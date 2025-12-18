Sport

La aproape 4 luni de când a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez face un anunț neașteptat: "Măcar atât a făcut și el după zece ani"

Au trecut aproape patru luni de când Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare și a decis să o ceară în căsătorie pe partenera sa de viață, Georgina Rodriguez.
Valentina Vladoi
18.12.2025 | 23:00
Ce spune Georgina Rodriguez despre cererea în căsătorie venită din partea lui Cristiano Ronaldo. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se pregătesc de nuntă. Deși cei doi sunt împreună de zece ani, iată că fotbalistul a cerut-o în căsătorie pe partenera sa de abia anul acesta.

Ce spune Georgina Rodriguez despre cererea în căsătorie venită din partea lui Cristiano Ronaldo

Cererea în căsătorie a avut loc chiar la finalul verii și a făcut înconjurul internetului. Georgina Rodriguez a dat vestea cea mare, publicând o fotografie pe internet cu inelul de logodnă primit.

Evident, Cristiano Ronaldo nu s-a uitat deloc la bani. Astfel, conform estimărilor, bijuteria ar avea un diamant de 37 de carate și ar costa câteva milioane de euro. Și într-adevăr, argentinianca este încântată.

De altfel aceasta a dezvăluit recent că a fost șocată când a văzut bijuteria. Mai mult de atât, având în vedere că cei doi erau deja de 10 ani împreună, Georgina nu mai lua în calcul un astfel de moment.

„Inelul e superb. Măcar atât a făcut și el după zece ani de așteptare (n.r. râde). Adevărul e că, atunci când m-a cerut, era ultimul lucru la care mă gândeam. Mi-a luat mult să mă obișnuiesc cu piatra uriașă pe care mi-a luat-o. Am fost atât de șocată încât am lăsat inelul în cameră și nu m-am uitat la el până a doua zi”, a dezvăluit ea.

Georgina Rodriguez, despre momentul în care l-a cunoscut pe Cristiano Ronaldo

Printre altele, Georgina Rodriguez a vorbit și despre momentul în care l-a cunoscut pe Cristiano Ronaldo. A simțit o conexiune, dar și o atracție fizică la acea vreme, însă nu se gândea neapărat la un viitor împreună.

Pe de altă parte, argentinianca recunoaște că a fost vorba despre niște emoții unice. Și iată că zece ani mai târziu, cei doi au o familie cât se poate de frumoasă și se pregătesc de nuntă.

„Am simțit o conexiune care a depășit atracția fizică. Nu pot să spun că mi-am prevăzut viitorul sau că știam că peste zece ani vom avea cinci copii (n.r. trei sunt cu mamă surogat), dar am simțit încă de la început un sentiment inexplicabil.

A fost ca și cum sufletele noastre au vorbit unul cu altul înainte să ne uităm unul în ochii celuilalt. Ceva din mine a recunoscut ceva din el, iar din acel moment știam că va fi o conexiune complet diferită și unică”, a mai declarat Georgina, citată de Goal.

Când are loc nunta anului

Menționăm faptul că nunta celor doi urmează să aibă loc în orașul Funchal, într-un cadru deosebit. Ceremonia religioasă ar urma să aibă loc la Catedrala din Funchal, iar petrecerea ulterioară va avea loc la o unitate hotelieră de lux din regiune.

Data exactă la care are loc marele eveniment nu este una clară. Cristiano Ronaldo a dat de înțeles însă că el și Georgina Rodriguez o să se căsătorească în vara lui 2026, după Cupa Mondială.

”Am plănuit să facem nunta după Cupa Mondială, cu trofeul pe masă. Eu nu sunt un tip romantic. Sunt romantic în felul meu”, a declarat Cristiano Ronaldo, potrivit Marca.

Menționăm faptul că această competiție este organizată de Statele Unite, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie 2026. Astfel, cel mai probabil nunta va avea loc în a doua parte a verii.

Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
