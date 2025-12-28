La câteva luni de la despărțirea de Stefanos Tsitsipas, Paula Badosa rupe tăcerea. Sportiva recunoaște că a avut un an dificil: ”Mi-au marcat inima”

ADVERTISEMENT

Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas erau împreună de ceva timp. Nimeni nu se gândea însă că cei doi sportivi vor ajunge să se despartă. Și s-ar părea că pentru ambele părți, separarea a fost dificilă.

Paula Badosa recunoaște că a avut un an dificil

Dacă până acum, Paula Badosa părea cu nu e deloc afectată de separare, iată că la final de an, sportiva a făcut câteva dezvăluiri neașteptate. Jucătoarea s-a refugiat în prietenia cu Aryna Sabalenka.

ADVERTISEMENT

De asemenea, ea a ținut să transmită un mesaj destul de dureros. Nu a dat nume, însă a vorbit despre lecțiile pe care le-a învățat în 2025. Paula Badosa spune că s-a schimbat enorm anul acesta.

Totodată, aceasta a trecut prin momente care au marcat-o complet. Au existat oameni care au renunțat la ea, dar și promisiuni care au fost încălcate. Iar toate aceste evenimente au afectat-o.

ADVERTISEMENT

„Acest an m-a schimbat. Multe lucruri s-au întâmplat care mi-au marcat inima: oameni care au renunțat la mine, promisiuni care nu au fost respectate și momente care au durut mai mult decât mi-aș fi putut imagina”, a fost mesajul postatul de Paulo Badosa.

ADVERTISEMENT

Ce spune mama lui Stefanos Tsitsipas despre despărțirea de Paula Badosa

Amintim faptul că a fost comentată și de mama sportivului. Julia Salnikova, fostă jucătoare de tenis, dar și prima antrenoare a acestuia, a dezvăluit că separarea a fost dureroasă.

Cei doi formau un cuplu de aproape doi ani de zile și totul părea că merge în direcția bună.

ADVERTISEMENT

Julia Salnikova a mai adăugat și că fiul ei a suferit enorm. Aceasta simțea că lucrurile nu vor merge mai departe între cei doi, însă chiar și așa, a luat-o prin surprindere atitudinea fiului său.

„Dacă vorbim despre ultimul an, atunci, desigur, a fost despărțirea lui de Paula Badosa. Nu mă așteptam să sufere atât. Când eram jucătoare profesionistă de tenis în tinerețe, credeam că un bărbat nu ar trebui să reacționeze atât de emoțional.

Nici măcar emoțional, ci mental. Din anumite motive, așa simțeam. Dar se pare că bărbații sunt poate chiar mai sensibili în această privință”, a declarat Julia Salnikova, pentru site-ul rus Sport.

Când au apărut primele zvonuri legate de separarea celor doi

Amintim faptul că primele zvonuri privind despărțirea dintre Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa au apărut în luna iulie a acestui an. S-a întâmplat după turneul de la Wimbledon, unde ambii au suferit eliminări timpurii.

“Despărțirea s-a întâmplat pur și simplu. Amândoi au pierdut în prima rundă la Londra și totul s-a ruinat pentru ei. Și așa treceau printr-o perioadă dificilă, din punct de vedere profesional, cu multe accidentări, iar asta le-a afectat relația”, a explicat un apropiat al lor pentru Hola!