Sport

La asta nu se aștepta nimeni! Care e băutura preferată a lui Lionel Messi: „Sunt mai ciudat decât pare”

Lionel Messi vorbește deschis despre viața sa din Miami, marele obiectiv de la Campionatului Mondial și băutura preferată cu care face față căldurii din Florida.
Alex Bodnariu
08.01.2026 | 08:40
La asta nu se astepta nimeni Care e bautura preferata a lui Lionel Messi Sunt mai ciudat decat pare
ULTIMA ORĂ
Detalii mai puțin știute despre Lionel Messi. Care este băutura preferată a argentinianului
ADVERTISEMENT

Lionel Messi o duce de minune în Statele Unite. Superstarul argentinian a câștigat recent titlul în MLS cu Inter Miami și așteaptă cu nerăbdare un nou Campionat Mondial. Fostul fotbalist de la Barcelona vorbește din ce în ce mai des cu presa și a dezvăluit care este băutura sa preferată.

Lionel Messi vrea un nou Campionat Mondial cu Argentina

Ajuns la 38 de ani, Lionel Messi se bucură de ultimele sale sezoane în fotbalul profesionist. A ajuns în MLS după ani petrecuți la cel mai înalt nivel, la Barcelona și PSG, și încearcă să lase o amprentă și în sportul de peste ocean.

ADVERTISEMENT

Marele său obiectiv rămâne Campionatul Mondial. Acum patru ani, Lionel Messi a pus mâna pe cel mai important trofeu al carierei, însă și-ar dori să câștige un nou turneu final alături de colegii săi din naționala Argentinei. Sud-americanii sunt considerați favoriți la titlu.

Lionel Messi bea vin cu Sprite! Dezvăluirile starului de la Inter Miami

Lionel Messi a vorbit cu jurnaliștii din Argentina despre viața sa din Miami. Superstarul din MLS a dat de înțeles că reușește să facă față căldurii sufocante din Florida cu ajutorul unei băuturi pe bază de alcool. El combină vinul cu sucul carbogazos Sprite.

ADVERTISEMENT
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA...
Digi24.ro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin

„Îmi place vinul, dar, dacă nu, am varianta mea obișnuită: vin cu Sprite. Te prinde repede, haha! Sunt mai ciudat decât pare. Îmi place foarte mult să fiu singur. Haosul de acasă, cu trei copii care aleargă peste tot, ajunge să mă sature și am nevoie de un moment de liniște. Sunt foarte structurat.

ADVERTISEMENT
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și...
Digisport.ro
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”

Dacă am ziua organizată într-un fel și apare ceva pe parcurs, mă scoate complet din ritm. Antonella poate spune mult mai multe despre mine decât aș putea eu. Depinde mult de starea mea, chiar și de lucruri mici și stupide”, a spus Lionel Messi, conform sursei menționate anterior.

Starul sud-american a fost rezervat când a vorbit despre prezența sa la turneul final de anul viitor, deși convocarea nu este pusă sub semnul întrebării, în lipsa unei accidentări. „Sper să pot fi acolo. Am spus mereu că mi-ar plăcea. În cel mai rău caz, voi fi acolo ca spectator, dar va fi ceva special. Cupa Mondială este specială pentru toată lumea, mai ales pentru noi, pentru că o trăim diferit”.

ADVERTISEMENT
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu de la FCSB....
Fanatik
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu de la FCSB. Exclusiv
Ce flotă de lux are Neymar! Costă peste 50.000.000 de euro și conține...
Fanatik
Ce flotă de lux are Neymar! Costă peste 50.000.000 de euro și conține avion, elicopter și mașina lui Batman
Clauza de milioane de euro a lui Bauza nu a fost activată! Ce...
Fanatik
Clauza de milioane de euro a lui Bauza nu a fost activată! Ce urmează pentru „perla” lui Adrian Mititelu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul mare fotbalist român care ar fi fost 'lucrat' de Ioan Ovidiu Sabău...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist român care ar fi fost 'lucrat' de Ioan Ovidiu Sabău la club
Prima ofertă primită de Ciprian Deac, exclus din lot de Daniel Pancu: „Îți...
gsp.ro
Prima ofertă primită de Ciprian Deac, exclus din lot de Daniel Pancu: „Îți garantăm postul”
Cum am rămas blocat cu Nicușor Dan pe aeroport, în Paris. Francezii:
Antena3 CNN
Cum am rămas blocat cu Nicușor Dan pe aeroport, în Paris. Francezii: "Nu am mai văzut de mult așa ceva". Eu: "Niciodată"
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Digisport.ro
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste...
gsp.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul din Oradea și casa de la...
Libertatea.ro
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul din Oradea și casa de la țară
Cel mai mare trădător din istoria CIA a decedat
Clever Media
Cel mai mare trădător din istoria CIA a decedat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!