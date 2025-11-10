Sport

La câți bani a renunțat Mirel Rădoi numai să plece de la Universitatea Craiova! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru

Mirel Rădoi nu a plătit clauza de reziliere după ce și-a dat demisia, însă a renunțat la o sumă importantă de bani. Patronul Mihai Rotaru a făcut anunțul.
Iulian Stoica
10.11.2025 | 16:47
La cati bani a renuntat Mirel Radoi numai sa plece de la Universitatea Craiova Dezvaluirea lui Mihai Rotaru
La ce bani a renunțat Mirel Rădoi după ce a plecat de la Universitatea Craiova. Sursă foto: Colaj Fanatik
Universitatea Craiova a cedat pe teren propriu în fața lui UTA, scor 1-2, iar la finalul partidei Mirel Rădoi și-a anunțat jucătorii că va demisiona. Deși exista o clauză de reziliere de 250.000 de euro, aceasta nu a fost achitată, însă antrenorul a renunțat la o sumă importantă de bani. Ce spune Mihai Rotaru despre acest lucru.

Mirel Rădoi a renunțat la salariul pe octombrie pentru a pleca de la Universitatea Craiova

În ciuda faptului că exista o clauză unilaterală de reziliere a contractului, suma fiind de 250.000 de euro, aceasta nu a fost activată. Mihai Rotaru a anunțat faptul că Mirel Rădoi a renunțat la salariul său pe luna octombrie, dar și la zilele muncite din noiembrie, pentru a pleca de la Craiova.

Fiind în al doilea mandat la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi avea un salariu lunar de 17.000 euro. Cum antrenorul a renunțat la plata pe octombrie și la zilele muncite din noiembrie, acesta nu a mai încasat suma de aproximativ 22.000 euro pentru a pleca de la formația din Bănie.

„Mirel Rădoi a făcut performanță, cele mai bune rezultate din ultimii 40 de ani. Din nefericire, a renunțat la proiect. Mirel a însemnat foarte mult pentru Universitatea Craiova, vă spun asta cu tristețe, uman, nu ne doream să plece.

Înțelegerea este una amiabilă, el a renunțat la plata salarială pe luna octombrie și pe cele 8 zile din luna noiembrie. Nu am discutat cu jucătorii despre acest subiect”, a spus Mihai Rotaru în conferința de presă în care a anunțat plecarea lui Mirel Rădoi.

FANATIK a anunțat cine este favorit să îi ia locul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Daniel Sousa este favorit să preia banca tehnică a oltenilor. Tehnicianul portughez a lucrat Andre Villas-Boas, din poziția de antrenor secund, la Chelsea, Totenham și Porto.

Din informațiile obținute de FANATIK, la Universitatea Craiova se dorește în prezent neapărat aducerea unui antrenor străin, în special de origine lusitană, după plecarea lui Mirel Rădoi. Totodată, Mihai Rotaru a transmis că speră ca noul tehnician să fie instalat până cel târziu marți seară.

„Sper ca până mâine seară să avem numele noului antrenor. Ne dorim cât mai mult să stăm acolo sus, cred în acest grup, în acest club, să facem performanțe. Am mers la varianta ca noul antrenor să fie unul străin”, a mai spus Mihai Rotaru.

Cine este Daniel Sousa, antrenorul favorit să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi

Portughezul în vârstă de 41 de ani a fost, pentru o perioadă considerabilă, secundul reputatului Andre Villas-Boas, îndeplinind totodată și rolul de analist video în staff-ul acestuia. Cei doi au colaborat la mai multe echipe importante: Academica Coimbra, FC Porto, Tottenham, Chelsea, Shanghai Port (China), Olympique de Marseille (Franța) și Zenit St. Petersburg (Rusia).

În cariera sa de antrenor principal, Sousa a activat până acum exclusiv în Portugalia, conducând formațiile Gil Vicente, Arouca, Braga și Vitoria Guimaraes. Printre rezultatele notabile obținute se numără un succes cu 3-0 în fața celor de la Braga și o victorie cu 3-2 împotriva lui FC Porto, în perioada petrecută la Arouca.

Deși mandatul său la Vitoria Guimaraes a fost foarte scurt, de doar trei partide, Sousa a reușit totuși un remarcabil 4-4 în confruntarea cu Sporting Lisabona. Din punct de vedere tactic, el preferă în general sistemul 4-2-3-1.

Alături de Villas-Boas, actualul președinte al lui FC Porto, Sousa a contribuit, în 2011, la cucerirea trofeului Europa League de către formația portugheză, în finala de la Dublin cu Sporting Braga. Din acea echipă făcea parte și românul Cristi Săpunaru.

