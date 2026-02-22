Sport

La 45 de ani, Venus Williams a făcut anunțul așteptat de toți iubitorii tenisului. Ce decizie a luat rivala Simonei Halep

Multiplă campioană de Grand Slam, Venus Williams este o adevărată legendă a tenisului mondial. Decizia de ultimă oră pe care a luat-o jucătoarea americană în vârstă de 45 de ani.
Traian Terzian
22.02.2026 | 07:00
La 45 de ani Venus Williams a facut anuntul asteptat de toti iubitorii tenisului Ce decizie a luat rivala Simonei Halep
Ce anunț a făcut jucătoarea de tenis Venus Williams. Sursă foto: Hepta
În timp ce multe colege de generație și-au încheiat de ani buni carierele, Venus Williams nu renunță. Ea arată că, în ciuda vârstei, se poate să continui să apari pe terenul de tenis dacă ai ambiție și pasiune.

Venus Williams, o nouă pagină în istoria tenisului

După ce se va încheia perioada turneelor din zona Golfului, va urma o săptămână cu competiții de mai mică anvergură, iar apoi caravana tenisului feminin se va muta în SUA pentru cele două mari evenimente de categorie WTA 1000 de la Indian Wells și Miami.

Marea surpriză a organizatorilor turneului din California, care se va desfășura în perioada 4-15 martie, este acordarea unui wild card lui Venus Williams. Sportiva americană va concura atât la simplu, cât și la dublu.

”Mă bucur foarte mult să mă întorc la Indian Wells și să mă întorc acasă, în California. Nu se compară nimic cu a concura în fața acestor fani incredibili. Am acumulat atât de multe amintiri frumoase aici de-a lungul anilor și sunt recunoscătoare organizatorilor turneului că m-au invitat din nou”, a declarat Venus Williams, conform site-ului oficial al WTA.

”Este o onoare să acordăm primul wild card al evenimentului din acest an lui Venus Williams. Este o legendă și una dintre cele mai performante jucătoare pe care le-a văzut vreodată sportul nostru. Suntem încântați să o primim înapoi în Tennis Paradise și să le oferim fanilor șansa de a o vedea concurând atât la simplu, cât și la dublu”, a spus și Tommy Haas, directorul turneului.

Cum arată programul lui Venus Williams

Fostul număr 1 mondial, în vârstă de 45 de ani, care a jucat ultima dată la Indian Wells în 2024, va evolua pentru a zecea oară în carieră la turneul la care a ajuns de trei ori în semifinalele de simplu.

Venus, care și-a surprins fanii cu o apariție de vis în calendarul Pirelli, va juca la dublu pentru prima dată după ce împreună cu sora ei, Serena Williams, a ajuns în semifinale în 2000. La actuala ediție, ea va face echipă cu canadianca Leylah Fernandez, alături de care anul trecut a ajuns până în sferturi la US Open.

În 2026, Venus Williams a participat la trei turnee și a învins trei jucătoare aflate în Top 100, iar la Australian Open, acolo unde a primit o invitație, a fost depășită dramatic de Olga Danilovic, 7-6 (5), 3-6, 4-6, după ce a condus cu 4-0 în setul decisiv. De asemenea, ea a acceptat un wild card pentru ATX Open, care va avea loc între 23 februarie și 1 martie, la Austin.

Performanțele realizate de Venus Williams

Fostul lider al clasamentului WTA este una dintre cele mai titrate jucătoare de tenis din istorie și ar fi avut, probabil, și mai multe trofee dacă nu ar fi apărut pe firmament sora sa mică Serena Williams.

Venus a câștigat de cinci ori la Wimbledon, de două ori la US Open, a fost de două ori finalistă la Australian Open și o dată la Roland Garros. În plus, s-a impus o dată la Turneul Campioanelor, a câștigat o dată Fed Cup și a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2000.

Palmaresul său în proba de dublu este încă și mai impresionant, cu 14 titluri de Grand Slam și trei medalii olimpice de aur (2000, 2008 și 2012), la care se mai adaugă câte un succes la Australian Open și Roland Garros, în proba de dublu mixt.

