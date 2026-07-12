La 85 de ani, fostul președinte al federației se iubește cu o tânără cu 53 de ani mai mică decât el. „Sunt foarte fericită! Chiar nu-mi pasă”

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Marco Polo Del Nero, fostul președinte al Confederației Braziliene de Fotbal, a revenit în lumina reflectoarelor datorită unei povești de dragoste. Bărbatul are o iubită mult mai mică, după ce a divorțat de cea alături de care are copii.

Poveste amoroasă cu o femeie mult mai mică

E unul dintre cei mai cunoscuți administratori sportivi din Brazilia, cu toate că a fost suspendat pe viață pentru corupție. Marco Polo Del Nero (85 ani) și-a pierdut locul de muncă din cauza activităților legate de fotbal de către FIFA în 2018. Un an mai târziu s-a aflat că are o complet surprinzătoare.

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A ieșit la iveală faptul că se iubește cu o frumoasă șatenă mai mică cu 53 de ani. Clara Brasil este tânăra cu care fostul președinte al Confederației Braziliene de Fotbal formează un cuplu. Povestea lor de dragoste a ieșit la iveală abia în 2020, atunci când artista i-a făcut o urare de „La mulți ani!” partenerului de viață.

De atunci și până în prezent a fost de multe ori criticată pentru alegerile sale. Internauții au pus-o la zid pentru dintre ei. Un alt motiv pentru care oamenii o judecă este faptul că a ales să formeze un cuplu cu acesta datorită averii lui. Cu toate acestea, presa internațională susține că a pierdut mare parte din bani.

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În schimb, Clara Brasil se bucură de un stil de viață de lux. Adoră să călătorească în diferite locații exclusiviste și nu ascunde faptul că este însoțită constant de Marco Polo Del Nero. Mai mult decât atât, susține că nu-i pasă deloc cum este văzută de cei din preajma sa. Așadar, preferă să se concentreze pe iubirea pe care o primește.

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„Am primit și primesc multe critici, dar sunt atât de ocupată cu alte lucruri încât nu am timp să-mi pese de părerea altora. Sunt super respectată, super iubită și sunt foarte fericită! Chiar nu-mi pasă!”, a spus tânăra, potrivit .

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Cine este femeia cu care are o relație

Clara Brasil a devenit celebră datorită relației amoroase cu Marco Polo Del Nero, precum și a aparițiilor pe micile ecrane. Prima oară a participat în emisiunea „Zorra Total”, care a fost scoasă din grila de programe de ceva vreme. Apoi, a fost muza Carnavalului de la Rio, unde a defilat alături de școlile de samba Paraíso do Tuiuti și Unidos de Viradouro, scrie .

În 2019 și-a încercat norocul în industria muzicală. Și-a dorit să fie cântăreață de funk, lansând la acea vreme două melodii, „Loca Pra Beijar” și „Tá Me Olhando Por Quê?”. Piesele au fost scoase pe piață sub numele de scenă Clariane Peixoto. Se mai știe că șatena are o pasiune comună cu iubitul ei, fiind mare fană a echipei braziliene Atletico-MG.

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Datorită popularității sale în momentul de față este gazda unei emisiuni despre animalele de companie. Show-ul se numește „Miau & Latidos” și este difuzat pe canalul RedeTV. De asemenea, tânăra este imaginea unei rețele de farmacii, în care vinde multe dintre produsele ce îi poartă semnătura personală. Pe Instagram are peste 400.000 de urmăritori.

Internauții sunt în extaz de fiecare dată când Clara Brasil postează fotografii incendiare și provocatoare. În multe dintre ele apare în costum de baie sau în ținute care lasă foarte multă piele la vedere. Pe de altă parte, Marco Polo del Nero a fost suspendat din funcție după ce a primit mită în schimbul acordării drepturilor media și de marketing.

Totodată, bărbatul a primit o amendă de 860.000 de euro din partea forului mondial. Ulterior, s-a aflat că patrimoniul său imobiliar s-a redus destul de mult pentru că i-a donat fostei soții un apartament de lux. Fiului său i-a transferat firma de avocatură. În prezent, are în conturile bancare mai puțin de un milion de euro.