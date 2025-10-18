La 47 de ani, fostul jucător al Rapidului are o meserie surprinzătoare din care face bani mulți. „Reușesc să schimb viața oamenilor în bine”

Cristian Ionescu are 47 de ani și în trecut a fost fotbalist la Rapid, Petrolul și FC Brașov. După ce s-a retras din fotbal a optat pentru o meserie surprinzătoare, care îi aduce nu doar bani mulți, dar și satisfacții pe măsură.

Cu ce se ocupă Cristian Ionescu, fostul jucător de la Rapid

Pentru că a fost pasionat de sport încă de mic, inclusiv după ce și-a încheiat acesta și-a dorit să rămână activ. Iar meseria pe care o are în prezent îl ajută în acest sens.

Cristian Ionescu este personal trainer și recunoaște că a schimbat viața multor persoane. A fost ușor să treacă de la fotbal la fitness și mai mult de atât, susține că era conștient de faptul că își va încheia la un moment dat cariera.

Într-un interviu acordat pentru , fostul fotbalist de la Rapid spune că practic a rămas tot în zona sportivă. Pe de altă parte, acum are șansa să ajute mai mulți oameni și să îi inspire.

Cum a fost trecerea de la fotbal la fitness pentru Cristian Ionescu

Totodată, fiecare zi pentru el este una cu mișcare. Diferența o reprezintă faptul că în prezent are timp pentru el. Astfel, nu mai merge la meciuri și poate să rămână lângă familie, iar programul și-l face singur.

„Mie mi-a fost destul de ușor pentru că eram conștient că la un moment dat se va termina cariera de fotbalist. Am vrut să fac trecerea asta să rămân tot în sport, pentru că asta știu să fac cel mai bine, îmi place cel mai mult, îmi place să ajut oamenii în sport, să-i inspir.

Și am avut un prieten care făcea fitness, era instructor de grup fitness, și mi-a deschis un pic mintea în direcția asta. Îmi place să fac mișcare, îmi place să schimb un pic ceva în viața mea, pentru că am stat toată viața pe drumuri. (…)

Am vrut să schimb un pic, să rămân mai mult lângă familie, să stau mai mult pe acasă, să nu fiu tot timpul plecat și, în același timp, să fac și sport”, a povestit el, întrebat despre cum a fost trecerea de la cariera din fotbal la cea de antrenor de fitness.

Fostul fotbalist recunoaște că a schimbat viața mai multor persoane

Cristian Ionescu nu doar că are acum o viață activă, dar totodată are și satisfacții pe măsură. De altfel el recunoaște că și-a dorit foarte mult să le schimbe viața persoanelor care își doresc asta și să le ajute în acest sens.

Și într-adevăr, rezultatele nu au încetat să apară. Sunt persoane care își depășesc limitele și care se simt inspirate. Iar asfel de situații sunt unele cât se poate de satisfăcătoare pentru fostul fotbalist.

„De asta m-am apucat de această meserie. Am simțit că pot să ajut oamenii, că pot să-i învăț, să le schimb viața, să-i fac să înțeleagă că sportul este extraordinar pentru viața fiecăruia. Indiferent dacă arăți bine sau nu, sportul contează.

Că mai sunt oameni care spun: „Tu ești slab, de ce mai faci sport?” Mi se pare o prostie. Prin ceea ce fac eu, încerc să inspir: mă antrenez cu clienții, fac cot la cot cu ei. Le arăt că se poate face un antrenament. Le dau exemplul meu, să vadă că și eu pot. Și atunci ei fac la fel și se inspiră mai mult. Au ambiția să mă întreacă, mai ales tinerii”, a mai dezvăluit el.

Cum l-a ajutat fotbalul în noua meserie

Cristian Ionescu spune că fotbalul l-a ajutat enorm în actuala sa carieră. Încă de la început, faptul că a făcut un sport de performanță l-a ajutat să fie mai rezistent și totodată mai echilibrat.

De asemenea, fotbalul l-a ajutat și pe partea de disciplină și de motivație. Prin prisma sportului a devenit o persoană punctuală și totodată, a reușit să fie mai echilibrat și în viața de zi cu zi.

„Cel mai mult m-a ajutat asta. Pentru că m-am disciplinat singur în sport, în viața de zi cu zi, ca om. M-a dezvoltat sportul, m-a disciplinat, m-a făcut să fiu punctual, să mă îngrijesc singur, să îmi spăl singur, să fiu un om cum trebuie, un sportiv adevărat și te ajută și pe alte planuri”, a mai dezvăluit acesta.

Într-adevăr, uneori îi este dificil să lucreze cu oameni obișnuiți. Pe de altă parte, Cristian Ionescu recunoaște că , antrenorul devine ca un prieten pentru client. Acesta oferă sfaturi și totodată, motivația de care o persoană are nevoie.