La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost o relație de dragoste-ură”

Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate despre întreaga sa carieră din tenis. Ce provocări a întâmpinat sportiva de-a lungul timpului și ce i s-a întâmplat?
Valentina Vladoi
09.12.2025 | 23:00
Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre întreaga sa carieră. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Sorana Cîrstea a anunțat în urmă cu câteva zile că se va retrage din tenis la finele anului 2026. Iată însă că între timp, aceasta mai face și alte declarații surprinzătoare cu privire la cariera sa.

Pentru Sorana Cîrstea totul a fost despre tenis

Sportiva a participat la un podcast recent unde a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru întreaga sa carieră. Totodată, au existat și provocări interioare de-a lungul timpului pe care le-a ținut ascunse.

Sorana Cîrstea povestește că pentru ea, până la 25 de ani, întreaga viață despre tenis. Și într-adevăr, a jucat excelent o bună perioadă de timp, dar au venit și momente pline de dezamăgire.

Avea așteptări mari de la ea, dar și de la performanțele sale. Astfel, după atâția ani, sportiva a catalogat relația sa cu tenisul ca fiind una de ”dragoste-ură”. De altfel aceasta a trecut și prin diferite schimbări de mentalitate odată cu reușitele, dar și eșecurile înregistrate.

”Până la 25 de ani, nu mi-am luat o vacanță, totul era despre tenis. La 24 de ani, am jucat excelent, am ajuns în finala de la Toronto și am pierdut în fața Serenei. Dar așteptările mele erau atât de mari.

A fost o relație de dragoste-ură. Am încercat să îmi schimb gândirea, să nu nu mai fiu disperată după rezultate și să mă bucur de proces. Asta a fost prima schimbare în mentalitatea mea”, a dezvăluit Sorana Cîrstea.

Ce s-a schimbat în viața sportivei în ultimii ani

Acum că a anunțat public că se va retrage din tenis, Sorana Cîrstea a vorbit și despre relațiile pe care le-a avut cu antrenorii săi de-a lungul timpului. Au fost persoane care nu au știut cum să o gestioneze.

Sportiva povestește că este o fire dură și perfecționistă. Punea mereu presiune pe ea, deși în sine era ușor de antrenat. Au fost și persoane care au avut într-adevăr răbdare cu ea, iar acestora le-a mulțumit public.

„Am avut antrenori, care nu știau emoțional cum să mă gestioneze. Întotdeauna am fost foarte dură și perfecționistă. Mereu puneam presiune pe mine. Desigur, s-a îmbunătățit odată cu vârsta și acum cred că e o plăcere să lucrezi cu mine. Cred că sunt foarte ușor de antrenat. Nu eram ușor de antrenat la 20 de ani, asta v-o pot spune.

Așa că uneori mă uit în urmă și îmi pare rău pentru unele lucruri care s-au întâmplat. Dar, în același timp, sunt recunoscătoare pentru oamenii care au avut răbdare cu mine. Dar pur și simplu nu știam nimic altceva”, a spus Sorana Cîrstea pentru Tennis Insider Club.

Cum a ajuns Sorana Cîrstea să joace tenis

Amintim că recent, printre altele, Sorana Cîrstea a vorbit și despre modul în care a ajuns să joace tenis. Sportiva nu a fost neapărat pasionată de acest sport, dar cea mai mare influență a avut-o tatăl său.

Bărbatul și-a promis la un moment dat că dacă va avea un copil îl va îndruma către sport. Și iată că așa a făcut fiica sa. Și pentru că la acea vreme la televizor erau mai multe meciuri de tenis, tatăl său a ajuns la concluzia că acesta ar fi perfect pentru ea.

Sorana Cîrstea a început să joace tenis încă de la vârsta de 4 ani. Și ani mai târziu și-a dat seama că trebuie să îi fie recunoscătoare tatălui său, având în vedere că a ghidat-o pe acest drum.

„Aveam patru ani când am început tenisul, a fost visul tatălui meu. El a vrut să joace fotbal în timpul comunismului, dar în acea perioadă era puțin dificil să faci sport. Așa că bunica mea îi spunea mereu: ‘Nu, trebuie să mergi la școală’. Iar el a spus că dacă va avea un copil, în va îndruma către sport.

(…). Nu a fost chiar alegerea mea, dar mai târziu mi-am dat seama că trebuie să îi fiu foarte recunoscătoare tatălui meu. Nu mă uitam la alt sport, gândul meu, încă din prima clipă, a fost că trebuie să devin profesionistă”, a dezvăluit ea.

