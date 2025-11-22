La aproape un an de la retragere, Simona Halep primește o lovitură puternică din partea ITIA. Gestul făcut de agenția care i-a ruinat întreaga carieră

ADVERTISEMENT

Simona Halep a traversat momente cât se poate de dificile înainte de a lua decizia privind retragerea din tenis. Sportiva a fost implicată într-un scandal de dopaj, care a rezultat cu suspendarea ei din activitate.

Ce a făcut ITIA la aproape un an de la retragerea Simonei Halep

Iar deși mulți credeau că evenimentul a fost uitat, iată că Simona Halep apare în prim plan. Mai exact, Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a dat publicității lista jucătoarelor de tenis care s-au retras oficial din activitate în anul 2025.

Menționăm faptul că sportiva noastră nu a vrut să lase lucrurile așa. Aceasta a acuzat ITIA că a vrut să îi termine cariera. Și într-adevăr, asta s-a întâmplat în luna februarie, când Simona Halep și-a anunțat decizia.

Românca nu a avut de suferit doar pe plan profesional, ci și pe plan psihic. Scandalul de dopaj afectat-o destul de tare. De asemenea, pentru că a fost suspendată, aceasta nu a mai putut juca și a pierdut și sume mari din conturi.

Simona Halep, cap de afiș în lista publicată de ITIA

Și iată că acum, ITIA a pus-o pe Simona Halep cap de afiș în lista jucătoarelor retrase din tenis în 2025. În documentul oficial, sportiva este prima, iar în dreptul ei e menționată și data retragerii, mai exact 10 februarie 2025.

În aceeași listă au fost incluse și alte 7 jucătoare celebre din circuitul WTA, inclusiv Raluca Olaru. În rest, este vorba despre: Shelby Rogers (SUA), Paris Corley (SUA), Ashley Kratzer (SUA), Alize Cornet (Franța), Casey Kania (SUA) și Anastasiya Shoshyna (Polonia).

Și ele au spus adio tenisului în 2025. Astfel, se pare că anul acesta o mulțime de nume importante au dispărut din circuit, iar sportiva noastră s-a numărat și ea printre ele.

Simona Halep, acuzații dure la adresa ITIA

Amintim faptul că nu doar decizia luată de ITIA în scandalul de dopaj a revoltat-o pe Simona Halep. aceasta a fost și mai dezamăgită.

Menționăm că în cazul sportivei a fost aplicată inițial o suspendare de patru ani, redusă de TAS la 9 luni. Chiar și așa, Simona Halep nu a înțeles niciodată de ce a fost nevoită să treacă prin așa ceva.

La un moment dat sportiva a oferit un interviu în care și-a exprimat dezamăgirea. Aceasta se arăta sigură că și iată că a și reușit acest lucru în final.

„Stau și încerc să înțeleg, dar îmi este realmente imposibil să înțeleg așa ceva. Stau și mă întreb, de ce o așa mare diferență de tratament și judecată? Nu găsesc și nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea-voință din partea ITIA, organizația care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidenței. S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aș fi putut imagina că se poate dori.

Am crezut în bine mereu, am crezut în corectitudinea acestui sport, am crezut în bunătate. A fost dureroasă, este dureroasă și poate că va fi mereu dureroasă nedreptatea care mi-a fost făcută. Cum e posibil ca, în cazuri identice întâmplate cam în același timp, ITIA să aibă abordări complet diferite în detrimentul meu? Cum aș putea să accept că WTA și consiliul de jucătoare nu au vrut să-mi redea clasamentul pe care îl meritam?!”, a dezvăluit Simona Halep.