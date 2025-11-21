La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”

ADVERTISEMENT

Aflată în Spania, Nadia Comăneci a făcut anunțul așteptat de multă lume. La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, regina de aur a gimnasticii mondiale, care a obținut 7 note de 10, a dat cărțile pe față.

Nadia Comăneci, anunț despre nota 10 primită la Montreal

Nadia Comăneci a oferit un interviu în care a rememorat momentul de la Jocurile Olimpice din 1976. În 2026 se împlinesc 50 de ani de când a intrat în istorie și cu siguranță, evenimentul va fi sărbătorit cu mare fast.

Fosta gimnastă, supranumită este recunoscătoare pentru cariera pe care și-a construit-o. E mândră de rezultatele pe care le-a obținut pe parcursul anilor în care s-a antrenat din greu în sală, pentru diverse competiții.

„Mă simt mândră. Cred că nota 10 este o evaluare, o apreciere a ceea ce s-a întâmplat acum 50 de ani, o apreciere a ceva ce am făcut la Jocurile Olimpice, când arbitrii au considerat că nu se poate mai bine de atât.

Cuvântul «perfecțiune» este ceva care continuă să evolueze. Este o scară pe care nu încetezi niciodată să urci pentru a ajunge la cea mai bună versiune a ta”, a declarat Nadia Comăneci, relatează .

Cine e cea mai bună gimnastă în viziunea Nadiei Comăneci

Nadia Comăneci a oferit un răspuns inedit atunci când a fost întrebată care este cea mai bună gimnastă. Sportiva din România consideră că este vorba de o vedetă din Statele Unite ale Americii. Aceasta are vârsta de 28 de ani.

Concret, este vorba de Simone Biles, pentru care a avut cuvinte de laudă și în trecut. Mai mult, a subliniat că o gimnastă de renume nu se naște decât o dată la câțiva ani. Așadar, a venit cu încă o dovadă în plus că americanca este o adevărată stea în sport.

„Da, da, cu siguranță. Cred că la fiecare 40 sau 50 de ani apare un fenomen care este mult mai bun decât restul și care definește sportul respectiv. Ea a făcut lucruri care sunt extrem de dificile în gimnastică.

Nu cred că altcineva, în afară de ea, ar fi capabil să le facă în acest moment. Poate că în acel moment nu alegeam sau nu puteam decide să nu concurez, pentru că era o altă epocă.

Dar ceea ce i s-a întâmplat lui Simone i s-a întâmplat chiar în mijlocul Jocurilor, când toată lumea privea. Când eu concuram, erau alte vremuri și oamenii nu știau nimic despre mine.

Când ea concurează, toată lumea se așteaptă să câștige. Este mai multă presiune și mai multă responsabilitate. Și când combini toate acestea, anxietatea este mult mai mare și este dificil să practici un sport dacă corpul tău nu este în armonie cu mintea ta.

Ea a prezentat tuturor această situație și le-a arătat că este în regulă să simți asta”, a completat Nadia Comăneci, care este cu un fost gimnast pe numele său Bart Conner.