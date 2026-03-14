La aproape 80 de ani, Mitică Dragomir a dezvăluit cum își menține organismul „verde”. Obiceiul sănătos pe care-l are

În mai puțin de patru luni, Mitică Dragomir va împlini onorabila vârstă de 80 de ani. Fostul șef al fotbalului intern a dezvăluit cum reușește să își mențină organismul „verde”.
Adrian Baciu
14.03.2026 | 08:15
Dumitru Dragomir dezvăluie secretul formei sale fizice de invidiat la aproape 80 de ani. Sursa foto: colaj Fanatik
Pe 30 mai, Mitică Dragomir va împlini 80 de ani. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal are o formă fizică de invidiat. Acesta a dezvăluit, la FANATIK, de ce continuă să fie atât de „verde” și de agil, deși are o vârstă onorabilă.

Care este secretul formei lui Mitică Dragomir, care se apropie de 80 de ani

În cea mai recentă ediție a emisiunii „Profețiile lui Mitică”, invitatul permanent al lui Horia Ivanovici, nimeni altul decât Dumitru Dragomir, a vorbit despre viața de familie. A spus, la un moment dat, că dacă s-ar mai însura în viața asta, de 3000 de ori ar lua aceeași nevastă, deși aceasta „mă ceartă dimineață, la prânz și seara”. Mitică este de părere că, într-o căsnicie, această „cicăleală” din partea soției este benefică.

Dragomir dă apoi un sfat pensionarilor din România. Acesta le recomandă tuturor un program care, în opinia sa, îi ajută să își prelungească starea fizică și implicit viața. Ce trebuie să facă în fiecare zi.

„Pensionarul care stă acasă moare repede! Țineți minte ce vă spune un om bătrân de 80 de ani: vă sculați la 9, la 10, la 6, la 7 dimineața, stați o oră prin casă, beți-vă cafeaua, ceaiul, apoi plecați de acasă. Nu ai prieten, te duci prin parc singur, de nebun. Nu stai acasă. Acasă e moarte”, a spus Dragomir, la FANATIK.

Ce i s-a întâmplat lui Mitică Dragomir în momentul în care a început să aibă o viață sedentară

Dumitru Dragomir mai dezvăluie că și el a trecut printr-o experiență destul de cruntă în momentul în care nu a mai făcut mișcare. Ajunsese să aibă tensiunea mare, să aibă dureri de cap. Situația s-a schimbat radical atunci când a decis să facă mișcare zi de zi.

„Uite exemplul meu: eram un leneș. Și sunt un leneș. Stăteam cu picioarele sus și citeam toată ziua. Mă uitam la filme. Începuse tensiunea. Ba mă durea spatele, ba mă durea capul. Dar acum, vine Cristi, ia mașina, pleacă cu ea la hotel, iar eu o iau prin parc, mă întorc și mă duc la hotel pe jos.

În fiecare zi. Nu fac mult, dar fac și eu 3-4-5 mii de pași pe zi. Dacă stai în casă, ce faci în casă? Te uiți pe TikTok sau citești o carte. Nu te plimbi, nu faci mișcare deloc. 

Am încercat să slăbesc. Am slăbit 6 kilograme. Nu puteam dormi, nu m-am simțit bine deloc. Apoi am pus la loc kilogramele. 100 kg, nu i-au nimic în plus. Cu -6 kilograme nu mai eram om. Nu mă simțeam bine”, mai spune Dragomir.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
