La aproape 3 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia austriacului a luat o decizie neașteptată. Ce se întâmplă cu o parte din averea acestuia

Au trecut aproape 3 luni de la moartea lui Felix Baumgartner și iată că familia austriacului a luat deja o decizie legată de o parte din averea acestuia.
Valentina Vladoi
28.10.2025 | 19:30
Ce se întâmplă cu averea lui Felix Baumgartner. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Din păcate, moartea lui Felix Baumgartner a surprins o lume întreagă. Celebrul parașutist austriac s-a stins din viață pe 17 iulie, chiar în momentul în care făcea ceea ce i-a plăcut cel mai mult.

La momentul tragediei a fost prezentă și Mihaela Rădulescu, partenera sa de viață. Pentru că cei doi erau însă căsătoriți, averea austriacului a ajuns la familia acestuia, care a luat deja o decizie în acest sens.

Astfel, la aproape 3 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia sa a scos la vânzare 3 dintre mașinile de lux pe care sportivul le deținea. Și vorbim despre niște bolizi cu adevărat speciali.

Conform Marca, a fost scos la vânzare un Lamborghini Huracan Sterrato, un McLaren 620R, dar și un Mercedes G500 Brabus. Sursa citată precizează că în total, cele trei mașini valorează peste 900.000 de euro.

Menționăm faptul că tot familia sportivului mai încasează și o asigurare de viață. Aceasta are o valoare de 500 de milioane de euro, după cum relatează presa de peste hotare.

Ce a primit Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner

După cum spuneam anterior, Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner nu erau căsătoriți, astfel că după moartea acestuia, vedeta a primit doar câteva obiecte personale ale fostului ei partener de viață.

Mai exact, aceasta a primit medaliile, dar și trofeele pe care acesta le-a cucerit de-a lungul timpului. Cei doi au fost împreună aproape 8 ani de zile și aveau o relație specială. Din păcate însă, moartea lui Felix Baumgartner avea să ruineze totul.

Mihaela Rădulescu a traversat o perioadă complicată și nu de puține ori a postat diferite fotografii pe contul personal de socializare. În luna august, spre exemplu, aceasta a transmis și un mesaj emoționant.

Fix atunci, cei doi urmau să aniverseze 8 ani de relație. Fiecare an în parte a fost special, iar vedeta nu a lăsat momentul să treacă pur și simplu. Totodată, ea și-a amintit și o parte dintre momentele petrecute împreună.

„În fiecare an, Felix făcea o felicitare video pentru aniversarea noastră. Acesta este de acum 4 ani. Și am mai petrecut împreună încă 4 ani minunați după aceea, totul în propriul nostru univers, unde ne-am luat o casă pentru când vom îmbătrâni, pisici și pui de pisică, am plantat copaci și flori în grădina noastră, ne-am făcut timp pentru prietenii adevărați și oameni buni.

Am lucrat împreună ca o echipă în orice și, mai presus de toate, ne-am distrat de minune oriunde am mers. Eram fericiți împreună, nu doar pe Instagram, ci și în viața reală. Peste tot. Sunt veșnic recunoscătoare pentru această dragoste, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar, pentru dragostea, decența și respectul lui pentru mine, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt”, scria Mihaela Rădulescu.

Tot atunci, vedeta vorbea despre Felix Baumgartner ca fiind unul dintre cei mai pozitivi oameni de pe pământ. Avea o energie ieșită din comun, iar asta a amplificat și mai mult povestea de dragoste dintre cei doi.

S-au simțit liberi, s-au iubit reciproc și amintirile nu vor dispărea niciodată. Iar deși Mihaela Rădulescu încă traversează o perioadă dificilă, vedeta încearcă să își revină și se hrănește cu aceste momente deosebite.

„Acest om a fost cea mai pozitivă și plină de viață ființă umană pe care am întâlnit-o vreodată. Energia lui solară se potrivea cu a mea în toate modurile posibile. Secretul unei astfel de povești de dragoste? Eram pe cont propriu. Stăpâneam Arta de a nu-mi păsa ce cred ceilalți despre noi sau ce ar trebui sau nu să facem. Eram liberi să ne bucurăm de viață. De viața noastră.

Eram oameni liberi, așa cum vă doresc tuturor să fiți. Rămâneți fideli iubirii și fiți sinceri cu privire la cine sunteți. Nimic nu vă va face mai fericiți. Și nimic nu-ți va frânge inima mai mult decât să pierzi o astfel de iubire… 8 ani, iubitule. Mă bucur atât de mult că ai venit și ai rămas în viața mea. La mulți ani!”, mai scria Mihaela Rădulescu pe Instagram.

