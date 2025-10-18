La 69 de ani, Victor Pițurcă a făcut marele anunț despre Maria, soția sa. ”E plecată…”

Are 69 de ani, însă abia acum Victor Pițurcă a făcut marele anunț despre Maria, soția sa. A cunoscut-o când aceasta avea doar 17 ani și de atunci sunt de nedespărțit, în ciuda faptului că fostul fotbalist a avut o relație extraconjugală.

Victor Pițurcă, anunț despre soția sa, Maria

Victor Pițurcă se declară un familist convins. Are o căsnicie care durează de foarte mulți ani, partenera sa de viață aducând pe lume și doi copii, Alex și Claudia. Se mândrește cu legătura pe care o are cu frumoasa sa soție pe nume Maria.

este norocos pentru că are o parteneră care îl sprijină constant. În plus, i-a iertat infidelitatea după ce a aflat că s-a iubit cu Vica Blochina vreme de 16 ani. Fosta balerină i-a dăruit și un băiat, Edan.

În momentul de față, sportivul în vârstă de 69 de ani are numai aprecieri pentru cea care îi este alături. Maria este stâlpul familiei sale, chiar dacă nu este întotdeauna prezentă la evenimentele la care este invitat.

„Doamna e plecată cu fata mea, cu familia ei, cu ceilalți doi nepoți, în Turcia, în vacanță. De aceea nu m-a însoțit! Maria are grijă de toți, de copii, de nepoți. Este adevăratul stâlp al familiei”, a spus Victor Pițurcă, pentru revista .

În aceeași notă, fostul jucător a subliniat faptul că reușește să se împartă de minune între membrii familiei sale. Face acest lucru astfel încât nicio persoană să nu se simtă neglijată, având o relație apropiată cu toți cei dragi.

Victor Pițurcă, despre nepotul său, Noah

Victor Pițurcă petrece timp de calitate cu nepotul său, Noah. Băiatul este rodul iubirii dintre fiul său, Alex, și influencerița Cristina Ich. Micuțul are aproape 6 ani și a moștenit trăsături de la ambii săi părinți.

Copilul are aceeași ochi ca ai mamei sale. În altă ordine de idei, băiatul are o legătură foarte bună cu bunicii, obișnuind să iasă frecvent la plimbări cu . Atât bunicul patern, cât și tatăl sunt implicați în creșterea și educarea acestuia.

„Cred că nu seamănă, cred că are personalitatea mult mai mare ca a mea deja, de acum. Sigur că țin foarte mult la el, este acasă acum. Asta l-a împiedicat pe Alex să vină și el la eveniment, la această frumoasă petrecere, fiindcă nu avea cu cine să-l lase.

Daaa, mai stau, normal. Lui Noah îi place să stea cel mai mult cu mine, așa că trebuie să-l iau și la plimbare cu mine, și prin oraș. Ne distrăm împreună”, a completat Victor Pițurcă, mai arată sursa citată anterior.

Cum a cunoscut-o Victor Pițurcă pe soția sa

Victor Pițurcă îi este recunoscător soției sale, Maria, că a crescut copiii în perioada în care era plecat de acasă. Fostul fotbalist a dezvăluit că a cunoscut-o pe aceasta când era elevă de liceu, ulterior cei doi locuind împreună în Craiova.

„În sensul ăsta (n.red.: al familiei) am fost foarte norocos. Așa le spun și copiilor mei, și lui Alexandru, care deja are probleme. Trebuie să știi ce alegi. Norocul, de obicei, și-l face omul. Așa s-a întâmplat la mine.

Am fost și mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur că așa mi-am crescut-o și eu. La 17 ani am cunoscut-o, la Târgu Jiu. Ea era încă elevă la liceu. A terminat liceul și a intrat la facultate în Craiova.

S-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești. Foarte greu. Eu nu prea am știut cum au crescut copiii mei. Numai soția mea s-a ocupat, eu eram numai în cantonamente.

Nu știam viața de familie, nu veneam. Văd acum soții de fotbaliști care apar în fotografii, selfie-uri, dezbrăcate. Cum să țină o astfel de… (n.red.: relație). E foarte greu. Pentru o soție de fotbalist e foarte grea viața.

Trebuie să stai majoritatea timpului singură. Sunt niște sacrificii, mai ales dacă ai copii”, a mărturisit Victor Pițurcă, în urmă cu mai bine de 2 ani, în .