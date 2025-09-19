La 86 de ani, Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea de peste două miliarde de dolari pe care o are: ”Niciodată”

Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre colosală. Fostul mare jucător de tenis, în vârstă de 86 de ani, a adunat peste două miliarde de dolari în conturile bancare, însă spune că ar face lucrurile complet diferit.

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac, anunț neașteptat despre averea de 2,1 miliarde de dolari

Ajuns la 86 de ani, Ion Țiriac este mândru de afacerile care i-au adus milioane. Cu toate acestea, spune că nu este mulțumit cu alegerile pe care le-a făcut, deși i-au adus o avere de 2,1 miliarde de dolari, conform revistei Forbes.

Regretă că nu a avut timp pentru a face lucruri banale, fiind concentrat numai pe a aduna bani. A muncit enorm pentru a ajunge în punctul din momentul de față, dar este conștient că nu ia nimic cu el după ce va trece la cele veșnice.

ADVERTISEMENT

„Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată! Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind.

Să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată, să beau o sticlă de vin. Nu. Numai muncă, muncă și muncă. Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului.

ADVERTISEMENT

Și atunci spui: «ai fi făcut-o din nou?». Eu da. De ce? Pentru că am fost născut în perioada în care a fost și războiul, am trăit după război”, a spus Ion Țiriac în unul dintre interviurile pe care le-a acordat, scrie .

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac, despre averea pe care o are

Ion Țiriac a adunat o avere de peste 2 miliarde de dolari, dar are mai multe regrete în spate. Celebrul om de afaceri este recunoscător pentru munca depusă la uzina Steagul Roșu din Brașov. În prezent, se numește Roman.

A început să lucreze de la vârsta de 16 ani, după ce a fost exmatriculat de la școală în clasa a X-a. Din păcate, a fost trecut corigent la trei materii, algebră, trigonometrie şi geometrie, motiv pentru care a trebuit să repete anul.

ADVERTISEMENT

Se pare că Ion Țiriac şi-a continuat apoi studiile la un alt liceu. De asemenea, a absolvit în anul 1964 Institutul de Cultură Fizică din Bucureşti. Miliardarul român deţine titlul de Maestru Emerit al Sportului.

Perioada în care a muncit în uzină i-a clădit enorm caracterul și personalitatea, deși primea un salariu de numai 375 de lei. Privind în urmă milionarul susține că nu are timp suficient pentru a cheltui veniturile le care le-a strâns până acum.

Câte mașini Ferrari are Ion Țiriac

Ion Țiriac deține o colecție impresionantă de mașini. Are 300 de autoturisme de lux, menționând că 21 dintre acestea sunt . Pe unele dintre ele le-a condus numai câțiva kilometri. În plus, a avut mai multe Ferrari Testarossa, dar numai prima a fost cu adevărat valoroasă.

„Onest ca să fiu, că până acum am tot mințit, nu cred că s-au mai adunat 21 de Ferrari din epoci atât de diferite precum cele care sunt astăzi aici. Nici directorul nu le-a auzit pornite pe toate. Asta e colecția, în fiecare zi progresează un pic.

Foarte probabil, într-un viitor apropiat o să vedeți macheta următoarei colecții. Trebuie să o închidem, trei luni n-avem cum să facem altceva. O să fie de departe cea mai mare din Europa, 300 de mașini, funcționabile toate.

O primire mult mai fastuoasă, să facem ceva să se bucure oamenii când vin, că există și în România ceva ce nu există în altă parte.

Trebuie să-mi aduc și aminte pe care le-am condus. Una știu că am condus-o prin anii ’60, mi-a dat-o cineva la Roma. 308-ul l-am condus de mai multe ori, am avut vreo patru sau cinci bucăți.

400 I, Jody Sheckter (n.r. fost pilot) l-a cumpărat pentru mine. Am avut patru sau cinci Testarossa, tot dădeam înapoi câte una și luam una nouă”, a completat Ion Țiriac, mai arată sursa menționată mai devreme.