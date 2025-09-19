La 86 de ani, Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea de peste două miliarde de dolari pe care o are: ”Niciodată”

Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea colosală. Fostul mare jucător de tenis, în vârstă de 86 de ani, a adunat peste două miliarde de dolari în conturile bancare, însă spune că ar face lucrurile complet diferit.
Ajuns la 86 de ani, Ion Țiriac este mândru de afacerile care i-au adus milioane. Cu toate acestea, spune că nu este mulțumit cu alegerile pe care le-a făcut, deși i-au adus o avere de 2,1 miliarde de dolari, conform revistei Forbes.
Regretă că nu a avut timp pentru a face lucruri banale, fiind concentrat numai pe a aduna bani. A muncit enorm pentru a ajunge în punctul din momentul de față, dar este conștient că nu ia nimic cu el după ce va trece la cele veșnice.
„Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată! Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind.
Să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată, să beau o sticlă de vin. Nu. Numai muncă, muncă și muncă. Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului.
Și atunci spui: «ai fi făcut-o din nou?». Eu da. De ce? Pentru că am fost născut în perioada în care a fost și războiul, am trăit după război”, a spus Ion Țiriac în unul dintre interviurile pe care le-a acordat, scrie sport.ro.
Ion Țiriac a adunat o avere de peste 2 miliarde de dolari, dar are mai multe regrete în spate. Celebrul om de afaceri este recunoscător pentru munca depusă la uzina Steagul Roșu din Brașov. În prezent, se numește Roman.
A început să lucreze de la vârsta de 16 ani, după ce a fost exmatriculat de la școală în clasa a X-a. Din păcate, a fost trecut corigent la trei materii, algebră, trigonometrie şi geometrie, motiv pentru care a trebuit să repete anul.
Se pare că Ion Țiriac şi-a continuat apoi studiile la un alt liceu. De asemenea, a absolvit în anul 1964 Institutul de Cultură Fizică din Bucureşti. Miliardarul român deţine titlul de Maestru Emerit al Sportului.
Perioada în care a muncit în uzină i-a clădit enorm caracterul și personalitatea, deși primea un salariu de numai 375 de lei. Privind în urmă milionarul susține că nu are timp suficient pentru a cheltui veniturile le care le-a strâns până acum.
Ion Țiriac deține o colecție impresionantă de mașini. Are 300 de autoturisme de lux, menționând că 21 dintre acestea sunt Ferrari. Pe unele dintre ele le-a condus numai câțiva kilometri. În plus, a avut mai multe Ferrari Testarossa, dar numai prima a fost cu adevărat valoroasă.
„Onest ca să fiu, că până acum am tot mințit, nu cred că s-au mai adunat 21 de Ferrari din epoci atât de diferite precum cele care sunt astăzi aici. Nici directorul nu le-a auzit pornite pe toate. Asta e colecția, în fiecare zi progresează un pic.
Foarte probabil, într-un viitor apropiat o să vedeți macheta următoarei colecții. Trebuie să o închidem, trei luni n-avem cum să facem altceva. O să fie de departe cea mai mare din Europa, 300 de mașini, funcționabile toate.
O primire mult mai fastuoasă, să facem ceva să se bucure oamenii când vin, că există și în România ceva ce nu există în altă parte.
Trebuie să-mi aduc și aminte pe care le-am condus. Una știu că am condus-o prin anii ’60, mi-a dat-o cineva la Roma. 308-ul l-am condus de mai multe ori, am avut vreo patru sau cinci bucăți.
400 I, Jody Sheckter (n.r. fost pilot) l-a cumpărat pentru mine. Am avut patru sau cinci Testarossa, tot dădeam înapoi câte una și luam una nouă”, a completat Ion Țiriac, mai arată sursa menționată mai devreme.