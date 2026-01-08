La asta nu se aștepta nimeni! Care e băutura preferată a lui Lionel Messi: „Sunt mai ciudat decât pare”

ADVERTISEMENT

Lionel Messi o duce de minune în Statele Unite. Superstarul argentinian a câștigat recent titlul în MLS cu Inter Miami și așteaptă cu nerăbdare un nou Campionat Mondial. Fostul fotbalist de la Barcelona vorbește din ce în ce mai des cu presa și a dezvăluit care este băutura sa preferată.

Lionel Messi vrea un nou Campionat Mondial cu Argentina

Ajuns la 38 de ani, Lionel Messi se bucură de ultimele sale sezoane în fotbalul profesionist. A ajuns în MLS după ani petrecuți la cel mai înalt nivel, la Barcelona și PSG, și încearcă să lase o amprentă și în sportul de peste ocean.

Acum patru ani, Lionel Messi a pus mâna pe cel mai important trofeu al carierei, însă și-ar dori să câștige un nou turneu final alături de colegii săi din naționala Argentinei. Sud-americanii sunt considerați favoriți la titlu.

Lionel Messi bea vin cu Sprite! Dezvăluirile starului de la Inter Miami

Lionel Messi a vorbit cu jurnaliștii din Argentina despre Superstarul din MLS a dat de înțeles că reușește să facă față căldurii sufocante din Florida cu ajutorul unei băuturi pe bază de alcool. El combină vinul cu sucul carbogazos Sprite.

„Îmi place vinul, dar, dacă nu, am varianta mea obișnuită: vin cu Sprite. Te prinde repede, haha! Sunt mai ciudat decât pare. Îmi place foarte mult să fiu singur. Haosul de acasă, cu trei copii care aleargă peste tot, ajunge să mă sature și am nevoie de un moment de liniște. Sunt foarte structurat.

Dacă am ziua organizată într-un fel și apare ceva pe parcurs, mă scoate complet din ritm. Antonella poate spune mult mai multe despre mine decât aș putea eu. Depinde mult de starea mea, chiar și de lucruri mici și stupide”, a spus Lionel Messi, conform sursei menționate anterior.

Starul sud-american a fost rezervat când a vorbit despre prezența sa la turneul final de anul viitor, deși convocarea nu este pusă sub semnul întrebării, în lipsa unei accidentări. „Sper să pot fi acolo. Am spus mereu că mi-ar plăcea. În cel mai rău caz, voi fi acolo ca spectator, dar va fi ceva special. Cupa Mondială este specială pentru toată lumea, mai ales pentru noi, pentru că o trăim diferit”.