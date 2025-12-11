Sport

La aproape un an de la scandalul hărțuirii, Emma Răducanu a făcut schimbări radicale. Sportiva se pregătește acum pentru un an fabulos

Emma Răducanu a depășit cu bine scandalul hărțuirii de la începutul anului, iar acum se pregătește pentru momente mai bune. Sportiva a făcut schimbări radicale.
Valentina Vladoi
11.12.2025 | 15:05
La aproape un an de la scandalul hartuirii Emma Raducanu a facut schimbari radicale Sportiva se pregateste acum pentru un an fabulos
Ce se întâmplă cu Emma Răducanu. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Emma Răducanu și-a reîncărcat bateriile la Londra în ultima perioadă. Numărul 29 mondial, care a împlinit 23 de ani luna trecută, și-a petrecut ultimele săptămâni dormind în camera copilăriei sale din Bromley.

Ce se întâmplă cu Emma Răducanu

Sportiva povestește că a petrecut timp cu echipa de rugby a Angliei, s-a dedicat învățării a trei limbi, spaniolă, franceză și mandarină. Totodată, aceasta a ieșit la cafenele cu prietenii ei, a studiat istoria artei și chiar și-a schimbat tunsoarea.

„Chiar am nevoie de zile de odihnă față de zilele mele de odihnă”, a dezvăluit Emma Răducanu. Totodată, aceasta a dezvăluit că se simte mult mai relaxată și că deși anul a început mai dificil pentru ea, finalul a fost mai prielnic.

„Acest extrasezon a fost atât de frumos. Mi-a plăcut foarte mult să fiu în Bromley”, a mai completat ea. Ce va face însă sportiva la final de an? Emma Răducanu va petrece o parte din această lună într-o tabără de pre-sezon la Barcelona, ​​alături de noul ei antrenor, Francisco Roig, pe care l-a angajat în august.

„El vrea să mă concentrez mult mai mult pe construirea unei Emme Răducanu mai bune și a unui nivel de bază mai bun”, a mai povestit sportiva, conform celor de la Daily Mail.

Sportiva a avut o toamnă de vis

Amintim că la începutul lunii noiembrie, sportiva s-a bucurat de bucuriile unei podgorii din Kent și a anunțat că este în sfârșit acasă. A fost un an lung pentru ea. Aceata a bifat 22 de turnee, dar și 50 de meciuri. Drept urmare, a vrut să se mai și relaxeze.

Emma Răducanu și-a sărbătorit și cea de-a 23-a aniversare cinând la Cambio de Tercio în South Kensington, Londra. De altfel locația mai este supranumită și restaurantul preferat al tenisului, cu o listă fabuloasă de clienți.

Sportiva s-a bucurat și de plimbări seara, inclusiv cu Jack Coman, despre care unii cred că ar putea fi chiar iubitul sportivei. Nimic nu s-a concretizat însă cu privire la acest subiect.

Chiar și așa, Răducanu a catalogat anul 2025 ca fiind unul plin de lecții și de reconectare. Sportiva a revenit acasă, s-a reîntâlnit cu cei dragi, astfel că acum e pregătită pentru un an și mai bun.

Emma Răducanu, hărțuită de un bărbat

Menționăm faptul că această perioadă de ”liniște” din viața sportivei vine după ce la începutul anului, Roman Kelecic, fostul antrenor al Emmei Răducanu, a vorbit despre un moment înfiorător pe care l-a trăit câștigătoarea US Open 2021. 

Sportiva a fost urmărită în Dubai de un bărbat. Mai mult de atât, tot atunci s-a aflat că incidentul nu ar fi unul izolat. Respectivul bărbat ar fi urmărit-o pe Emma Răducanu în mai multe locuri.

„Deci, este o poveste înfiorătoare. Acest bărbat a urmat-o înapoi la Singapore, la Abu Dhabi unde am fost cu ea, din nou la Doha, acum în Dubai și l-am observat. Dar, inițial am crezut că este un fan, un admirator, pentru că Emma este o vedetă de tenis cu adevărat mare, cu o bază uriașă de fani.

Până când s-a apropiat fizic de ea, a început să aibă contact sub formă de selfie-uri, îmbrățișări etc”, a declarat Roman Kelecic, fostul antrenor al Emmei Răducanu.

Valentina Vladoi
