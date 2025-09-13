Sport

La 43 de ani, Serena Williams a luat o decizie neașteptată. Legendara sportivă a făcut marele anunț: „Am fost uluită când am văzut”

Serena Williams a făcut o mutare îndrăzneață în carieră. Cel mai recent anunț al legendarei tenismene a luat pe toată lumea prin surprindere.
13.09.2025 | 06:00
Serena Williams a anunțat o schimbare îndrăzneață de carieră. Sursa foto: Hepta

La cei 43 de ani ai săi, Serena Williams a decis să facă o mutare îndrăzneață. Legendara sportivă a ales să facă o schimbare de carieră, spre uimirea fanilor. În curând, cu toții o vor putea vedea într-o ipostază inedită.

Serena Williams debutează pe Broadway

Serena Williams a pregătit o surpriză de proporții fanilor. Dacă până acum sportiva făcea ravagii pe terenul de tenis, se pare că a venit timpul pentru o schimbare. Am putea spune că este una radicală, având în vedere că își va face debutul pe Broadway.

Serena Williams a anunțat că s-a alăturat echipei „Hell’s Kitchen”, în calitate de co-producător al musicalului scris și parțial inspirat de Alicia Keys. Având în vedere numele care iau parte la punerea în scenă a acestui spectacol, cu siguranță va fi un succes.

Alicia Keys, câștigătoare a 17 premii Grammy este sursa de inspirația a musicalului care se va desfășura pe scenele din America. Musicalul va fi unul de tip jukebox și va include unele dintre cele mai cunoscute piese lansate de Alicia Keys.

„Am fost uluită când am văzut HELL’S KITCHEN pe Broadway vara trecută. Sunt mândră să mă alătur echipei de producție a primului meu musical de pe Broadway și să o sprijin pe Alicia, împreună cu compania uimitoare HELL’S KITCHEN, în timp ce se pregătesc să cucerească țara în turneu.”, a spus Serena Williams, într-un comunicat de presă, potrivit Broadway World.

Alicia Keys, încântată de colaborarea cu Serena Williams

Momentan, nu au fost oferite detalii despre rolul exact pe care îl va Serena Williams în cadrul turneului. În schimb, este de așteptat ca acesta să fie unul de amploare. Potrivit datelor, turneul va începe luna viitoare în Cleveland, iar Alicia Keys deja și-a manifestat entuziasmul de a lucra împreună cu legendara Serena Williams.

„Spectacolul nostru este despre a visa mare și nu există nimeni care să întruchipeze acest spirit mai bine decât Serena Williams. Sunt foarte încântată că Serena se alătură familiei HELL’S KITCHEN ca și co-producător în timp ce începem turneul nord-american. Lucrurile devin și mai bune! Suntem foarte recunoscători!”, a spus Alicia Keys

Faptul că Serena Williams începe să cocheteze cu teatrul este o adevărată surpriză pentru fanii ei. Totuși, nu este pentru prima dată când sportiva ia contact cu lumea artistică. În trecut, Serena a apărut la Super Bowl alături de Kendrick Lamar și a făcut spectacol.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
