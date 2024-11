La 76 de ani, George Mihăiță pune banii la saltea: “Nu investesc în afaceri. Am trei copii și trebuie să am grijă de ei pe viitor”. Exclusiv

În vârstă de 76 de ani, George Mihăiță, muncește cu drag, urcă pe scene unde joacă teatru, filmează de zor la seriale, iar banii pe care îi câștigă nu îi investește în vreo afacere. Îndrăgitul actor se gândește la viitorul copiilor lui, Vlad, Andrei și Tudor, de care este foarte mândru.

Ce face George Mihăiță cu banii pe care îi câștigă?

“Unul este student la Management, celălalt e student la facultatea la Jurnalism. Iar cel mare care a cochetat când era copil cu filmul, a jucat într-un film unul din rolurile principale, cel mare, Tudor, e cel mai titrat antrenor de Jiu-jitsu brazilian din țară. El, la categoria lui de vârstă, a ieșit acum doi ani campion mondial”, se mândrește George Mihăiță cu copiii săi.

Actorul din “Tătuțu’”, celebrul serial Voyo, și-a dorit mereu ca băieții lui să nu aibă grija zilei de mâine, așa cum a trăit actorul în copilărie. Lui George Mihăiță îi lipseau banii în copilărie, după cum a declarat el în mai multe interviuri în trecut.

Copiii săi pot pune capul liniștiți noaptea pe pernă, pentru că tatăl lor își dorește să le ofere tot ce poate și mai ales tot ce el nu a avut în copilărie. Deși are 76 de ani, George Mihăiță muncește de zor în continuare și nu se poate despărți nici de scena teatrului, nici de platourile de filmare.

“Am trei copii și trebuie să am grijă de ei pe viitor”

Banii pe care îi câștigă George Mihăiță vin în casă, pentru copiii lui. “Nu investesc în afaceri. Nu, nu. Am trei copii și trebuie să am grijă de ei pe viitor”, a declarat actorul pentru FANATIK.

A avut o copilărie grea și a muncit mult ca să ajungă unde este astăzi. Însă, Bebe Măcelaru’, actorul din serialul “Clanul” și “Tătuțu’”, nu uită când a câștigat primii bani, în tinerețe. Dar mai ales ce și-a cumpărat de ei. “Din primii bani câștigați mi-am cumpărat o Dacie 1100. În anii ‘70 și ceva. A fost o bucurie”, ne-a mai spus el.

Pentru noul serial “Tătuțu’”, în care acțiunea se desfășoară cu 20 de ani în urmă, față de “Clanul”, George Mihăiță s-a văzut nevoit să facă niște schimbări. A slăbit 8 kilograme, făcând mai multă mișcare, și acum se simte și mai bine în pielea lui.

“Într-un serial cu 20 de ani în urmă, toți eram mai slabi. Am dat aproape 8 kilograme. Mulți din actori din serial au fost puși să slăbească și automat și eu, dar a meritat. Am scos din alimentație mai multe, fără grăsimi, fără dulciuri. Am renunțat la mașină, bicicletă. Am mers pe jos și am făcut înot”, a mai declarat actorul.

George Mihăiță: “Îl visez pe Bebe Măcelaru’ și noaptea, și ziua, și dimineața”

Pentru serialul “Tătuțu’”, George Mihăiță și-a lăsat mustață cu care acum pare că s-a obișnuit. Rolul pe care-l interpretează nu este tocmai ușor, iar celebrul actor muncește mult ca să facă personajul așa cum trebuie. A ajuns să-l viseze și noaptea pe Bebe Măcelaru’ și replicile lui.

“M-am obișnuit cu mustață. E prima oară când port mustață într-un film atât de lung, în serial. M-am obișnuit și mai ales când am văzut că dă bine personajului. Când am văzut că cei care conduc serialul au spus că e bine.

Îl visez pe Bebe Măcelaru’ și noaptea, și ziua, și dimineața. Mă trezesc uneori la 4 dimineața, alteori la 5 sau la 6, să plec la filmare. Filmez toată ziua, după care mă întorc obosit în familie și foarte multe lucruri nu pot să fac pentru că trebuie să pregătesc a doua zi de filmare. E o perioadă a naibii de grea, dar a naibii de frumoasă”, mai spune actorul.

Nu are prea mult timp liber să se relaxeze, însă la tabieturi încearcă să nu renunțe. Lui George Mihăiță îi place să iasă cu cățelul la plimbare, dimineața, după ce își bea cafeaua. Își ia textul cu el, pentru rolul Bebe Măcelaru’, și învață.

George Mihăiță strânge banii pe care îi câștigă

“În fiecare dimineață ies cu cățelușul fiului meu, 2-3 ore. El mă ascultă . Îmi place să mai ies la o cafea în jurul pieței Alba Iulia, unde stau.

Când am mai multe zile libere, ies în fiecare zi la cafea. , și am zile libere. Dar aștept, te rog să mă crezi, primul episod din sezonul 2, pentru că fără text parcă nu sunt eu. Adică e foarte greu, e foarte mult text. Foarte bine scris de Lia Bugnar și Anghel Damian, încât mă obligă să-l învaț exact cum l-au scris”, a mai declarat George Mihăiță, pentru FANATIK.

“Vârsta nu-mi permite să mă risipesc în mai multe locuri. Nu alerg după bani, deci nu alerg după glorie”

De când au început filmările pentru “Tătuțu’”, actorul a fost nevoit să renunțe la alte proiecte pentru a se ocupa așa cum trebuie de acest rol. În plus, în timpul liber care îi rămâne, preferă să-l petreacă cu familia.

“Am renunțat la trei filme de când am început serialul, o piesă la teatru. Pentru că vreau să mă focusez, e atât de important ceea ce fac aici și proiectul este atât de important. Nici vârsta nu-mi permite să mă risipesc în mai multe locuri, nu alerg după bani, deci nu alerg după glorie. Ea vine sau nu vine, dar a venit în timp”, a adăugat actorul.