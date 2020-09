La aproape 36 de ani, Marius Constantin a anunțat momentul când se va retrage: „Nu o să ezit!” Ce spune despre meciul cu Voluntari

Timpul scurt dintre sezoane nu le-a permis echipelor din Liga 1 să facă prea multe transferuri, iar multe dintre mutări au venit după începerea anului competițional 2020-2021.

Oltenii s-au orientat rapid, iar în pauza competițioanlă a adus trei jucători, fundașii Marius Constantin și Paul Papp, dar și atacantul Alexandru Tudorie. Doar primul a prins minute în tricoul alb-albastru al echipei.

Integrat rapid în echipă și în spiritul Științei, Marius Constantin, 35 de ani, a anunțat când se va retrage și că nu va ezita să joace cât timp va mai putea ajuta echipa. De asemenea, în programul de meci, apărătorul central a caracterizat adversara din etapa a 3-a a Ligii 1, FC Voluntari.

La aproape 36 de ani, Marius Constantin a anunțat momentul când se va retrage: „Nu o să ezit să joc!”

După ce a fost om de bază și căpitan la Gaz Metan Mediaș, Marius Constantin a început o nouă aventură fotbalistică. Fundașul central știe că Universitatea Craiova este o echipă cu pretenții și își dorește să facă performanțe în tricoul „Campioanei unei Mari Iubiri”: „Mi se pare că avem un lot foarte echilibrat, care îmbină bine talentul şi ambiţia tinerilor de perspectivă cu experienţa şi profesionalismul celor mai în vârstă. Dar, aşa cum spuneam, nu am nici un secret: doar muncă, muncă şi iar muncă. Îmi doresc să mă integrez cât mai rapid în colectiv, să joc cât mai constant şi mai bine şi să câştig un trofeu cu Universitatea. Începutul, zic eu, este bun.”

300.000 de euro este cota lui Marius Constantin, conform site-urilor de specialitate

50.000 de euro a costat transferul fundașului central

La 36 de ani, Marius Constantin este cel mai experimentat fotbalist care prinde minute la Universitatea. La o vârstă la care mulți se gândesc să-și atârne ghetele în cui, fundașul Craiovei nu este cu gândul la retragerea de pe teren: „Planul este să joc cât timp mă simt bine fizic şi cât timp mi se pare că am un cuvânt de spus, pe teren şi în vestiar. Atâta timp cât simt că încă pot contribui la performanţele echipei mele, nu o să ezit să joc, indiferent de vârstă. Plus că eu sunt genul de om care se concentrează pe prezent, aşa că cel mai util acum mi se pare să îmi îndrept toată atenţia pe ce am de făcut la Universitatea Craiova, mai precis pe meciul cu Voluntari.

Aş face un mix între Marius Constantin de la 25 de ani și cel de acum. Atunci aveam vârsta şi vigoarea de partea mea, acum simt că mental stau mult mai bine, iar asta mă ajută enorm în teren. Important este că şi Marius Constantin de la 25 de ani, dar şi cel de la 35, au jucat, respectiv joacă, în două echipe foarte bune. Faptul că am avut şi am lângă mine nişte coechipieri talentaţi mă ajută şi pe mine foarte mult,” a mai spus Constantin pentru site-ul oficial al clubului din Bănie.

Fundașul Craiovei nu se sperie de meciul cu FC Voluntari: „ Noi suntem Craiova și trebuie să câștigăm”

Universitatea Craiova, cu nouă puncte acumulate și FC Voluntari, șapte puncte, sunt două dintre cele mai în formă echipe din prima ligă. Deși recunoaște că ilfovenii sunt periculoși, Marius Constantin nici nu se gândește la o altă variantă decât victoria: „E adevărat, ei nu au pierdut niciun meci, dar pe de altă parte noi suntem foarte concentraţi şi nu luăm în calcul decât victoria. Despre adversari pot să spun că m‑a surprins parcursul lor, pentru că au pierdut foarte mulţi jucători în această vară şi nu aş zice că au foarte multe individualităţi,. Însă cred că mâna lui Mihai Teja s‑a simţit, pentru că se vede că practică un joc de echipă foarte bun. Dar, cum spuneam, noi suntem Craiova şi nu avem de ales decât să intrăm pe teren şi să câştigăm.”

Oficialii oltenilor l-au dorit foarte mult pe experimentatul apărător, iar Constantin spune că sentimentul a fost reciproc: „N‑a fost o poveste complicată deloc: ei m‑au dorit, eu mi‑am dorit să vin, aşa că s‑a întâmplat. Mă simt foarte bine aici, mai ales pentru că avem condiţii impecabile de pregătire şi de refacere. Pe teren eu zic că ne‑am mişcat binişor cu toţii, cu excepţia meciului de la Tbilisi… Simt la cole‑gii mei o foarte mare dorinţă de a reuşi ceva mai mult decât anul trecut, de data aceasta. Singurul nostru regret este că nu putem avea suporterii pe stadion.

Cunoscându‑i pe fanii Craiovei, cred că dacă ne puteam bucura de aportul lor, am fi fost echipa clar avantajată în faţa rivalelor. Sper totuşi ca această situaţie să se remedieze cât de repede posibil şi să‑i pu‑tem avea pe fani alături de noi iarăşi, pentru că ne este foarte dor de ei şi cred că şi viceversa.”

Chiar dacă Lokomotiv Tbilisi continuă sa facă victime în Europa League, Marius Constantin declară că el și colegii săi nu au nicio scuză că nu s-au calificat mai departe: „Nu ne interesează pe cine au scos, pentru noi nu poate fi niciodată un alibi că au eliminat pe Dinamo Moscova. Trebuie să acceptăm faptul că am fost eliminaţi de o echipă inferioară, să ascultăm criticile, să plecăm capul, să mun‑ cim mai mult şi pe viitor să nu repetăm o astfel de contraperformanţă. Din păcate, la Tbilisi nu ne‑am făcut cinste nici nouă, nici suporterilor, nici emblemei pe care o purtăm pe piept.”