La București, mai greu ca la Survivor România! O fostă concurentă a emisiunii de la Pro TV: „Am trecut prin apă murdară, am sperat să nu iau vreo boală!”

La București, o simplă zi de muncă s-a transformat într-o provocare demnă de Survivor România. Fosta concurentă a showului prezentat de Dan Pavel a fost nevoită să traverseze un „lac” de apă murdară format în mijlocul străzii, încălțată cu papuci împrumutați, doar ca să ajungă la studio.

Fostă concurentă la Survivor România, aventură urbană printr-un „lac” murdar din centrul Bucureștiului

Experiență de coșmar pentru Mellina, chiar în inima Capitalei! Vedeta, , a povestit în exclusivitate pentru FANATIK cum a fost nevoită să înfrunte o situație de-a dreptul absurdă, care a transformat o simplă deplasare la studio într-o adevărată aventură urbană.

ADVERTISEMENT

Totul s-a petrecut în zona Casei Poporului, pe strada Slobozia, unde artista urma să ajungă pentru o sesiune de înregistrări. Când s-a apropiat de locație, a fost șocată să descopere că în loc de drum, o porțiune era complet acoperită de apă, din cauza canalizării înfundate.

„Am plecat la studio cu foarte mare chef de muncă și cu mult entuziasm. Când am ajuns pe strada Slobozia, aproape de Casa Poporului, unde este locația m-a confruntat cu o mare problemă, de fapt cu un lac. Eu eram în teniși, așa că am fost nevoită să împrumut niște papuci de la oamenii din capătul străzii, cu promisiunea de a-i duce înapoi. Și frumos, cu papucii am luat-o prin apă.

ADVERTISEMENT

Un lac, între ghilimele, care evident era foarte murdar, dar… am avut încredere că nu se întâmple nimica. Mă refer să iau vreo boală sau ceva de genul acesta. Am ajuns la studio, m-am spălat și am dezinfectat toată situația. Și am zis ok, hai să ne apucăm să muncim, dacă tot am trecut prin lac și potop. Cred că am stat 10 minute în studio și s-a luat curentul. Probabil că a ajuns apa undeva la cabluri electice. Nu mă pricep.”, a declarat Mellina, pentru FANATIK.

Ploaia i-a dat planurile peste cap! Mellina, blocată fără curent în studio, după ce a trecut prin apă până la genunchi: „Am reprogramat tot”

Chiar dacă a reușit, cu greu, să ajungă la studio, aventura Mellinei nu s-a încheiat acolo. După ce a traversat apa din mijlocul străzii, care îi ajungea artistei aproape până la genunchi, artista spera să înceapă în forță ziua de muncă. Doar că natura a avut alte planuri. La scurt timp după ce s-a instalat, curentul electric s-a oprit, cel mai probabil din cauza infiltrațiilor provocate de cantitatea mare de apă acumulată în zonă.

ADVERTISEMENT

România a încercat să profite de cât mai avea laptopul baterie, dar a fost nevoită să abandoneze tot și să reprogrameze sesiunea pentru ziua următoare.

ADVERTISEMENT

„Am mai stat în studio cât a mai avut laptopul de baterie. Și am plecat, am reprogramat pentru ziua de astăzi. Am stat vreo două ore. Între timp au reușit să vină cei care se ocupă cu lucrurile de genul. Au reușit să desfunde canalele, care bănuiesc că era problema. Nu mai era apă, era ok, lacul se dusese.”, a de la Survivor România.