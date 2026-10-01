La 40 de ani, fostul golgheter din Superligă s-a întors pe teren și a marcat la noua lui echipă

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Tunisianul Younes Hamza, unul dintre golgheterii all-time ai Petrolului, a revenit pe teren la 40 de ani. Atacantul stabilit acum în România s-a legitimat la Juniorul Șirna, în Liga 6 Prahova, seria Sud.

Younes Hamza s-a întors pe teren în Liga a VI-a

El a reușit să marcheze chiar de la primul meci, în victoria cu 6-1 obținută în fața celor de la Predești. Reapariția lui Hamza a făcut senzație în satul cu 4000 de locuitori, aflat în zona de sud-vest a Prahovei, la granița cu județul Dâmbovița.

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Hamza Younes a sosit la Petrolul Ploiești în anul 2012, adus de și a devenit rapid favoritul fanilor. În tricoul „lupilor galbeni”, el a marcat 34 de goluri în 52 de meciuri, având o contribuție decisivă la câștigarea Cupei României în sezonul 2012–2013.

El a mai evoluat pentru echipe precum CS Sfaxien și Étoile du Sahel (Tunisia), Botev Plovdiv și Ludogorets Razgrad (Bulgaria, unde a ieșit campion), Tractor SC (Iran), Xanthi, Aris Salonic și AEL Larissa (Grecia).

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A jucat pentru Tunisia și a fost antrenor în liga a treia

Hamza a strâns 11 selecții pentru prima reprezentativă între anii 2014 și 2017. După retragerea din fotbal, el a fost, pentru o scurtă perioadă, antrenor la Voința Limpeziș în Liga 3. Deși e stabilit în România, la Ploiești, Hamza își împarte timpul între orașul prahovean, Marsilia și Tunisia, având câteva afaceri în domeniul turismului, dar și în imobiliare.

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Dincolo de performanțele ca fotbalist, Hamza a fost protagonistul a două incidente, care au ieșit din sfera sportului. În august 2013, pe o plajă din stațiunea Mamaia, fotbalistul a fost protagonistul unui conflict violent cu primarul de atunci al Constanței, Radu Mazăre. Atacantul Petrolului a susținut că, după o ceartă verbală, a fost snopit în bătaie de bodyguarzii lui Radu Mazăre, alegându-se cu lovituri puternice la nivelul feței și al ochilor.

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Bătut de bodyguarzii lui Mazăre, agresor al propriului asociat

El a depus plângere penală pentru agresiune. Fostul edil a negat versiunea fotbalistului, susținând contrariul: că Hamza ar fi provocat un accident nautic și l-ar fi atacat, depunând la rândul său o plângere penală pe numele sportivului.

Incidentul a inflamat spiritele în fotbalul românesc. Sute de suporteri ai Petrolului Ploiești au ieșit în stradă la acea vreme pentru a protesta împotriva lui Radu Mazăre și pentru a-și apăra golgheterul.

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Peste zece ani, după ce s-a retras din fotbal, Hamza Younes a fost acuzat oficial de violență de către un partener de afaceri. Andrei Botoșneanu) care era administrator și partener cu Hamza într-o afacere de distribuție de produse, l-a acuzat pe fostul fotbalist că l-a bătut măr într-o hală.

Victima a susținut public că Hamza Younes i-ar fi spart arcada, i-ar fi sustras o sumă de bani și l-ar fi amenințat cu moartea. În urma acestui conflict dur, polițiștii prahoveni au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe