Sport

La 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut anunțul despre căsnicia ei de 29 de ani: ”Va fi un an plin de sărbători”

La scurt timp după ce a împlinit vârsta de 64 de ani, Nadia Comăneci a dat vestea cea mare despre mariajul cu Bart Conner. Acesta durează de 29 de ani.
Alexa Serdan
14.11.2025 | 19:30
La 64 de ani Nadia Comaneci a facut anuntul despre casnicia ei de 29 de ani Va fi un an plin de sarbatori
Nadia Comăneci și Bart Conner sunt împreună de 29 de ani. Sursa foto: Instagram.com
Ajunsă la 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut un anunț extrem de important. Gimnasta, supranumită ”Zeița de la Montreal”, a oferit detalii despre căsnicia ei de 29 de ani. În 2026 vor avea loc multe evenimente speciale pentru vedetă.

Nadia Comăneci, veste despre mariajul cu Bart Conner

Nadia Comăneci și Bart Conner sunt căsătoriți din 1996. Peste numai un an cei doi parteneri de viață vor marca 3 decenii petrecute împreună, soții având și un copil de care sunt tare mândri. Ei au un băiat pe nume Dylan.

Fosta mare gimnastă româncă a venit cu informații prețioase despre căsnicie, la scurt timp după ce a împlinit vârsta de 64 de ani. A dat vestea cea mare, precizând care este motivul pentru care a rezistat atât de mult.

Prietenia este cuvântul care stă la baza relației dintre sportivă și partenerul de viață. De asemenea, respectul este esențial în cuplu, încă o dovadă în plus că legătura sentimentală este una trainică și longevivă.

„Da și facem 30 anul viitor. Nu le-am înnoit, însă anul viitor, la 30 de ani, de fapt 30-50, va fi un an plin de sărbători. Prietenia. Prietenia de bază pe care o avem și respectul. Respectul este extrem de important.

Dylan ne-a părăsit, a plecat în Santa Monica, a început facultatea. Îi place ideea de independență, de a învăța ce înseamnă independența, vine și cu bune și mai puțin bune. Ne sună în fiecare zi.

Vorbim pe FaceTime și ne place că își încearcă viața într-o direcție care este puțin diferită față de a noastră. Studiază Business”, a dezvăluit Nadia Comăneci despre mariajul cu Bart Conner, pentru cancan.

Cum l-a cunoscut Nadia Comăneci pe Bart Conner

Nadia Comăneci și Bart Conner s-au întâlnit pentru prima oară când ambii au urcat pe același podium la Cupa Americii. Inițial, au fost prieteni, însă în cele din urmă au reușit să se apropie pentru că au aceeași pasiune.

Gimnastica a fost cea care i-a unit și i-a făcut să formeze un cuplu. Au început să se îndrăgostească la un an de la plecarea sportivei din România. Până atunci doar vorbeau foarte des la telefon, iar ulterior sportiva a ajuns să participe la show-uri demonstrative de gimastică, produse de Paul Ziert.

Acesta este nimeni altul decât fostul antrenor și impresar al lui Bart Conner. Nadia Comăneci, care deține un apartament de lux în Los Angeles, a reușit astfel să se apropie de cel care avea să-i devină mai târziu soț. Povestea lor de dragoste s-a dezvoltat în timp, ducând la o familie minunată.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
