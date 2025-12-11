La aproape un an de la scandalul hărțuirii, Emma Răducanu a făcut schimbări radicale. Sportiva se pregătește acum pentru un an fabulos

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu și-a reîncărcat bateriile la Londra în ultima perioadă. Numărul 29 mondial, care a împlinit 23 de ani luna trecută, și-a petrecut ultimele săptămâni dormind în camera copilăriei sale din Bromley.

Ce se întâmplă cu Emma Răducanu

Sportiva povestește că a petrecut timp cu echipa de rugby a Angliei, s-a dedicat învățării a trei limbi, spaniolă, franceză și mandarină. Totodată, aceasta a ieșit la cafenele cu prietenii ei, a studiat istoria artei și chiar și-a schimbat tunsoarea.

ADVERTISEMENT

„Chiar am nevoie de zile de odihnă față de zilele mele de odihnă”, a dezvăluit Emma Răducanu. Totodată, aceasta a dezvăluit că se simte mult mai relaxată și că deși anul a început mai dificil pentru ea, finalul a fost mai prielnic.

„Acest extrasezon a fost atât de frumos. Mi-a plăcut foarte mult să fiu în Bromley”, a mai completat ea. Ce va face însă sportiva la final de an? Emma Răducanu va petrece o parte din această lună într-o tabără de pre-sezon la Barcelona, ​​alături de noul ei antrenor, Francisco Roig, pe care l-a angajat în august.

ADVERTISEMENT

„El vrea să mă concentrez mult mai mult pe construirea unei Emme Răducanu mai bune și a unui nivel de bază mai bun”, a mai povestit sportiva, conform celor de la .

ADVERTISEMENT

Sportiva a avut o toamnă de vis

Amintim că la începutul lunii noiembrie, sportiva s-a bucurat de bucuriile unei podgorii din Kent și a anunțat că este în sfârșit acasă. A fost un an lung pentru ea. Aceata a bifat 22 de turnee, dar și 50 de meciuri. Drept urmare, a vrut să se mai și relaxeze.

Emma Răducanu și-a sărbătorit și cea de-a 23-a aniversare cinând la Cambio de Tercio în South Kensington, Londra. De altfel locația mai este supranumită și restaurantul preferat al tenisului, cu o listă fabuloasă de clienți.

ADVERTISEMENT

Sportiva s-a bucurat și de plimbări seara, inclusiv cu

Chiar și așa, Răducanu a catalogat anul 2025 ca fiind unul plin de lecții și de reconectare. Sportiva a revenit acasă, s-a reîntâlnit cu cei dragi, astfel că acum e pregătită pentru un an și mai bun.

Emma Răducanu, hărțuită de un bărbat

Menționăm faptul că această perioadă de ”liniște” din viața sportivei vine după ce

Sportiva a fost urmărită în Dubai de un bărbat. Mai mult de atât, tot atunci s-a aflat că incidentul nu ar fi unul izolat. Respectivul bărbat ar fi urmărit-o pe Emma Răducanu în mai multe locuri.

„Deci, este o poveste înfiorătoare. Acest bărbat a urmat-o înapoi la Singapore, la Abu Dhabi unde am fost cu ea, din nou la Doha, acum în Dubai și l-am observat. Dar, inițial am crezut că este un fan, un admirator, pentru că Emma este o vedetă de tenis cu adevărat mare, cu o bază uriașă de fani.

Până când s-a apropiat fizic de ea, a început să aibă contact sub formă de selfie-uri, îmbrățișări etc”, a declarat Roman Kelecic, fostul antrenor al Emmei Răducanu.