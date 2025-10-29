La 44 de ani, soția lui Cristi Borcea a făcut anunțul și a răspuns la marea întrebare: „Vine bebelușul?”

ADVERTISEMENT

Valentina Pelinel a reușit să își surprindă fanii. Recent, soția lui Cristi Borcea nu s-a mai ascuns după deget și a decis să fie mai sinceră ca niciodată. Întrebată dacă vine un alt bebeluș în familia sa, Valentina a oferit un răspuns care nu a mai lăsat loc de interpretări.

„Vine un bebeluș?”, întrebarea la care Valentina Pelinel a răspuns mai sincer ca niciodată

au o familie superbă. Recent, soția lui Cristi Borcea a decis să se distreze alături de micuții ei într-o locație de vis. Frumoasa blondină a ales Studiourile Warner Bros., un univers fascinant atât pentru copii, cât și pentru adulți. Din imaginile postate în mediul online, se poate observă că Valentina Pelinel și cei trei copii s-au distrat de minune.

Pe pagina sa de Instagram, Valentina Pelinel a postat mai multe imagini cu mica lor escapadă. Chiar ea a fost cea care a recunoscut că s-a simțit extraordinar alături de copiii ei și că a fost o zi de neuitat. În descrierea pozelor, soția lui Cristi Borcea a scris un mesaj care i-a pus pe fani pe gânduri.

„Copiii s-au distrat la Warner Bros, dar copilul din mine a cerut refill la popcorn.”, a scris frumoasa Valentina Pelinel, pe Instagram.

Un urmăritor mai îndrăzneț de-ai Valentinei Pelinel a întrebat-o dacă „Vine un bebeluș?”, având în vedere mesajul scris. Pentru a pune punct speculațiilor, soția lui Cristi Borcea a răspuns: „Nu.”, semn că nu mai vrea să devină din nou mămică.

Ce a declarat Valentina Pelinel despre posibilitatea de a deveni din nou mămică

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au trei copii împreună. Milan și gemenele Indira și Rania sunt cei care le fac viața mai frumoasă. Atât Valentina, cât și Cristi Borcea s-au implicat foarte mult în creșterea celor trei și s-au asigurat că micuților nu le lipsește nimic.

Pentru că s-a descurcat atât de bine în rolul de mamă a trei copii, Valentina Pelinel a fost des întrebată dacă are de gând să mai aducă pe lume un alt copil. Sinceră ca de obicei, a recunoscut faptul că nu își mai dorește un alt copil, deoarece i-ar fi destul de greu să se împartă la patru copii.

Valentina preferă să se ocupe de cei trei copii pe care îi are și este conștientă că viața ar fi un pic mai grea cu încă un copil mic. Soția lui Cristi Borcea a declarat că a ajuns la vârsta la care își cunoaște limitele și tocmai de aceea, își canalizează atenția asupra micuților pe care îi are și nu ia în calcul o nouă sarcină.

„Când a venit Milan mi-am dat seama că «wow», e frumos, mai vreau. Acum nu mai vreau. Mirosul îmi place. Și acum îi miros toată ziua. Dar trebuie să-ți cunoști limitele. Fac 45 de ani în decembrie. Plus că, na, mă uit cum mă împart la trei, cum ar fi să mă împart la mai mulți?

Nu le mai dai atâta atenție. Am avut sarcini ușoare, mulțumesc lui Dumnezeu. Chiar au fost sarcini ușoare. Inclusiv sarcina gemelară. Am făcut sport până aproape să nasc. Adică mi-a fost bine și atunci m-am mișcat, am mâncat de toate, m-am vopsit, mi-am făcut unghiile, mi-am făcut tot ce se poate.”, a declarat Valentina Pelinel, pentru .