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Meciul cu Polonia ne-a dat multe speranțe, inclusiv pe aceea că nu ne vom duce într-o grupă inferioară din Liga Națiunilor. Asta e bine, dar, înainte de a rosti expresia răsuflată ”speranța moare ultima”, ar trebui să ne aducem aminte de teroarea de la Zenica de anul trecut, când nici măcar Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor român, n-a putut învinge iraționalul.

Naționala României revine la Zenica la un an după „masacrul” din preliminariile Cupei Mondiale

Sub comanda lui Lucescu, ”Generația de suflet” a devenit o generație care gândește, dar la Zenica n-a fost de ajuns. La acel masacru a fost martoră și emancipata UEFA. Care ar fi trebuit să spună cinstit ”pentru că nu vrem să discriminăm anumite națiuni trecute prin războaie, acestea pot rosti cuvinte jignitoare la adresa altor popoare și ne gândim să le permitem accesul pe teren cu furci, topoare și bricege”.

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Bosnia de anul trecut avea un fotbalist de 40 de ani. Dzeko. Foarte valoros. Jucase la Inter Milano, Roma, Fiorentina, Manchester City. Dar i-ar fi stat bine și cu un trident de gladiator. Țin minte că ne-au aranjat frumos și arbitrii. Un arbitru terorizat e mai nociv decât un arbitru blătuit.

La Zenica am avut un arbitru inteligent și cu instinct de conservare. A văzut că e riscant să se pună cu impetuoșii din teren și cu publicul furios, așa că l-a gratulat pe Drăguș cu un cartonaș roșu pentru un atac imprudent, iar la secerișul de cartonaș roșu al rafinaților amfitrioni nu dădea faulturi. Dacă Drăguș a luat roșu, bosniacii ar fi trebuit eliminați toți, cu spectatori cu tot.

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„Tricolorii”, dezavantajați de arbitraje în partidele cu Bosnia

Sper că le-a pus fotbaliștilor și un rezumat, măcar de zece minute, al meciului din deplasare de anul trecut. Ca să-și împrospăteze băieții memoria, deși sunt convins că nu vor uita acel thriller în care adversarilor li s-a permis să folosească și reguli de rugby. Cu mențiunea că jucătorii de rugby nu sunt parșivi. Ce îi permite UEFA Bosniei nu le permitea nici Ceaușescu ălora de la Jiul Petroșani, după ce îl sechestraseră minerii în 1977.

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Îmi veți reproșa, pe bună dreptate, că insist cu thriller-ul de la Zenica și mă fac că am uitat că Bosnia ne-a învins în 2025 și 2026 pe teren propriu. Aveți dreptate, dar nu trebuie să o dau și eu pe partea noastră? Cu Mircea Lucescu antrenor, la București, care se acordă în 50% din cazuri când joci în deplasare și în 100% din cazuri când joci acasă împotriva unei echipe care nu e Italia, Franța sau Germania. Dar domnul arbitru a făcut pe mistrețul neprietenos fiindcă știa că UEFA îi permite. Așa că eu o țin tot cu ”thriller-ul de la Zenica”.