degetul pentru că nu mai era funcțional. Am mers la spital și mi-au pus atelă la acel deget, două zile nu am avut voie să-l mișc.

Am ajuns acasă cu premiul 3, i l-am trântit pe catedră profesoarei de română și i-am zis că acum este obligată, prin ordinal ministerului învățământului, să-mi pună nota 10. A fost cea mai mare satisfacție după atâția ani de muncă.

“Mi se părea un proces foarte complicat”

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Nu am copiat. Nici nu putem, nici nu concepeam. Mi se părea mai simplu să învăț decât să-mi pregătesc copiuțe. Mi se părea un proces foarte complicat. Nici nu aveam conștiința împăcată să fac lucrul acesta. Poate în facultate am mai copiat la materiile de umplutură. Dar la examenele importante niciodată.

Țin minte un întâmplare, când am dat admiterea la facultate la Chișinău. Am dat și acolo și la București. La Chișinău erau câteva locuri la fără taxă, foarte puține și foarte mulți candidați. Am observat un băiat că își scotea copiuțele și avea și niște căști în urechi. În momentul acela m-am supărat foarte tare.

M-am gândit la toți elevii care voiau să intre la fără taxă. Mi s-a părut atât de nedrept și i-am făcut semn băiatul că-l spun. Nu a mai copiat, dar după examen m-a așteptat. A fost periculos însă i-am explicat că nu e frumos ce a făcut și m-a înțeles.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Acest cuvânt este un pic prea mare pentru momentele care se mai întâmplă în școală, poate și la grădiniță. Au fost momente de genul acesta, dar mai important era să vedem cum se raportează băieții la fete. Cine la cine s-a uitat, cum s-a uitat.

Cristina Șișcanu este pasionată de bucătărie: “Ar trebui să găsesc un echilibru, dar eu nu am răbdare”

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Îmi place și a fost o perioadă în viața mea când găteam zilnic. Un an sau doi, la începutul căsniciei mele cu Mădălin. Apoi am gătit din ce în ce mai rar pentru că venea mama la noi. Recent, de câțiva ani, ambele bunici vin că sunt aproape și este plăcerea lor să gătească.

Mă încântă artă culinară și simt că voi aprecia acest domeniu mai spre pensie, așa. Atunci când o să fiu mai liniștită, cu lucrurile aranjate. Acum sunt în cea mai agitată perioadă a vieții mele, am foarte multe proiecte și sunt peste măsură de activă. Fiecare minut din zi este foarte important.

Ar trebui să găsesc un echilibru, dar eu nu am răbdare. Mintea mea este în zece părți și nu am răbdare să stau să gătesc. Fac rețete rapide, paste cu diverse ingrediente. Îmi place foarte mult bucătăria italiană. Știu să fac câteva deserturi, un tort, dar mi-e frică cu kilogramele astea care se adună.

Sfaturile Cristinei Șișcanu, după 13 ani de căsnicie cu Mădălin Ionescu

De 13 ani ești soția lui Mădălin Ionescu. Care este secretul unei căsnicii durabile?

– . Nu știu când au zburat, parcă ieri s-a întâmplat. În primul rând, pentru ca o relație să aibă potențial, trebuie să pornească din iubire. Atracție, chimie, iubire, toate formele astea. Apoi, dacă am bifat această condiție, următoarea este că cei doi să aibă o viziune comună asupra vieții.

Apoi pur și simplu ambii să dăruiască celuilalt și să nu uite niciodată ce i-a legat. Indiferent de provocările ce apar în viață. Să nu se lase pradă provocărilor cotidiene. Dacă există o lună, două, cu probleme, cu stres, asta e. Dar când lucrurile s-au aranjat gata, imediat te dedici relației de cuplu.

Nu trebuie lăsat nimic la voia întâmplării. Nu trebuie privită chestia asta ca pe o corvoadă. Nu te poți îndepărta de partener dacă . Doar așa se întreține o relație.

Care este principala calitate a lui Mădălin?

– Principala calitate a soțului meu… Ca bărbat mă face să mă simt unică, cea mai frumoasă și cea mai cea în toate. Este foarte devotat copiilor.

