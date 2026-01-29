Sport

La 8 ani de la evenimentul important, fosta rivală i-a transmis un mesaj superb Simonei Halep

Simona Halep a primit un comentariu inedit de la o fostă adversară, la 8 ani de la meciul incredibil în care au jucat. Ce a avut de spus despre respectiva partidă.
Alexa Serdan
29.01.2026 | 21:45
Simona Halep, laude de la o fostă rivală. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Fostul lider mondial, românca Simona Halep, este în continuare o sportivă apreciată la nivel internațional. Iată că la 8 ani de la un eveniment de maximă importanță o fostă rivală i-a transmis un mesaj superb.

Simona Halep, comentariu inedit de la o fostă adversară

Simona Halep se pregătește să revină la Transylvania Open, locul unde și-a anunțat retragerea în urmă cu un an. Pentru că perioada aceasta se desfășoară Australian Open o cunoscută tenismenă și-a adus aminte de un moment memorabil.

Una dintre fostele adversare ale jucătoarei de tenis din Constanța a adus în lumina reflectoarelor o finală fantastică, cu multe răsturnări de situație. Angelique Kerber a lăsat un comentariu inedit pe rețelele de socializare.

Sportiva de origine germană, în vârstă de 38 de ani, a făcut o afirmație unică, la 8 ani de la meciul în care a fost învinsă de românca care a devenit virală cu o postare unică. A făcut acest lucru prin intermediul unei filmări, care este însoțită de un mesaj superb.

Concret, este vorba de partida în care românca s-a impus cu scorul 6-3, 4-6, 9-7. Simona Halep a avut nevoie de 4 mingi de meci pentru a se califica. A fost prima finală din cariera sa profesionistă, la Australian Open.

„Ne întoarcem în 2018, în semifinalele de la Australian Open, la una dintre cele mai mari bătălii ale carierei mele! Respect uriaş pentru Simona Halep”, a notat jucătoarea de tenis, pe Instagram.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Angelique Kerber (@angie.kerber)

Cum a răspuns Simona Halep

Angelique Kerber i-a făcut pe mulți internauți să se întoarcă în timp. Fanii jucătoarei de tenis din Germania au fost plăcut surprinși de filmarea care le are în vizor pe cele două sportive. Mulți susțin că a fost un meci „de neuitat”.

În urma comentariilor, fosta tenismenă din România a venit cu o replică. Nu a putut sta deoparte având în vedere că a fost etichetată în postare. Vedeta a ținut să răspundă, cu toate că a decis să se retragă definitiv din tenis.

„Atâtea bătălii, atât respect. Întotdeauna un joc special cu tine, Angie!”, este răspunsul pe care Simona Halep i l-a dat fostei sale adversare, Angelique Kerber, în social media. Ulterior, sportiva a făcut încă o mișcare notabilă.

A repostat la secțiunea Stories filmarea cu fosta sa rivală de la Australian Open din 2018, semn că nu a uitat acel eveniment. De asemenea, a lăsat un emoticon cu o față zâmbitoare care este folosit pentru a exprima gratitudinea, dragostea și atenția.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
