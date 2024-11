La 63 de ani, prima nevastă a lui Walter Zenga este model pentru costume de baie. Italianca și-a iertat fostul soț, care a înșelat-o cu o prietenă

Italienii spun despre ea că este ca vinul. Cu cât înaintează în vârstă devine tot mai admirată. Și admirabilă. Elvira Carfagna a ajuns la 63 de ani și are un corp de adolescentă. Nu s-a mai căsătorit niciodată după divorțul de Zenga, pronunțat acum 37 de ani.

A reprezentat Italia la Mondialele de Triatlon

Elvira a dezvăluit care este secretul formei sale. A găsit elixirul tinereții în sport. Practică triatlonul și a fost la un nivel atât de înalt, încât în 2017 a reprezentat Italia la Campionatele Mondiale de la Rotterdam.

„Nu am secrete: disciplina nu a fost punctul meu forte, am învățat-o datorită triatlonului de care m-am îndrăgostit. Cum mă mențin în formă? Alimentația sănătoasă cu produse bune pe care le caut și la țară. Apoi somnul – dorm ca un buștean aproape 10 ore pe noapte. Și, bineînțeles, am grijă de mine”, a dezvăluit femeia pentru Corriere Adriatico.

S-a măritat cu Zenga în 1982

Cei doi s-au căsătorit în 1982, iar în 1986 s-a născut fiul lor, Jacopo. Elvira Carfagna câștigase titlul de Miss în regiunea Marche, din centrul Italiei, iar în 1981 a concurat pentru coroana de Miss Italia. Zenga fusese împrumutat de Inter Milano la micuța echipă Sambenedettese, unde a jucat între 1980 și 1982.

Acolo a pus ochii pe una dintre cele mai frumoase femei din Italia la acea vreme. „Ne-am căsătorit în 1982. Am trăit scene de film cu el. Odată eram în centrul orașului, iar o femeie a venit să-i pupe picioarele. O alta i-a sărutat roțile de la mașină. Ceva incredibil, eu n-aș fi făcut așa ceva pentru nimeni”, a declarat prima soție a lui Zenga.

Au un băiat în vârstă de 39 de ani

După ce s-a născut Jacopo, în 1986, povestea de dragoste dintre Walter și Elvira s-a stins treptat, iar divorțul a fost inevitabil.

‘Ne-am căsătorit din dragoste, dar eram foarte tineri. Nici nu-mi puteam imagina unde va ajunge ca fotbalist, deși se vedea că era bun ca portar. Am avut ani frumoși și apoi brusc furtunoși. Am suferit enorm pentru trădările lui. Cu toate acestea, amândoi avem împreună un caracter puternic și generos. În 2019 – când Jacopo s-a căsătorit – ne-am apropiat. Nu am putut accepta ca el să fie portretizat ca un tată distorsionat. La nevoie, el a fost mereu acolo”, a spus Elvira despre Zenga.

În ciuda faptului că a fost mereu o femeie frumoasă, Elvira nu s-a recăsătorit niciodată. Spre deosebire de Zenga, care în 1989 a făcut nuntă mare cu cea de-a doua lui soție. „Roberta Termali s-a dat drept prietena mea și s-a logodit cu soțul meu”, a dezvăluit Elvira. În timp, ea a atacat-o public de câteva ori pe aceasta.

Nu s-a mai căsătorit niciodată

De ce nu s-a mai recăsătorit? „Sunt prea tânără pentru a face un pas atât de mare. Lăsând gluma la o parte, sunt o femeie foarte independentă și cred că fiecare pentru el este cel mai bun mod pentru ca o relație să dureze. Când a venit momentul, m-am distrat, persoana de lângă mine împărtășește această alegere. În plus, am o viață foarte plină”, a declarat ea.

Ea își umple timpul cu sportul și cu nepotul. „Stau în Lombardia câteva luni pe an, dar acolo, iubirea este medicamentul meu: am un partener, o persoană bună, serviabilă și înțelegătoare, pe fiul meu Jacopo și mai ales pe nepotul meu care are patru ani și este imbatabil. Cu el sunt o bunică foarte strictă: îl cert când nu își termină masa și îl pedepsesc când este obraznic. Dar el este și primul meu fan, vine mereu să mă aplaude la linia de sosire”, a povestit prima soție a lui Zenga.

Face reclamă la costume de baie

La 63 de ani, Elvira este încă în mare formă. „Dimineața fac cele mai grele antrenamente: ciclism, alergare sau înot. Alternez disciplinele. Apoi mă ocup de treburile mele, sunt o bunicuță-sitter, îl fac să tacă pe cel mic care mă vede transpirând pe role. În timp ce seara a doua sesiune de antrenament este programată târziu, de la ora 19, pentru că trebuie să recuperez energia de dimineață. Mă duc în principal la sală. Eu am 40 de kilograme de mușchi și toate acestea mă fac să fiu tonifiată până în punctul în care încă pot fi model pentru o companie de costume de baie”, a punctat ea.

Dacă relația dintre Zenga și prima soție este acum normală, cu cea de-a doua nu pare a fi la fel. Cei doi s-au despărțit acum 27 de ani și au împreună doi copii, Nicolo (34 ani) și Andrea (31 ani). Unul dintre ei, Nicolo l-a acuzat dur pe tatăl său că nu a fost prezent în viața lui.

Walter a fost acuzat de unul dintre fii săi

„Nu a fost la niciun eveniment important din viața mea. L-am întâlnit la nunta fratelui meu, după 14 ani în care nu ne-am văzut deloc, dar ne-am spus doar la revedere. Nu vreau să par o victimă. În momentele importante ale vieții mele, și nu vreau să fiu malițios, nu a fost niciodată acolo. Mama și fratele meu au fost acolo. Nu cred că este o obligație să fii tată, este o dorință. Dacă această dorință nu există, nu îl pot învinui”, a spus acesta.

Ulterior celor două mariaje, . El avea 45 de ani, iar ea 23. Împreună au doi copii, Samira (15 ani) și Walter jr. (12 ani).