La aproape doi ani de la confruntarea în direct cu Cătălin Botezatu, Cristina Șișcanu îi lansează provocarea: „Îl aștept să ne reglăm conturile”

Cristina Șișcanu revine pe micile ecrane, după o perioadă considerabilă de absență! Prezentatoarea de televiziune a vorbit, cu acest prilej, despre meseria ei, experiențele prin care a trecut și mai ales în ce relații a rămas cu creatorul de modă Cătălin Botezatu după ce au avut un schimb dur de replici în finala primului sezon Bravo, ai stil Celebrities.

Cristina Șișcanu și-a început cariera la Antena 1

Cristina Șișcanu a lansat câteva acuzații la adresa lui Bote în , sugerând că ar fi primit anumite foloase de la niște concurente pentru a le poziționa mai bine în clasament, spre deosebire de ea, pe care a notat-o mereu cu calificative slabe.

De la acea confruntare până acum, nevasta lui Mădălin Ionescu nu a dorit să facă prea multă tevatură, însă în acest interviu a lămurit, printre altele, în ce relație mai e cu Botezatu.

-Bunà, Cristina! iți mai amintești care a fost primul täu contact cu televiziunea? Ce poți sà ne spui despre începuturile tale?

Eram anul trei la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București când mi s-a propus să realizez o rubrică cu informații juridice în cadrul matinalului de la Antena 1, “Canalul de știri”. Rubrica se numea “ Noi și legea” .

„Nu îmi asociez imaginea decât cu branduri autentice”

-Te-a supärat vreodatà cineva cu vreo criticà pentru cà promovezi anumite produse pe Instagram? Stii cà la un moment dat ai intrat si pe lista Oanei Zävoranu, care vorbea despre “mocangioaice”.

Nu cunosc nimic despre existența unei așa-numite liste de acest tip și nici nu vreau să comentez. Parteneriatele mele comerciale sunt cât se poate de serioase și de ample. Nu îmi asociez imaginea decât cu branduri autentice, în care cred, și nu includ bartere, colaborări pentru produse, exerciții inutile de marketing. Nu colaborez decât pe baze contractuale solide! Partea cu “mocangeala” e o absurditate! Nu știu de unde a apărut, dar denotă o necunoaștere profundă a realităților marketingului online.

-Care ti se pare cel mai redrept lucru in lumea in care träim? Pe ce teme te revolți din când in când?

Mă deranjează faptul că monopolurile încep să distrugă autenticitatea și să strivească diversitatea. Sunt câțiva ideologi care au început să se joace cu destinele umanității. Neo-marxismul capătă forme absurde, grotești pe alocuri. Văd, de exemplu, universitari americani care vorbesc deschis despre victoriile socialismului în SUA. Eu nu mai vreau comunism cu față umană. Orice utopie de acest tip eșuează lamentabil. Neo-marxismul e nebunia ridicolă a lumii în care trăim. Va trebui să luptăm împotriva acestui flagel și nu știu cât de pregătiți suntem pentru asta.

„Cătălin Botezatu este și va rămâne un nume mare al modei din România”

-În ce relație mai ești cu Cätälin Botezatu? Știm cã în finala Bravo, ai stil i-ai zis câteva cuvinte care nu l-au mägulit. V-ați mai întâlnit la evenimente? Ați mai dat nas în nas de atunci?

Nu m-am mai întâlnit cu el de atunci. Cătălin Botezatu e un nume mare și va rămâne un nume mare al modei din România. Îl aștept în emisiunea mea să ne “reglăm conturile” !

-Spune-ne ce faci de aràti așa bine. Ce manânci, ce bei, cum îti menții silueta?

Cred că gena e importantă în primul rând. În al doilea rând sunt într-o fază în care fac eforturi mari pentru a mă menține sau pentru a slăbi. Fiind la pubertate… trec prin tot felul de transformări hormonale :))

Cristina Șișcanu va reveni pe micile ecrane cu emisiunea „După faptă, și răsplată”, sâmbătă, 3 septembrie, de la ora 21:00, la Metropola TV. Vedeta a vorbit cu mare entuziasm, de curând, pentru FANATIK, despre . Prima ei invitată va fi Carmen Negoiță, care va dezvălui că a trecut de curând printr-o despărțire neplăcută.

„Încep un proiect nou. E fresh, e cool, e… plin de dezvăluiri și povești de viață extrem de puternice. Voi prezenta începând din 3 septembrie, la Metropola TV, “După faptă și răsplată!”, un show tip podcast. Veți vedea personalități sau personaje publice efervescente, sincere , care își deschid sufletul în fața publicului.

Veți afla detalii uluitoare despre ele și evenimentele incredibile din viețile lor, din pașii lor către succes! Ei bine, succesul lasă urme în suflet, iar atingerea lui este deseori însoțită de sacrificii teribile, așa cum veți vedea”, ne-a spus jurnalista despre noul ei proiect de la Metropola TV.