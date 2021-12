Reacțiile fanilor după ultimele episoade ale serialului La Casa de Papel: “Mai putem avea un sezon?”. Anunț surprinzător făcut de Netflix

Fanii serialului „La Casa de Papel” s-au putut bucura de un sfârșit de săptămână pe care îl așteptau cu nerăbdare. Ultimele episoade ale sezonului 5 sunt disponibile pe Netflix, începând cu data de 3 decembrie. Echipa condusă de Profesor conștientizează moartea lui Tokyo, însă se mobilizează pentru a finaliza cu succes planul de a evada, cu aurul topit, din Monetăria Regală a Spaniei.

Ultimele episoade ale serialului La Casa de Papel, disponibile pe Netflix

Odată cu ultimele episoade apărute pe Netflix, pe data de 3 decembrie, se încheie cel de-al cincilea sezon al serialului La Casa de Papel, serialul spaniol care a înregistrat un succes răsunător la nivel mondial. Regizorul a confirmat faptul că nu dorește ca serialul să mai continue, deoarece consideră că a epuizat toate sursele de inspirație, însă povestea jafului nu se termină aici!

„A fost o adevărată provocare să găsim cel mai bun final, ne-a luat foarte mult timp să găsim un echilibru, cheia în care să încheiem această aventură. Dar acum simt că acest volum are cele mai bune scene din tot serialul. Sub această presiune enormă, am reușit să creăm ceva care cred că va fi pe placul publicului.”, a declarat regizorul Jesús Colmenar.

În momentul în care a avut loc premiera ultimelor episoade din serial, câțiva dintre actori, dar și scenariștii au vorbit despre experiența pe care au trăit-o de-a lungul celor cinci sezoane. Scenariștii Álex Pina și Esther Martínez Lobato au explicat că pentru serialul care a devenit atât de cunoscut și apreciat peste noapte. Această presiune i-a făcut să întârzie filmările pentru câteva luni.

„Va fi mult mai emoțional și mai incitant. Vor fi puse împreună toate piesele din puzzle, închidem cercul poveștii și dezvăluim mai multe lucruri despre psihologia personajelor.”, a declarat Pina.

Ce spun despre finalul serialului?

Chiar dacă a murit în timpul primului jaf, personajul lui Berlin a fost prezent de-a lungul tuturor celor cinci sezoane. De această dată, în ultimele episoade, s-a pus accentul pe relația dintre Sergio și fratele său, Berlin. Actorul Pedro Alonso a declarat că finalul va fi unul care va încheia multe povești și care va pune capăt unei bătălii asemănătoare cu Armageddon-ul.

„Va fi Armageddon! Bătălia finală. O bătălie care va pune capăt tuturor bătăliilor. Atât în ce privește acțiunea, cât și sentimentele personajelor. Totul se va așeza, va fi foarte interesant, dar și foarte puternic din punct de vedere vizual.”, a susținut Pedro Alonso.

“Profesorul pare că e un robot ingenios, dar vă asigur că nu este perfect”

De această dată, Profesorul va avea parte de câteva surprize care îi vor complica planul inițial. În momentul în care Tokyo moare, acesta își va pierde cumpătul, iar Alicia va profita de asta și va evada. De-a lungul episoadelor este scoasă în evidență firea emotivă a celui care a pus la cale întregul jaf sub pretextul de a-l salva pe Rio.

„Cel mai mult îmi place când Profesorul își lasă la vedere latura umană, chiar dacă atunci face și greșeli. Uneori, pare că e un robot ingenios, dar vă asigur că nu este perfect. Când ia o decizie care nu e 100% corectă, atunci sunt cel mai entuziasmat, pentru că e o provocare să găsească o rezolvare pentru problema pe care a creat-o.”, susține Álvaro Morte.

Tokyo a schimbat regulile jocului în serialul La Casa de Papel

După ce își găsește sfârșitul în încercarea de a-și salva prietenii, Tokyo schimbă pentru totdeauna dinamica serialului. Fiind una dintre cele mai iubite actrițe din „La Casa de Papel”, urmăritorii au fost dezamăgiți de dispariția sa. Totuși, aceștia au avut o surpriză în momentul în care Úrsula Corberó a apărut chiar și în ultimele episoade. Toți cei implicați în jaf vor încerca să ducă planul la final cu succes, oferindu-le un tribut lui Nairobi și lui Tokyo.

„Am avut o senzație ciudată mult timp după ce am încheiat filmările. M-a cuprins melancolia, m-am gândit la tot ce am trăit, la toate momentele frumoase și grele deopotrivă, la toate călătoriile pe care le-am făcut, la cum mi s-a schimbat viața și cât de dor o să-mi fie de toată echipa.”, povestea aceasta după încheierea filmărilor.

Fanii sunt încântați de personajul Aliciei Sierra, în ultimele episoade La Casa de Papel

Una dintre surprizele ultimelor episoade din serialul spaniol este că Alicia Sierra va face o înțelegere cu Profesorul. Cei doi vor ajunge să se ascundă de poliție împreună, iar relația lor va deveni una destul de apropiată. În momentul în care aurul va fi furat de către fosta iubită a lui Berlin, Profesorul o va lăsa pe Alicia să se ocupe de întreaga operațiune, în timp ce el va intra în Banca Spaniei. Nu vă spunem mai multe, dar cei care au urmărit deja episoadele disponibile pe Netflix au susținut că Alicia a întreținut atmosfera întregului sezon.

„‘Alicia Sierra a furat inimile multora în ultimul sezon și le-a păstrat cu certitudine.’, ‘Duo-ul dintre Profesor și Alicia este cea mai bună parte a acestui sezon.’, ‘Alicia Sierra cu siguranță a avut un rol important! Ea a dat viață fiecărei scene.’, ‘Alicia Sierra și Profesorul ar fi fost perechea perfectă de minți grozave pentru un alt furt? Mai putem avea un sezon, vă rog?’”, au fost doar câteva dintre comentariile postate pe Twitter de urmăritori.

Netflix a anunțat un nou serial, derivat din La Casa de Papel

Chiar dacă producătorii au declarat că nu doresc să mai continue „La Casa de Papel”, aceștia au venit și cu o veste bună pentru cei care își doresc să afle mai multe detalii despre viața personajului Berlin. În 2023 va fi lansat spin-off-ul „Berlin”, care va dezvălui pe larg viața fratelui lui Sergio. Acesta va apărea pe Netflix, însă nu se știe cu exactitate când.

Rămâne de văzut dacă în următoarea producție Netflix vor apărea personaje și din serialul „La Casa de Papel”. Actorul care îl interpretează pe Berlin, Pedro Alonso, își dorește ca această continuare a serialului în care a jucat să fie primită cu brațele deschise de către urmăritori.

„Este un moment memorabil pentru că am ajuns la capătul unui ciclu, care este însă începutul unuia nou. Am vorbit cu Jesús (Colmenar, producătorul executiv al serialului) şi i-am spus că ne îndreptăm spre o direcţie necunoscută, poate însă la fel de frumoasă şi de emoţionantă precum cea care se încheie.“, a spus Pedro Alonso.