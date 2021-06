La 7 ani strângea gunoaiele în Paris, acum vrea EURO 2020! Povestea de film de Oscar a lui N’Golo Kante

N’Golo Kante este genul de fotbalist pe care nimeni nu-l poate urî. Pare invizibil pe teren, însă e “furnicuţa” care duce tot greul. În jargonul fotbalistic, mijlocaşul de 30 de ani este cărătorul pianului, un muncitor în adevăratul sens al cuvântului.

Acum este în lumina reflectoarelor, însă viaţa lui N’Golo Kante nu a fost uşoară. Povestea starului francez începe pe 29 martie 1991, într-un micuţ apartament din Rueil-Malmaison, o suburbie a Parisului. De aici a pornit Kante spre colecţia impresionantă de trofee, însă drumul nu a fost deloc uşor.

Franţa era campioană mondială în 1998, N’Golo Kante strângea gunoaiele pe străzile din Paris

Părinţii lui N’Golo Kante au ajuns în Paris la începutul anilor ’80. Veneau din Mali şi sperau că vor avea o viaţă mai bună în Franţa, însă cu greu şi-au găsit un loc de muncă. Ambii erau oameni de serviciu şi lucrau pe unde apucau.

La 7 ani, în 1998, N’Golo Kante îşi ajuta tatăl să strângă gunoaiele de pe străzile din Estul Parisul. În tot acest timp, , iar Didier Deschamps ridica deasupra capului trofeului. La 18 ani de la acest moment, în 2016, fostul căpitan al “Les Bleus” îi oferea lui Kante debutul în naţională.

Prima mare dramă a lui N’Golo Kante a venit pe când avea 11 ani. Tatăl acestuia se stingea din viaţă. Cu lacrimi în ochi, francezul şi-a continuat drumul în fotbal început în 1999. Juca pentru juniorii lui JS Suresnes, o echipă din suburbiile Parisului.

Nimeni nu-l băga în seamă pe micuţul Kante: “Nu era pe radarul marilor echipe”

N’Golo Kante a petrecut 11 ani la JS Suresnes şi scouterii care veneau în suburbia Parisului nu-i dădeau nicio şansă. Era cel mai mic ca înălţime, însă pe teren era o fiară. Chiar şi aşa, cei care veneau să-l vadă strâmbau imediat din nas. “Când avea 12 ani, juca împotriva fotbaliştilor care aveau 14 ani. Era atât de mic încât puteau să-l ia în braţe şi să fugă cu el”, şi-a reamintit Piotr Wojtyna, primul antrenor al lui N’Golo Kante.

“Nu era pe radarul marilor echipe din cauza înălţimii”, spunea Pierre Ville, fost secretar general al lui JS Suresnes. Tot el a fost cel care i-a găsit primul contract. În 2010, Boulogne îl transfera pe N’Golo Kante pentru echipa a doua.

Pe 18 mai 2012, N’Golo Kante debuta în Ligue 2 la Boulogne, echipă care tocmai retrogradase în liga a treia. Mijlocaşul a jucat 39 de meciuri în următorul sezon şi a intrat în vizoul lui Caen. În vara lui 2013, “vikingii” îl transferau, iar Kante a fost unul dintre jucătorii cheie care au contribuit la promovarea în Ligue 1.

În tot acest timp, N’Golo Kante rămăsese aceeaşi persoană cu picioarele pe pământ. “Când a ajuns la Boulogne avea 19 ani şi începuse să aibă un salariu bun. Însă el venea în continuare pe scuter sau pe jos la antrenamente”, dezvăluie Pierre Ville.

Explozia în Premier League: două titluri consecutive în Anglia

Prestaţiile foarte bune de la Caen i-a adus transferul la Leicester City. N’Golo Kante era urmărit cu atenţie de Steve Walsh, un scouter englez care a reuşit să trasnforme fotbalişti obscuri în diamante. Tot el era “vinovat” pentru transferurile lui Jamie Vardy sau Riyad Mahrez.

N’Golo Kante a explodat la Leicester City şi şi-a ajutat echipa să câştige titlul în Premier League. După un singur sezon în tricoul “vulpilor”, francezul ajungea la Chelsea, după ce Roman Abramovich a scos din buzunar 32.000.000 de lire. La finalul primului sezon pe “Stamford Bridge”, Kante era din nou campion al Angliei.

Câştigă 7.500.000 de lire pe an şi conduce o maşină de 20.000 de lire

Chiar dacă are un contract de top la Chelsea, cu un salariu anual de 7.500.000 de lire sterline, N’Golo Kante a rămas o persoană modestă. În timp ce alte staruri conduc bolizi de sute de mii de euro, mijlocaşul francez vine la antrenamente cu un Mini Cooper de 20.000 de lire.

“Nu am fost niciodată o persoană care iubeşte maşinile. Nu mi-am dorit vreun model anume atunci când mi-am început cariera. Cu acest Mini am învăţat să conduc pe stânga şi îl am de când am semnat cu Leicester”, spunea N’Golo Kante într-un interviu.

Pe lângă titlurile din Premier League, N’Golo Kante a mai câştigat Europa League (2019) şi Liga Campionilor (2021) cu Chelsea. Alături de naţionala Franţei, micuţul mijlocaş a luat argintul la şi a câştigat Mondialul în 2018.

Drama prin care a trecut înainte de Mondialul din 2018

Cu doar câteva săptămâni înainte de startul Mondialului din 2018, când Franţa a câştigat râvnitul trofeu, N’Golo Kante a trecut printr-o dramă. Niama, fratele fotbalistului, a murit fulgerător după ce a suferit un atac de cord.

Vestea tragică a venit într-un moment când N’Golo Kante abia trecuse peste o mare sperietură. În martie 2018, la finalul unui antrenament, mijlocaşul a leşinat în vestiar, iar medicii i-au făcut mai multe teste pentru a vedea dacă acesta suferă de probleme cardiace, însă spaima a trecut după ce i s-a transmis că nu sunt semne de întrebare.