La ce a renunțat Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu, pentru America Express. Actrița, sacrificii serioase pentru marele premiu

Doina Teodoru, iubita lui Cătălin Scărlătescu, este una dintre cele mai în vogă actrițe ale momentului. Cu toate acestea, în plin avânt al carierei pe scenele teatrelor din București, ea a ales să plece în aventura care îi poate aduce trofeul America Express și premiul de 30.000 de euro atașat.

Doina Teodoru, sacrificii pentru America Express

, la America Express, a întrerupt, pentru câteva săptămâni, atât cât durează filmările show-ului care va fi difuzat de Antena 1, reprezentațiile pe care le avea pe scenă.

ADVERTISEMENT

Iar Doina Teodoru are, conform informațiilor FANATIK, nenumărate piese în care joacă, fiind una dintre cele mai solicitate actrițe din noul val de pe la noi. Mai exact, ea apare pe scena mai multor teatre, precum Teatrul Elisabeta – acolo unde a și avut ultima reprezentație pe data de 22 mai, ea jucând rolul Marinei din piesa “Te iubesc, dar nu pe tine “-, Teatrul de Comedie, Teatrul Principal, Teatrul de pe Lipsani, etc.

Mai mult, actrița a devenit cunoscută și pentru show-urile de stand-up, contractele ei fiind suficient de multe, iar reprezentațiile destul de dese pe diversele scene din București și din țară.

ADVERTISEMENT

Toate reprezentațiile Doinei au fost însă amânate până după întoarcerea ei de la America Express, actrița încercând să câștige, din nou, un show al Antenei 1 și, evident, să pună mâna pe marele premiu pus în joc, cel de 30.000 de euro.

Doina Teodoru, bani frumoși din teatru și show-urile tv

Având în vedere numărul mare de reprezentații pe care îl are, Doina Teodoru câștigă, lună de lună, bani frumoși din actorie. Conform informațiilor FANATIK, sumele minime încasate de iubita lui Cătălin Scărlătescu pentru reprezentațiile date pe diversele scene se ridică la peste 10.000 de lei/lună.

ADVERTISEMENT

Doar că, în perioada în care va fi plecată la America Express, din postura de actriță colaboratoare, plătită la reprezentație, Doina Teodoru nu va încasa niciun ban. Iar asta înseamnă că frumoasa iubită a lui Cătălin Scărlătescu și-a făcut mari speranțe cu privire la rezultatul show-ului de la Antena 1, suma primită pentru fiecare săptămână petrecută în emisiune fiind suficient de mare pentru a-i acoperi pierderile din actorie.

Evident, pe lângă veniturile obținute ca actriță și din show-urile de stand-up, Doina Teodoru încasează sume frumoase și din show-urile TV la care apare regulat, prestațiile sale de pe micul ecran fiind gustate din plin de telespectatori.

ADVERTISEMENT

în lumea televiziunii a început în 2017, pe când câștiga cel de-al treilea sezon al emisiunii iUmor de la Antena 1. Atunci, actuala iubită a lui Cătălin Scărlătescu a intrat în posesia premiului de 20.000 de euro pus în joc de televiziune.

ADVERTISEMENT

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu se iubesc de un an

Discreți în ceea ce privește relația lor, par să se înțeleagă de minune și după un an de relație, iar diferența de vârstă dintre ei – 17 ani – nu pare să fie un impediment. De altfel, povestea Cătălin Scărlătescu, actrița de 32 de ani a fost cea care a inițiat primele contacte în relația lor.

”Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași.

Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, povestea Cătălin Scărlătescu pentru revista .

De atunci, cei doi au călătorit împreună în mai multe vacanțe, în Italia și în Thailanda, iar acum, pentru două luni – dacă vor ajunge în finala show-ului de la Antena 1 – Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru vor petrece fiecare moment la America Express, în Mexic, Guatemala și Columbia.