La 90 de ani, Sepp Blatter îl distruge pe Gianni Infantino: ”Un dictator! Ar trebui internat la psihiatrie”

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Sepp Blatter (90 de ani) nu s-a ferit de cuvinte grele atunci când l-a caracterizat pe Gianni Infantino (56 de ani). Fostul conducător al FIFA a vorbit despre modul cum succesorul său conduce fotbalul mondial, despre premiul pentru pace acordat președintelui american Donald Trump și despre planurile de a vinde drepturile comerciale ale Cupei Mondiale.

Sepp Blatter, atac fără precedent la adresa lui Gianni Infantino

În cel mai aprig atac al său din ultimii ani, fostul președinte al FIFA l-a făcut praf pe Gianni Infantino. L-a numit dictator și a cerut internarea acestuia într-un spital de psihiatrie, iar remarcile sale au readus în prim-plan bătălia pentru alegerile de anul viitor.

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”FIFA suferă. În prezent, este condusă de o persoană care s-a lăsat orbită. Premiul pentru Pace (n.r. – acordat lui Donald Trump) a fost jenant. De ce ar face așa ceva? Infantino acordă un premiu pentru pace cuiva care poartă război împotriva Iranului la scurt timp după aceea? Asta e o nebunie.

I-a fost ușor să obțină sprijin pentru propria realegere din partea organismelor naționale. Le-a spus că dacă îl votează vor primi mult mai mulți bani decât înainte. Este un dictator. Cei de la FIFA îmi spun că nimeni nu are voie să se urce în lift cu el. Este intangabil.

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Infantino a data dovadă că nu mai cunoaște granițele când a vrut să vândă Cupa Mondială. Nu înțelege nimic din toate acestea. Adică, poate Infantino ar trebui trimis într-o secție de psihiatrie într-o zi. Cartonașul roșu anulat lui Folarin Balogun la Cupa Mondială a fost cel mai rău lucru. Statutele pot fi interpretate, dar regulile jocului trebuie să se aplice tuturor, nu le poți interpreta”, a declarat Blatter, într-un interviu pentru revista germană Der Spiegel și difuzat de postul francez .

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Infantino are doi adversari de temut la alegerile din martie

FIFA se pregătește de alegerile pentru funcția de președinte ce vor avea loc în luna martie a anului viitor. Contestat vehement de UEFA și CONCACAF, după ce a încercat să pună în aplicare un plan pentru a vinde Cupa Mondială, Gianni Infantino a anunțat că nu intenționează să demisioneze și .

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Doar că șeful forului mondial va avea concurență acerbă. , fost fotbalist la echipe precum Tottenham, Celtic sau Cagliari.

, președintele de onoare al Asociației Japoneze de Fotbal și membru în Consiliul FIFA. Iar lista ar putea să fie și mai mare, deoarece termenul limită pentru oficializarea candidaturilor este 18 noiembrie.