“Nu mi-a fost teamă nicio clipă”

Tu l-ai luat pe soțul tău și la bine, dar și la rău. De când l-ai cunoscut ai știut totul despre Filip și, totuși, ai mers înainte. Nu ți-a fost teamă?

-Nu mi-a fost teamă nicio clipă! Iar această stare nu a fost zdruncinată niciodată și asta pentru că tot ce s-a întâmplat între noi a fost dintr-o iubire puternică De aici ne-am luat și ne luăm resursele zi de zi.

Cum este mama Cristina? Ce-ți place, ce mai mult să faci, cu copiii tăi, Petra și Filip?

-Îmi place să fac diverse activități cu Petra și cu Filip: să colorăm , să facem puzzle-uri, să mergem la cinema, să mergem în vacanțe. Îmi place să organizez petreceri în familie, să îi îmbrac frumos. Sau pur și simplu să stăm la noi în curte și să ne jucăm cu cățelușii.

“Am avut stări de anxietate, nu am știut să gestionez”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Atunci când, într-o perioadă, am avut stări de anxietate. Atunci a fost perioada cea mai grea, dar a fost necesară. După ce am depășit acea perioada m-am maturizat foarte mult și am devenit mult mai puternică.

Dacă nu treceam prin așa ceva repetam greșelile din trecut. Eram într-un burnout și n-am știut să-l gestionez. De atunci am învățat să gestionez momentele astea. Când simt că mă aflu în pragul unul astfel de moment știu să mă opresc. Asta a fost, clar, un câștig.

Cristina Șișcanu recunoaște: “Sunt ca o carte deschisă”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Sunt ca o carte deschisă. De când realizez un reality show pe pagina mea de facebook nu cred că există lucruri pe care oamenii să nu le știe despre mine. Sunt foarte pricepută la asamblat lucruri în gospodărie și îmi place.

Îmi amintesc că, atunci când era mai mică, Petra a primit o bucătărie. Era exact ca una pentru adulți dar în miniatură. Am stat două zile și am asamblat-o singură, cu toate ustensilele necesare. Am răbdare să fac lucrurile astea și mă calmează procesul.

Cristina Șișcanu, despre celebritate: “Eu am fost cunoscută și în comunitatea mea”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Nu mi s-a urcat niciodată celebritatea la cap. O percep ca pe o normalitate, este o consecință a meseriei publice pe care o am, muncii mele în televiziune, .

Eu am fost cunoscută și în comunitatea mea, acolo unde am copilărit, nu a fost o trecere. Că mă cunosc o mie sau un milion de oameni percepția mea este aceeași. Celebritatea nu am simțit-o ca pe o povara pentru că eu sunt un om normal.

Și când mergeți în vacanțe vă recunosc românii.

-De câțiva ani, de când sunt extrem de activ în mediul online, evident că tot mai multe persoane ne cunosc. Am sesizat că, atunci când mergem în vacanțe, românii din alte țări ne recunosc, vor să stea de vorbă cu noi și asta este o reală plăcere.

Când mergem în vacanțe alocăm un timp important acestor întâlniri. Este fascinant să stai de vorbă cu români stabiliți în străinătate de 20 de ani. Faptul că ne urmăresc și vin la hotelurile unde suntem cazați ca să ne cunoască față în față, este o reală plăcere.

Cristina Șișcanu, o femeie asumată: “A fost o greșeală”

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-Aș șterge două momente. Ar fi trebuit să evit niște persoane, să nu le las să intre în viețile noastre. A fost o greșeală. Am dat credit anumitor persoane chiar dacă instinctul mi-a spus să n-o fac. Am învățat să îmi ascult instinctul și am ajuns la o maturitate unde vreau să fiu mai atentă la lucrurile astea. Dar ce știu este că din greșeli se învață.

Unde vă petreceți, anul acesta, vacanța de vară? Aveți vreo destinație preferată?

-În scurt timp vom pleca în vacanță, mergem mai repede anul acesta. Pentru că, după aceea, vom avea niște proiecte foarte solicitante. După ce termină Petra școală mergem într-o călătorie palpitantă.

Vom merge din nou cu mașina, asta facem de vreo 3 ani, merge cu mașina prin Europa. Vom bifa mai multe destinații. Italia, Franța, Austria, va fi o provocare. Avem un traseu foarte bogat.