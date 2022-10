La “Bravo, ai stil!” s-au dușmănit, dar tot la Kanal D s-au nimerit! Andreea Străvoiu, adevărul despre rivalitatea cu Cristina Mihaela Dorobanțu: „Ne-am ajutat”

Andreea Străvoiu și Cristina Mihaela Dorobanțu au avut o relație extrem de tensionată când au fost concurente în primul sezon de la Bravo, ai stil!.

Andreea Străvoiu și Cristina Mihaela au fost rivale la Bravo, ai stil!

Cele două s-au lansat în televiziune în proiectul de la Kanal D, în anul 2018, și au rămas tot la același post. Între timp, Andreea a “colindat” și o altă televiziune, fiind pentru o scurtă perioadă reporter la Digi 24.

Co-realizatoarea emisiunii ROVentura, difuzată în fiecare sâmbătă de la ora 15:00, a vorbit în exclusivitate despre relația ei de acum cu Cristina Mihaela, care a trecut de la proiectul Puterea dragostei la pupitrul Știrilor Kanal D.

În urmă cu 4 ani, cele două nu se suportau deloc. Aproape în fiecare episod de la Bravo, ai stil! au avut ceva de împărțit, Cristina Mihaela acuzând-o deseori pe Andreea că apela la strategia victimizării pentru a câștiga atenția publicului.

Deși nu primea cele mai mari note din partea juraților, Andreea a reușit să fie pe primul loc aproape tot primul sezon, fără să câștige, însă, emisiunea. Bruneta s-a remarcat cu șarmul și simplitatea ei, iar oamenii au preferat-o de cele mai multe ori, în ciuda criticilor primite de la ”judecătorii” Iulia Albu, Raluca Bădulescu și

În ce relație sunt cele două: „Am colaborat foarte mult și ne-am ajutat”

Timpul a trecut și a mai șters din rivalitatea pe care fetele și-o purtau și, culmea ironiei, au rămas colege la același post de televiziune.

Andreea ne-a mărturisit că a îngropat de multă vreme securea războiului cu și că au și apelat una la cealaltă când au avut nevoie de sfaturi, de ajutor.

„Fiind într-o competiție era firesc să existe o tensiune între noi. Miza era mare și amândouă voiam să ajungem la premiu, iar pentru asta am luptat cu toate armele. Fiecare cum a considerat de cuviință. După terminarea concursului, am îngropat securea războiului și am avut o relație cât se poate de bună și normală.

Cât timp am fost în echipa “Teo Show” am colaborat foarte mult și ne-am ajutat, iar acum, fiind în proiecte diferite, nu prea reușim să vorbim din simplul fapt că nu ne întâlnim, dar avem o relație bună”, a declarat Andreea Străvoiu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Bravo, ai stil! i-a deschis drumurile Andreei

Și, pentru că tot vorbea despre inamica numărul unu de la Bravo, ai stil!, Andreea ne-a recunoscut că acest show a contat foarte mult în ascensiunea ei în televiziune. Vedeta ne-a povestit care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le are legat de acest show de modă și cât de mult i s-a schimbat viața de când a apărut pe micul ecran.

„În general sunt o persoană rezervată și echilibrată. Nu îmi place să atrag atenția cu orice preț. Sunt concentrată pe munca mea și pe pasiunile mele. “Bravo, ai stil!” a fost dechizatorul meu de drumuri.

Și acum dacă închid ochii și mă gândesc la acea perioadă, parcă mă simt acolo. Îmi sună în urechi muzica, forfota din culise. Simt emoțiile pe care le aveam în spatele ușilor și adrenalina când stăteam în fața juraților.

Cu siguranță, galele sunt momentele pe care nu le voi uita niciodată. Depuneam foarte mult efort, creativitate și timp. Rezultatele erau pe măsură și ieșea un adevărat spectacol”, a completat Andreea.