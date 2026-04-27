Sport

La 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut anunțul. Ce se întâmplă în relația cu partenerul de viață, Bart Conner

Nadia Comăneci, mesaj emoționant după trei decenii petrecute împreună cu partenerul de viață. Cum a apărut fosta gimnastă în compania lui Bart Conner.
Alexa Serdan
27.04.2026 | 21:45
Nadia Comăneci și soțul său, Bart Conner, sunt împreună de 30 de ani. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

E cunoscută drept Zeița de la Montreal, Nadia Comăneci fiind în lumina reflectoarelor datorită sportului pe care l-a practicat. Ajunsă la 64 de ani, aceasta a făcut anunțul legat de mariajul cu bărbatul cu care este căsătorită, Bart Conner. Fosta gimnastă nu s-a ferit de nimeni.

Nadia Comăneci, postare inedită pentru soțul său

Nadia Comăneci (64 ani) are o avere colosală adunată datorită succesului pe care l-a atins în gimnastică. Locuiește peste hotare de ani buni, fiind proprietara unui imobil de lux. Are o casă impresionantă, evaluată la un cost extrem de piperat. În plus, o duce de minune în planul personal.

ADVERTISEMENT

Fosta sportivă are o relație sentimentală de peste 30 de ani. Cu ocazia sărbătoririi acestui eveniment notabil din viața sa a făcut marele anunț. A dat vestea cea mare legat de mariajul cu Bart Conner (68 ani). Fostul gimnast de origine americană o susține necondiționat pe frumoasa vedetă româncă.

„La mulţi ani pentru cei 30 de ani astăzi, dragă Bart Conner”, a scris Nadia Comăneci, pe contul oficial de Instagram. Fosta sportivă, supranumită Zeița de la Montreal, a fost surprinsă cu zâmbetul pe buze, în timp ce dansează pe acordurile melodiei Mambo No. 5, interpretată de Lou Bega.

ADVERTISEMENT
Filmarea inedită a fost realizată în tribunele turneului de la Madrid, unde se află alături de partenerul de viață. Prezența lor la această competiție sportivă nu ese deloc întâmplătoare. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, care a urcat-o pe culmile succesului.

ADVERTISEMENT
Concret, este vorba de o performanță importantă care a consacrat-o pe Nadia Comăneci la nivel mondial. Cu această ocazie, fosta gimnastă româncă a fost premiată la gala Laureus, desfășurată tot în capitala Spaniei, pentru întreaga sa carieră. În plus, în curând va avea o statuie uriașă într-un oraș din România.

ADVERTISEMENT

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Nadia Comaneci (@comaneci10)

Nadia Comăneci și Bart Conner, 30 de ani de mariaj

Nadia Comăneci și Bart Conner formează un cuplu de ani buni și sunt căsătoriți din 23 aprilie 1996. Nunta fostei gimnaste a avut loc la București, evenimentul fiind unul intens mediatizat pentru perioada respectivă.

Cuplul are un băiat care, din păcate, nu calcă pe urmele părinților. În urmă cu ceva vreme, Zeița de la Montreal mărturisea că are planuri mari pentru aniversarea de 30 de ani de la cununia religioasă. E ferm convinsă că 2026 este o perioadă care merită sărbătorită din plin.

ADVERTISEMENT

Întrebată care este secretul relației sentimentale, Nadia Comăneci a subliniat că prietenia și respectul sunt cuvintele cheie. În concluzie, povestea lor de dragoste a dăinuit pentru că au știut să se susțină unul pe celălalt la fiecare pas pe care l-au făcut până acum.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
