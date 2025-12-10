La aproape un an de la despărțirea de iubit, celebra jucătoarea de tenis a refuzat o cerere în căsătorie. De la cine a venit aceasta

Sport

Alexa Serdan
10.12.2025 | 23:59
Cum a răspuns la o cerere în căsătorie. Sursa foto: Instagram.com
Naomi Osaka a fost protagonista unui moment surprinzător. La aproape un an de despărțirea de iubitul său, jucătoarea de tenis în vârstă de 28 de ani, a refuzat o cerere în căsătorie. Unde s-a petrecut evenimentul inedit.

O jucătoare de tenis, refuz la o cerere în căsătorie

E situată pe locul 16 în clasamentul mondial, motiv pentru care este urmărită de milioane de fani. Naomi Osaka este o jucătoare de tenis foarte cunoscută care reușește să-i cucerească pe internauți cu farmecul său aparte.

Recent, sportiva japoneză a fost în prim-plan. Vedeta de 28 de ani a fost cerută de soție. Marea întrebare i-a fost adresată la aproximativ un an de la separarea de partenerul de viață, rapperul Cordae. Cei doi au fost împreună circa 6 ani.

Fostul cuplu are un copil împreună, având o relație bună în momentul de față. Știind istoricul personal un fan din spațiul virtual a decis să o întrebe de celebra jucătoare de tenis dacă vrea să-i fie parteneră de viață, scrie The Sun. Totul s-a petrecut live.

Urmăritorul îndrăzneț și-a făcut curaj pentru a adresa această întrebare, însă sportiva nu a ezitat să răspundă. A oferit un „Nu” categoric, Naomi Osaka încercând să vadă partea amuzantă a acestei situații neașteptate.

„Sunt confuză de întrebări de acest gen, pentru că nu mă cunoști. Devotamentul tău este nebunesc”, a punctat celebra jucătoare de tenis, care a bifat o apariție neașteptată, pe rețelele de socializare.

De ce sportiva s-a separat de fostul iubit

Naomi Osaka este discretă când vine vorba de viața personală. Cu toate acestea, câștigătoarea US Open și Australian Open a împărtășit cu fanii faptul că nu mai formează un cuplu cu tatăl copilului său. A explicat de ce a făcut acest pas.

„Voiam doar să vă spun că eu și Cordae nu mai suntem împreună. Nu există niciun fel de resentimente, el este o persoană minunată și un tată extraordinar. Sincer, sunt foarte bucuroasă că drumurile noastre s-au încrucișat. 

Fiica mea este cea mai mare binecuvântare a mea și am putut să cresc mult din experiențele noastre împreună”, a spus cunoscuta jucătoare de tenis, mai arată sursa citată anterior.

