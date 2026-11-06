Sport

La 80 de ani, Rică Răducanu își recunoaște marele viciu: „De la Viorel Lis am învățat”

Ciprian Păvăleanu
06.11.2026 | 09:13
La 80 de ani Rica Raducanu isi recunoaste marele viciu De la Viorel Lis am invatat
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Rică Răducanu a vorbit deschis despre patima păcănelelor. Foto: sport.pictures.eu.
În cadrul podcastului „Prietenii lui Ovidiu”, realizat de Ovidiu Ioanițoaia, Rică Răducanu a vorbit deschis despre unul dintre marile vicii ale sale: jocurile de noroc. Cine l-a învățat să joace și cât a pierdut de-a lungul vieții
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Rică Răducanu (80 de ani) este unul dintre cele mai spumoase personaje din istoria fotbalului românesc. Tamango a fost un portar senzațional, care a stat între buturile echipei naționale de 61 de ori, însă pe cât de mult a iubit fotbalul, pe atât de mult a iubit și viața. Legendarul goalkeeper al Rapidului recunoaște cu mâna pe inimă că încă are o slăbiciune atunci când vine vorba despre jocuri de noroc.

Cât a pierdut Rică Răducanu la jocurile de noroc

Rică Răducanu a vorbit deschis despre viața sa și a recunoscut că una dintre „belele” sale sunt jocurile de noroc. Fostul portar al Rapidului frecventează sălile de păcănele, acolo unde a dezvăluit că a pierdut de-a lungul vieții bani cu care putea să-și cumpere o casă, și tot i-ar mai fi rămas.

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Legendarul goalkeeper a povestit că a deprins această meteahnă de la Viorel Lis (82 de ani), fost primar al Bucureștiului: „Mai am și belele mele cu păcănelele. De la nea Viorel Lis am învățat. Cu el mergeam. N-am câștigat niciodată… Cred că am pierdut o casă și ceva!”, a mărturisit Rică Răducanu, la podcastul „Prietenii lui Ovidiu”, realizat de Ovidiu Ioanițoaia la GSP.

În urmă cu 4 ani, Rică Răducanu recunoștea că merge la păcănele o dată la două zile

Chiar dacă știe că acest obicei este unul toxic și foarte greșit, Rică Răducanu recunoștea în trecut că nu se poate abține. Chiar dacă pensia sa nu este una grozavă, de doar 2.400 de lei, iar cheltuielile pentru gaze, lumină și mâncare sunt mult mai importante, fostul portar explica în urmă cu 4 ani că frecventează sălile de jocuri o dată la două zile.

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„La pariuri sportive nu joc, nu-mi place. Când eram jucător nici nu aveam voie și poate de-aia. Am însă beleaua asta cu păcănelele. E ca o boală în oase. Eram consilierul lui Viorel Lis și, la sfârșitul programului, îmi zicea ‘Hai, Rică, la păcănele!’. E boală grea, toată lumea mă ceartă. De unde dracu bani, că eu n-am! Mai iei de la unul, de la altul, tot speri să câștigi ceva. Din pensie bag doar dacă mai prind ceva, că mi-o ia nevastă-mea pe toată. Nu pun mâna pe pensie, ăia sunt bani minați, trebuie să plătim gazele și lumina. Din ce-am mai câștigat din diferite premii, câte 1.000 de lei, dar tot acolo îi cheltuiești, se știe! Eu joc cam la două zile, nu mă pot abține”, recunoștea Rică Răducanu în 2022 pentru playtech.ro.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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