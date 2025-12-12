Sport

La aproape o săptămână după ce a leșinat în direct, celebra prezentatoare tv revine în forță: ”A fost puțin ciudat”

A trecut mai bine de o săptămână de când o celebră prezentatoare tv a leșinat în direct, însă iată că aceasta revenit în forță și a și explicat cele întâmplate.
Valentina Vladoi
12.12.2025 | 06:45
La aproape o saptamana dupa ce a lesinat in direct celebra prezentatoare tv revine in forta A fost putin ciudat
Cum se simte Laura Woods. Sursă foto: Instagram, captură video / colaj Fanatik
Laura Woods i-a speriat pe fanii sportului după ce a leșinat în direct, în timpul transmisiunii unui meci al echipei Lionesses. Acum însă, la opt zile de la eveniment, aceasta a revenit în prim plan.

Laura Woods a leșinat în direct

Prezentatoarea a fost vedeta transmisiunii meciului din Liga Campionilor dintre Real Madrid și Manchester City, desfășurat pe stadionul Etihad. Totodată, alături de ea a fost prezentă și vedeta echipei Liverpool, Steven Gerrard, precum și Joleon Lescott și Steve McManaman.

Menționăm faptul că revenirea sa a fost mult așteptată, având în vedere că mulți se temeau pentru starea ei de sănătate. Amintim de faptul că Laura Woods a leșinat la doar câteva momente după ce a început să transmită meciul amical internațional dintre Anglia și Ghana.

Ian Wright dădea verdictul despre victoria Angliei cu 8-0 asupra Chinei, care a avut loc cu trei zile mai devreme. Ulterior, prezentatoarea a căzut brusc chiar în fața camerelor de filmat.

Cum se simte vedeta tv

Ulterior s-a dat o pauză publicitară prelungită, iar când transmisiunea a revenit, Laura Woods era deja înlocuită de Katie Shanahan. Aceasta a ținut totuși să aducă niște lămuriri.

Vedeta a dezvăluit că momentul a fost unul cât se poate de ciudat. Totodată, ea a mai adăugat că s-a simțit jenată de cele întâmplate, cu atât mai mult în contextul în care totul a fost transmis în direct.

De asemenea, prezentatoarea tv a ținut să își ceară public scuze pentru ceea ce fanii săi au putut să vadă„Dumnezeule, a fost puțin ciudat. Îmi pare rău că vă îngrijorez pe toți, sunt bine, minunații paramedici de la Saints au spus că probabil este un virus, am nevoie doar de puțină odihnă și rehidratare.

Sunt foarte jenată că s-a întâmplat asta la televizor, dar le mulțumesc mult colegilor mei de la ITV care au avut mare grijă de mine în seara asta. Și lui Wrighty și Neets pentru că m-au prins, și îmi pare rău din nou x”, a transmis vedeta.

Mesajul transmis de Adam Collard

O reacție în acest sens a venit și de la partenerul ei, fosta vedetă Love Island, Adam Collard. Acesta i-a asigurat și el pe fani că prezentatoarea tv este bine în ciuda celor întâmplate.

„Laura este bine și cu oamenii potriviți. Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre amabile”, a fost reacția bărbatului. Amintim faptul că vedeta tv a devenit mamă în luna ianuarie și s-a reîntors destul de repede în televiziune.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
