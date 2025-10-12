La 47 de ani, legenda medaliată cu aur la Olimpiadă a făcut anunțul trist: „Am pierdut toți banii din lume”

Ucraineanca Oksana Baiul a fost medaliată cu aur la patinaj artistic în cadrul Jocurilor Olimpice din 1994. Iată însă că la mai bine de 30 de de ani distanță de la această performanță, viața ei a luat o întorsătură neașteptată.

Ce s-a ales de Oksana Baiul la mai bine de 30 de ani de când a fost medaliată cu aur la Olimpiadă

Deși a avut o carieră fabuloasă în patinaj, Oksana Baiul traversează în prezent momente dificile. Avea speranțe mari, mai ales după ce a fost , însă toate acestea au ajuns să fie năruite în ultimii ani de zile.

În 2022, sportiva a ajuns în Louisiana cu soțul ei de la acel moment, Carlo Farina. Fosta mare campioană voia atunci să își deschidă o școală de patinaj. Timp de trei ani s-a chinuit, dar nimic nu a ieșit.

Chiar ea povestea la un moment dat că a ajuns în punctul în care nici măcar nu mai avea cum să își câștige existența. „Trebuie să merg unde există gheaţă. Nu pot să-mi câştig existenţa în Shreveport. Nu, din păcate nu pot”, a remarcat ea cu amărăciune.

Sportiva a divorțat de soțul ei anul acesta

După aproape 13 ani de căsnicie, în vara acestui an, Oksana Baiul și soțul ei au divorțat. Sportiva și fiica sa în vârstă de 10 ani, Sophia, au fost nevoite, deci, să se mute, astfel că au revenit în Las Vegas.

„Dragi prieteni, dragă familie extinsă, mă adresez astăzi vouă din perspectiva unor experiențe personale: eu și soțul meu divorțăm”, a fost anunțul făcut la acel moment de fosta patinatoare.

Și lucrurile păreau că s-au aranjat în viața fostei campioane. Aceasta găsise un loc de muncă la care doar visa. Mai exact, a fost recrutată de echipa de hochei pe gheaţă Golden Knights.

Oksana Baiul e nevoită să își vândă casa

„Uneori îmi place să-mi asum riscuri. Eu una nu învăț niciodată nimic din succese. Învăț numai din situații extreme, care-mi îngreunează viața. Mă simt binecuvântată și recunoscătoare pentru tot ce am primit în viața aceasta. O să-mi fie dor de Shreveport”, a afirmat Oksana Baiul.

Iată însă că nici de această dată nu pare că lucrurile merg într-o direcție bună. Mai exact, sportiva a fost nevoită să își scoată la vânzare casa pe care o deține în Shreveport, Louisiana. Aceasta a făcut recent anunțul trist.

Proprietatea are o valoare estimată la 1,2 milioane de dolari. Vorbim despre un conac din 1925, restaurat recent. Locuința are 5 dormitoare și 5 băi, 6 garaje, 7 șeminee, dar și o grădină generoasă de peste 5.000 de metri pătrați, cu o fântână.

Sportiva recunoaște că a pierdut ”toți banii din lume”

Chiar sportiva recunoaște că , însă din păcate, aceasta este nevoită să renunțe la ea. „Cea mai frumoasă casă din tot Shreveportul”, a spus fosta patinatoare.

Oksana Baiul nu vrea să se lase bătută. E conștientă cât de mulți bani a pierdut, însă preferă să ia totul ca pe o lecție de viață, să se ridice și să meargă mai departe, în ciuda dificultăților apărute.

„Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume. Am fost măritată, acum sunt divorțată. Dar, atunci când cazi pe gheață, știți de câte ori trebuie să te ridici?”, a spus marea campioană.

Menționăm faptul că fosta patinatoare a fost alcoolică o bună perioadă de timp. Aceasta a recunoscut însă public că nu a mai băut de doi ani de zile și că se simte bine.