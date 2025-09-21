La 7 luni de la retragere, Simona Halep a făcut cel mai tare anunț: „Acum e timpul să…”

Simona Halep are 33 de ani și a decis să se retragă din tenis. Decizia ei a surprins o mulțime de persoane, iar asta cu atât mai mult în contextul în care a venit și după o accidentare, dar și după scandalul de dopaj.

Simona Halep, despre presiunea experimentată în timpul carierei sale sportive

Iată însă că sportiva și-a deschis sufletul și a vorbit despre anii săi de activitate. Totodată, ea a dezvăluit și motivul pentru care a decis să se retragă, subliniind de altfel faptul că nu regretă în niciun caz alegerea făcută.

. Printre cei 200 de vorbitor, la eveniment a fost prezentă și fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama. Cât despre Halep, sportiva a vorbit câteva minute despre momentele dificile din viața ei.

Deși știe că a fost un model pentru mulți, aceasta recunoaște că a simțit o presiune uriașă. Avantajul a fost faptul că a iubit tenisul, iar acesta este și motivul pentru care s-a ținut cât a putut de acest sport.

„Atunci când faci ceva în sport – și pot vorbi despre asta – copiii te urmăresc și poți fi un model pentru ei, așa cum am avut și eu modele când am început să joc. Presiunea de a fi mereu extraordinar nu este ușoară. Dar este frumos să vezi că și copiii urmăresc cu adevărat ce ai realizat și sunt foarte mândră de asta.

A meritat să fac tot ce am făcut. Nu pot spune că m-am sacrificat pentru tenis, pentru că mi-a plăcut foarte mult și am iubit să joc tenis. A fost o pasiune uriașă de fiecare dată când pășeam pe teren, dar cu siguranță nu a fost ușor”, a spus sportiva.

De la ce vârstă a plecat Simona Halep de acasă

Sportul vine și cu sacrificii, iar Simona Halep nu a uitat că a plecat de acasă pe când avea doar 17 ani. Și-a dorit să facă performanță și iată că a și reușit acest lucru, chiar mai bine decât ar fi visat.

Au existat într-adevăr și eșecuri. Când pierdea un meci simțea frustrare, însă ulterior își revenea. Chiar și așa, întreaga perioadă în care a jucat tenis a fost una cât se poate de copleșitoare din mai multe puncte de vedere.

„Când aveam aproape 17 ani, am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă, așa că priveam doar înainte, dorind să devin cea mai bună. Am făcut multe lucruri mai bine decât aș fi crezut, dar în final a fost foarte bine și cred că am obținut cele mai bune trofee din lume.

Singura opțiune era să privesc înainte și să dau tot ce am mai bun. Deci nu a fost deloc ușor, dacă nu ești Roger Federer. Dacă iei o înfrângere ca pe un eșec, nu este bine, pentru că trebuie să privești partea pozitivă.

Când pierzi un meci, simți că îți pierzi mințile, dar acorzi atenție lucrurilor pe care nu le-ai făcut bine în acel meci și a doua zi poți îmbunătăți. Când câștigi, ești doar fericit și mergi mai departe. Trebuie să devii mai bun”, a spus Halep.

Care este cel mai important trofeu câștigat de Simona Halep

Simona Halep a fost o bună perioadă de timp prima în clasamentul WTA. A bifat reușite impresionante, a câștigat trofee, însă cel mai important, a dezvăluit ea, va rămâne cel de la Wimbledon din 2019.

Chiar și acum, la șase ani distanță, . De asemenea, nu a fost stresată nici măcar pentru un moment. „Nu am avut emoții negative, nu am avut stres înainte de meci. Eșecul nu este permanent”, a susținut Halep.

De ce a renunțat Simon Halep la tenis

La finalul discursului său, Simona Halep a făcut și un anunț neașteptat. Sportiva a dezvăluit motivul pentru care s-a retras din tenis. Iar întrebată despre cum s-a simțit acel moment, se pare că lucrurile au fost dificile.

Halep recunoaște că decizia a fost una cât se poate de grea. Iar asta cu atât mai mult în contextul în care activitatea ei de zi cu zi era strict legată de tenis și nimic altceva. În prezent însă, sportiva vrea să trăiască diferit, dincolo de tenis și să descopere cât mai multe lucruri pe care poate le-a ratat până acum.

„Faima pentru mine nu a fost lucrul care m-a ținut să joc mult timp. Îmi place să fiu mai discretă și asta mă face să mă simt mai confortabilă. Dar, desigur, nu este ușor să iei o astfel de decizie.

Îți trăiești viața… Deci, a fost întreaga mea viață până la retragere. Tot ce știam și ce făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag. Acum e timpul să descopăr”, a declarat Halep.