Sport

La 48 de ore de la conflictul cu Daniel Pancu, Diana Șucu revine cu un nou mesaj puternic pe internet: „Dumnezeu mi le-a pus în palmă”

Cristian Măciucă
02.11.2026 | 09:38
La 48 de ore de la conflictul cu Daniel Pancu Diana Sucu revine cu un nou mesaj puternic pe internet Dumnezeu mi lea pus in palma
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Diana și Dan Șucu. FOTO: Instagram Diana Șucu +6 FOTO
La 48 de ore de la conflictul cu Daniel Pancu, Diana Șucu revine cu un nou mesaj puternic pe internet: „Dumnezeu mi le-a pus în palmă”. FOTO: Instagram Diana Șucu
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj în forță pe rețelele de socializare. Ce a avut de spus soția patronului de la Rapid
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Diana Șucu (51 de ani) rămâne în prim plan după disputa de la distanță cu Daniel Pancu (49 de ani). Soția patronului de la Rapid și antrenorul principal s-au contrat după victoria cu Csikszereda, scor 2-0, meci în care Andrei Șucu (17 de ani) a fost titularizat și schimbat la pauză.

Diana Șucu a împlinit 51 de ani. Ce a postat după disputa cu Daniel Pancu

Luni, 2 noiembrie, Diana Șucu a împlinit 51 de ani. Soția lui Dan Șucu (63 de ani), acționarul majoritar de la Rapid, a lăsat deoparte conflictul cu Daniel Pancu și a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

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„La mulți ani mie! Astăzi îmi sărbătoresc viața, cu tot ce mi-a dăruit și cu tot ce m-a învățat. Cu vise, zâmbete, lacrimi și lecții care m-au făcut omul care sunt astăzi. Nu număr anii, ci binecuvântările pe care Dumnezeu mi le-a așezat în palmă. Iar dintre toate, familia este cel mai prețios dar divin.

Soțul meu, alături de care scriu povestea vieții, și băieții mei, care îmi întregesc sufletul și dau sens fiecărei zile, sunt cele mai frumoase daruri pe care le puteam primi. Nu-mi doresc o viață perfectă, ci sănătate, liniște sufletească, iubire și timp prețios alături de cei dragi. La mulți ani mie! Cu recunoștință pentru tot ce am, iubire pentru tot ce sunt și speranță pentru tot ce va veni!”, a scris Diana Șucu, pe Instagram.

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Diana Șucu este căsătorită din anul 2007 cu Dan Șucu. Cei doi au împreună doi băieți, Dani și Andrei, cel din urmă fiind fotbalist la Rapid. Deși are doar 17 ani, Andrei Șucu a bifat 3 meciuri pentru echipa de seniori a alb-vișiniilor, pentru ca a reușit să și marcheze un gol, în victoria din acest sezon, scor 3-1, cu FC Argeș. 

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La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale

Tensiuni în familia Șucu după declarațiile lui Daniel Pancu!

Declarațiile lui Daniel Pancu, de la finalul meciului cu Csikszereda, în care l-a criticat pe Andrei Șucu, au provocat tensiuni în familia tânărului fotbalist. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Andrei i-a cerut mamei sale să șteargă de pe Instagram postarea în care îl ataca, subtil, pe antrenorul principal al giuleștenilor.

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„Mamă, m-ați educat întotdeauna să mă descurc singur. Deci, lăsați-mă să gestionez eu situația. Te rog, nu mai interveni și, mai ales, te rog să ștergi postarea. Îmi face mai mult rău. Stai liniștită, mă descurc”, i-a transmis Andrei Șucu mamei sale, care s-a conformat și a eliminat mesajul la aproximativ două ore de la publicare.

În ceea ce îl privește pe Dan Șucu, din informațiile FANATIK, acționarul majoritar al Rapidului nu înțelege de unde au pornit afirmațiile lui Daniel Pancu. Șucu le-ar fi mărturisit apropiaților că nici el, și cu atât mai mult, nici soția sa nu au exercitat vreodată presiuni asupra vreunui antrenor pentru ca Andrei să primească minute de joc.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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