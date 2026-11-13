„La asta nu renunță niciodată!” Dezvăluiri din vestiarul naționalei. Ce pregătește Hagi pentru meciul cu Polonia

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Gică Hagi (61 de ani) nu dă înapoi de la principiile sale. E sigur că acestea vor conduce naționala către rezultate pozitive în următoarea perioadă. Din informațiile FANATIK, „Regele” încă de la precedentele două ferestre internaționale în care a stat pe banca tricolorilor. Construcția va începe tot în 3, de la nivelul liniei defensive, prin coborârea unuia dintre mijlocași între apărătorii centrali. Jucătorii au exersat intens acest element al jocului la antrenamentele din ultimele zile.

Insider de la echipa națională: „Uitați discuțiile astea, la Gică lucrurile sunt clare”

Fie că alege un sistem cu 3 fundași centrali, cum s-a întâmplat în Suedia, fie o apărare clasică pentru el, în 4, Gică Hagi nu renunță la rolul „dirijorului retras”. Acesta trebuie să fie ori un fundaș cu un control foarte bun al mingii, ori un închizător care vine să preia responsabilitatea primei faze a ofensivei. „Playmakerul” din primii 30 de metri dă tonul ritmului de atac pentru echipele create de Hagi.

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„Uitați discuțiile astea cu schimbarea tacticii. Pentru Gică, posesia e foarte importantă. La el, lucrurile sunt clare, construcția începe în 3, face parte din conceptul lui tehnic. A avut succes cu ideile astea la nivel de club și e convins că poate să repete istoria și la națională. Nu e niciun semn de întrebare în privința construcției din spate. Acum trebuie să găsim cei mai buni oameni pentru a implementa ce vrea el să jucăm. De aceea cere timp. Lucrurile pe care le vrea nu sunt complicate, dar pentru a le aplica ai nevoie de mai multă chimie. Iar asta nu se câștigă în 5 zile, cât ai să pregătești un meci de națională cu tot lotul prezent. Ai 5 zile în cel mai fericit caz, că pot fi trei, pot fi chiar două, în funcție de context”, a explicat sursa FANATIK.

Atmosferă mai bună decât în septembrie

Hagi are 25 de jucători sub comandă pentru partidele contra Poloniei și a Bosniei. Selecționerul a regretat dimensiunea lotului la care a apelat pentru acțiunea precedentă. Atunci, forțat de faptul că România a avut de jucat 4 meciuri, a chemat nu mai puțin de 33 de fotbaliști. Practic, aproape o echipă întreagă a rămas în afara lotului de meci la fiecare întâlnire, lucru ce a condus la multiple frustrări. Acestea s-au adăugat la rezultatele greu de digerat ale României și au contribuit la tabloul întunecat din prima parte a campaniei de Nations League.

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„Toată lumea a fost conectată. S-a muncit bine. Au fost mai puține zâmbete decât de obicei, dorința de revanșă e vizibilă și la jucători. Chiar dacă mulți nu traversează cele mai bune momente de formă, vor să compenseze prin atitudine. A mers bine în trecut, iar băieții speră că va funcționa și de această dată. , unul dintre motoarele grupului, dar vor compensa fiecare câte puțin. Asta sperăm cu toții”, a dezvăluit insiderul din apropierea naționalei pentru FANATIK.

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Bilanțul României în grupa de Nations este dezastruos. Tricolorii sunt pe ultimul loc, fără punct câștigat, și cu un golaveraj greu de acceptat, 3-13. După jocurile din noiembrie, pentru România urmează tragerea la sorți a preliminariilor Euro. Naționala va fi în urma a treia la Belfast, pe 6 decembrie, în ceremonia organizată la International Convention Centre.

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