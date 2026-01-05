La aproape un an de când ”a trădat” Rusia, o celebră jucătoare de tenis rupe tăcerea: ”Am început să plâng”

ADVERTISEMENT

Daria Kasatkina, fostă numărul 8 mondial, a retrogradat pe locul 40 în clasamentul WTA după ce şi-a întrerupt sezonul în 2025. Sportiva recunoaște însă că a traversat momente destul de dificile.

Daria Kasatkina, acuzată de ”trădare”

Menționăm faptul că sportiva este de origine rusă. Începând cu luna martie însă, aceasta a decis să reprezinte Australia. Iar decizia pe care a luat-o a venit la pachet cu o presiune uriașă.

Anterior deciziei sale, Daria Kasatkina a recunoscut public opoziția față de războiul din Ucraina. Drept urmare, sportiva și-a dorit să joace tenis în continuare fără a mai fi legată de țara natală. Nu se gândea însă ce aduce această decizie.

„Când am intrat pe teren, cu toate încurajările şi tot ce am avut, aproape am început să plâng. Îmi doream atât de mult să câştig, am simţit acea energie suplimentară la finalul meciului, dar din păcate nu am reuşit”, a dezvăluit recent jucătoarea în vârstă de 28 de ani.

Sportiva resimte presiunea după decizia luată

Sportiva a făcut aceste declarații după înfrângerea în trei seturi suferită în prima rundă a turneului de la Brisbane,

Printre altele, ea a mai dezvăluit și faptul că resimte o anumită presiune având în vedere decizia luată. Mai exact, Daria Kasatkina se simte oarecum ”îndatorată” Australiei și vrea să aducă rezultate bune țării.

„Ştiu că nimeni nu se aşteaptă la asta de la mine, dar vreau să dau înapoi ţării într-un fel”, a insistat jucătoarea care are 8 titluri în palmares, care a mai adăugat că resimte o ”greutate pe umeri”.

De ce a simțit sportiva nevoie de o pauză

Cât despre decizia de a întrerupe sezonul în 2025, s-ar părea că cele întâmplate au afectat-o destul de tare. Daria Kasatkina recunoaște că a avut un an cât se poate de dificil din mai multe puncte de vedere.

Mai mult de atât, sportiva a ținut să sublinieze faptul că a ajuns „la un punct de ruptură mentală şi emoţională”. Speră însă să depășească acest moment și să revină în forță atât cât poate.

„Am avut un an dificil. Acum mă descurc bine, dar trebuie să ies din această groapă adâncă în care m-am afundat”, a mai dezvăluit faimoasa jucătoare de tenis.

După cum spuneam anterior, decizia de a renunța la Rusia pentru Australia a avut la bază mai mulți factori. . Drept urmare, aceasta a obținut rezidenţă permanentă în Australia.